BFF Bank et Rekeep signent un nouvel accord pour des services d'affacturage sans recours en France L'accord permettra au groupe Rekeep d'optimiser les flux de trésorerie générés par d’importants marchés récemment attribués dans le secteur des transports publics transalpins.

BFF Bank - Leader européen dans la gestion de crédit et dans l'affacturage sans recours des créances commerciales issues des administrations publiques et des entités du système national de santé, a signé un nouvel accord avec Rekeep Transport, société active dans le secteur des transports en France, filiale du Groupe Rekeep et principal acteur italien de la gestion intégrée des installations.



L'accord en question, suite logique de celui conclu entre BFF Bank et Rekeep en janvier dernier sur le marché Italien, marque le début d’une collaboration en France où BFF Bank est présent depuis 2019.

Le groupe Rekeep est présent dans le secteur des transports publics en France depuis 2018, à la suite de l'attribution de plusieurs contrats importants, notamment des services de soft facility management sur des lignes ferroviaires dans le compartiment de Montrouge et dans 14 gares en Normandie. Le groupe fournit également des services de nettoyage dans les 17 principales stations du métro parisien (pôles intermodaux).



L'accord prévoit la possibilité de céder, sans recours, des créances commerciales de l'administration publique sur une base renouvelable et pour une durée de trois ans.



"Ce nouveau contrat consolide et étend notre partenariat de longue date avec BFF Bank, qui depuis 2015 représente pour nous une réalité complémentaire, non seulement sur le marché national, mais aussi pour soutenir notre croissance internationale, nous permettant ainsi d'accélérer le cash-flow généré par d'importants contrats démarrant en France et d'optimiser simultanément le coût global de la dette de notre Groupe", a déclaré Luca Buglione, Directeur Financier de Rekeep.



Michele Antognoli, Vice-Président Factoring & Lending de BFF Banking Group, a ajouté : "La confiance que nous accorde un acteur majeur comme Rekeep, avec lequel nous entretenons depuis des années un important partenariat stratégique à l’échelle internationale, est une source de satisfaction pour nous. Nous sommes ravis d'avoir conclu ce nouvel accord, qui démontre, une fois de plus le rôle de l'affacturage en tant que soutien à la croissance et à une liquidité plus efficace pour les entreprises, notamment lors de la participation à des appels d'offres publics".



BFF Banking Group

BFF Banking Group est leader en Italie des financements spécialisés et l'un des principaux acteurs en Europe. Ses secteurs d'activité vont des services de gestion et d'affacturage sans recours des créances détenues sur les acteurs du secteur public aux services de gestion de titres, en passant par les services bancaires et de paiement s'adressant aux entreprises. Le groupe intervient en Italie, Croatie, République Tchèque, France, Grèce, Pologne, Portugal, Slovaquie et Espagne. BFF Bank est coté à la bourse italienne. En 2021, il a publié un résultat net ajusté consolidé de 125,3 millions d'euros, avec un ratio CET1 du groupe de 15,1% à fin juin 2022.

www.bff.com



Rekeep S.p.A.

Rekeep S.p.A. ("Rekeep") est le principal opérateur italien et l’un des principaux acteurs au niveau européen dans le secteur des services généraux Intégrés, à savoir la fourniture et la gestion de services intégrés destinés aux immeubles, aux territoires et au support de l’activité sanitaire. En particulier, les services fournis par le Groupe Rekeep se divisent en deux grands domaines d'activité : 1. Services Généraux Intégrés - services de gestion et de maintenance immobilière (hygiène environnementale, services techniques et maintenance, aménagement paysager, services logistiques, services auxiliaires, gestion de la chaleur, éclairage, gestion des documents, systèmes de prévention des incendies et de vidéosurveillance) également fournis par des sociétés spécialisées ; 2. Buanderie et Stérilisation - services de lavage, location et stérilisation de linge et d'instruments chirurgicaux comme support de l'activité sanitaire fournis par la filiale Servizi Ospedalieri S.p.A.. Le siège de Rekeep est situé à Zola Predosa (Bologne) et dispose de bureaux opérationnels en Pologne, en France, en Turquie et en Arabie Saoudite et compte plus de 28.000 employés, en Italie et à l'étranger.

rekeep.com



