Axelor réalise une levée de fonds de 10M€ en série A

Axelor, éditeur français de la plateforme éponyme, annonce une levée de fonds en série A pour un montant global de 10 millions d’euros, principalement auprès du fonds d’Inter Invest Capital. Cette levée de fonds s’inscrit dans la stratégie de développement d’Axelor, plateforme modulaire et intelligente de gestion des processus métiers, orientée autour de 4 axes majeurs : renforcer la R&D, optimiser les ventes et la notoriété, développer le réseau de partenaires et se déployer à l’international.



« Axelor évolue sur un double marché très concurrentiel – l’ERP et le Low-Code, mais notre approche hybride est unique et le succès de notre approche est avéré », précise Laith Jubair, PDG et fondateur d’Axelor. « Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre développement aussi bien en France qu’à l’international. ».



10 millions pour asseoir un positionnement résolument novateur



Sur les marchés en forte croissance des logiciels ERP et du Low-Code, Axelor est à l’avant-garde avec une conception Open Source qui intègre nativement des dizaines de briques fonctionnelles couvrant une variété de processus métiers et une capacité infinie pour les utilisateurs d’Axelor de développer leurs propres systèmes de manière agile et intégrée. Avec 90% de croissance en 2021 et fort de ce nouveau financement, Axelor entend s’affirmer comme la référence en termes d’innovation sur ce paradigme unique et doubler ses effectifs en seulement un an.



L’Open Source, un marché porteur



Cette augmentation de capital permet également de prouver que l’Open Source est un domaine porteur et particulièrement exploré par les organisations, publiques comme privées. En effet, toujours à la recherche d'une souveraineté numérique dans le développement de leurs systèmes d’information, les entreprises et organismes publics ont trouvé avec l’Open Source un moyen de conserver une certaine indépendance vis-à-vis de leurs fournisseurs.



4 axes de développement :

Fort de cette levée de fonds, Axelor entend accélérer son développement autour de 4 axes majeurs :

- Renforcer la R&D : afin de permettre de conserver son avance technologique sur ses concurrents, notamment sur les parties gestion de workflows et applications métiers, et de développer de nouvelles fonctionnalités innovantes, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle

- Développer les ventes et accroître la notoriété : par le renforcement des équipes commerciales et marketing

- Optimiser le réseau de partenaires : par le développement du nombre de partenaires et la mise en place de nouveaux moyens d’accompagnement des partenaires existants

- Accélérer son déploiement à l’international : avec notamment la pénétration des marchés européen et nord-américain.



À propos d’Axelor

Axelor est l'éditeur de la plateforme hybride Open Source dédiée aux applications métiers qui associe un BPM Low-code/No-code avec plus d’une trentaine d’applications métiers : ERP, CRM, gestion commerciale, RH, Stock, Production, Gestion à l’affaire, Projets, Comptabilité...

La plateforme est déployée dans plusieurs secteurs d'activités : Industries, Ministères, Sociétés de services, Cabinets conseils, Organismes de formation...

Le BPM intégré et la plateforme Low-code permettent de modéliser tout type de processus métier et de générer une application fonctionnelle qui s’intègre nativement avec la bibliothèque des applications métiers.

www.axelor.com/fr



À propos de Inter Invest Capital

Agréée par l’AMF sous le n° GP-15000006, Inter Invest Capital investit au capital de startups françaises en forte croissance, aux fondamentaux économiques sains, positionnées sur des marchés innovants et dirigées par des entrepreneurs ambitieux, selon son analyse. Elle a pour objectif, depuis sa création en 2015, de soutenir les sociétés déterminées à devenir des acteurs de référence sur leur marché.

Avec plus de 200 m€ d’encours sous gestion, Inter Invest Capital compte plus de 70 sociétés en portefeuille et est signataire de la charte des Principes pour l’Investissement Responsables (PRI) de l’ONU.

Les fonds gérés par Inter Invest Capital présentent un risque de perte en capital. Les investisseurs doivent se référer aux documents d’informations des fonds avant de prendre toute décision d’investissement.

www.interinvestcapital.fr