Avis Extordo : à-propos de l'open crypto-trading et bien plus encore

Portails de trading et options de marché

Outils de reporting

Service et support à la clientèle

Coûts et frais

Organiser les dépôts et les retraits

Vous avez déjà envisagé de rejoindre la plateforme Extordo pour vivre une nouvelle expérience de trading ? Vous vous demandez comment cela fonctionne et ce que les personnes aiment ? Lisez l'aperçu qui suit pour obtenir toutes les informations dont les nouveaux membres potentiels ont besoin.● Un design remarquable et une interface utilisateur agréable● Une excellente prise en charge des crypto-monnaies● Performances rapides et fiables● Un service client efficace● Tutoriels intégrés● Dépôts et retraits gratuits● Configuration lente des comptes● Ne fonctionne pas dans certains territoires● L'application mobile est encore en cours de développement● Dépôt minimum élevéExtordo donne accès aux marchés suivants :● Crypto-monnaies● FOREX● Actions et obligationsLe trading de crypto-monnaies est le point fort et la raison pour laquelle de nombreuses personnes choisissent cette plateforme. Elle est très sophistiquée et prend en charge plus d'une douzaine de sélections de crypto polaires.L'un des meilleurs atouts de Extordo est le suivi des données en direct. Les rapports en temps réel rendent toutes les activités de trading un peu plus faciles, grâce à l'affichage clair d'informations précieuses. Il existe également de nombreux autres outils de reporting qui font la différence, mais ce sont les trackers en direct qui permettent à Extordo de se distinguer, en particulier sur le portail de trading de crypto !L'excellente équipe de service de Extordo comporte plusieurs niveaux. Tout d'abord, il y a des tutoriels et des guides intégrés qui expliquent la plupart des choses sur le fonctionnement de la plateforme et ce qu'il faut faire pour s'y retrouver. Cela réduit le besoin d'envoyer des emails à l'équipe.Si l'utilisateur a tout de même besoin de parler à quelqu'un, il peut obtenir une réponse par email 24/24 heures et 7/7 jours, les temps de réponse les plus rapides étant enregistrés pendant la semaine. Une fonction de chat offre un autre moyen de se connecter. Il y a aussi l'équipe de gestion de compte dédiée qui soutient les utilisateurs d'une manière différente, en se concentrant davantage sur l'aspect commercial que sur les demandes générales.Dans l'ensemble, le service et l'assistance de Extordo sont de premier ordre. Le personnel est amical et compétent, et les tutoriels enregistrés sont faciles à suivre.