BERRYLAW conseille Providence Strategic Growth (PSG) lors de l’acquisition de la société Spockee

Société montréalaise créée en 2018 par Antoine Olive, Spockee fournit une technologie de création de vidéos interactives notamment pour le « live shopping ».



En intégrant cette solution à son offre, Skeepers poursuit sa mission de permettre aux marques d’offrir une expérience toujours plus qualitative, authentique et innovante à leurs clients et ainsi développer une plus grande proximité avec eux.



Pour boucler cette opération, Skeepers s'appuie à nouveau sur le fonds Providence Strategic Growth (PSG).



Berrylaw a conseillé Skeepers et Providence Strategic Growth sur les aspects fiscaux de l'opération avec Stéphanie Desprez (associée) et Hugo Keller, ainsi que sur les aspects corporate avec Delphine Bariani (associée), Alison Anaya. Berrylaw a également conseillé la société sur les aspects de droit social avec Etienne Pujol (associé) et Stéphanie Fauconnier.



Spockee était conseillé par le cabinet Oplus avec Baptiste de Fresse de Monval et Marie-Valentine Geronimi.



