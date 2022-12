Avec le financement de factures en 48h, Cegid permet aux entrepreneurs d’optimiser leur trésorerie

Grâce au financement de factures, l’entreprise obtient sous 48 heures le règlement de ses factures B2B émises. Un avantage majeur, à l’heure où les délais de paiement ont tendance à s’allonger, et où de nombreuses petites entreprises françaises disposent d’une réserve de trésorerie limitée.



Dans un contexte économique instable, les entrepreneurs peinent à maintenir un équilibre financier viable sur le court terme



Si, jusqu’en 2019, les TPE pouvaient observer une diminution des délais de paiement de la part de leurs clients, la tendance s’est ré-inversée depuis 2020 en raison de la crise sanitaire. Plus récemment, la hausse du prix des matières premières et la dégradation des conditions d’accès au crédit ont impacté encore davantage les délais de paiement et engendrent une pression forte sur la liquidité des entreprises.



A l’heure où les retards de paiement sont la cause de 25 % des liquidations judiciaires des TPE([1]), ce contexte difficile est une source d’inquiétude supplémentaire pour les dirigeants de TPE qui disposent bien souvent d’une réserve de trésorerie limitée. Plus que jamais, l’optimisation de la trésorerie constitue donc un enjeu majeur pour disposer à tout moment des liquidités nécessaires au bon fonctionnement de leur activité.



Le financement à la facture, une solution agile, utile et innovante adaptée aux besoins spécifiques des entrepreneurs et des TPE



Le financement de factures permet de se faire régler sous 48 heures les factures émises, sans avoir à attendre leur échéance légale (entre 30 et 60 jours) : une fois le financement accepté, Cegid verse à l’entreprise 100 % du montant de la facture transmise, s’occupe du recouvrement auprès du client débiteur, et garantit même le règlement à hauteur de 70 % en cas de défaut de paiement.



Les entrepreneurs disposent ainsi d’une liquidité immédiate pour payer les salaires de leurs collaborateurs, régler leurs fournisseurs, investir dans leur entreprise ou, tout simplement, faire face à une période difficile. Le financement de factures les libère également de la gestion des relances clients, une tâche pénible et chronophage, leur permettant ainsi de se concentrer sur le développement de leurs activités.



Fixe et unique, le coût de ce financement s’élève à 3,95 % du montant de la facture financée, c’est-à-dire quatre fois moins cher que le coût d’un recouvrement externalisé. Aucun autre coût ne vient s’ajouter. Le recouvrement et l’assurance impayé sont inclus.



Avec ce service de financement simple et rapide, Cegid facilite la vie de l’entrepreneur afin qu’il puisse consacrer toute son énergie à ses projets



Financer une facture est particulièrement simple et rapide, le processus est totalement digitalisé et les informations sont partagées en temps réel. La demande de financement se fait en ligne (en dix minutes maximum), directement depuis sa solution de gestion. Le dirigeant de TPE créé ses factures, sait instantanément si elles sont éligibles ou non au service. Il ne lui reste alors qu’à valider son accord de financement.



Grâce à un parcours totalement digitalisé et à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour affiner son algorithme d’éligibilité, Cegid propose aux TPE une solution unique, que les banques et courtiers traditionnels ne savent pas proposer aux petites entreprises : un financement à la facture, sans engagement, sans garantie, sans minimum de montant et sans contrainte.



« Le financement de factures constitue une avancée majeure pour les gérants de petites entreprises, souvent délaissés par les acteurs traditionnels de l’affacturage. Avec cette solution, nous souhaitons apporter à nos clients une assise financière plus solide pour investir plus sur le développement de leur activité et ouvrir les possibles plus facilement, mais aussi pour faciliter leur quotidien en les soulageant du temps passé à faire du recouvrement. », précise Grégory Desmot, Directeur de la Business Unit Petites Entreprises de Cegid. « Avec le financement de factures, nous proposons également une nouvelle expérience de paiement au débiteur, qui peut choisir la manière de nous régler en fonction de sa situation : soit plus vite en bénéficiant d’un escompte, soit à 30 jours, soit en différé à 60 jours. C’est donc un service très apprécié par les fournisseurs et par leurs clients ! ».



Le financement de factures a été développé suite à l’acquisition par Cegid fin 2020 de la société Koalaboox, spécialiste de la gestion de factures et du financement. Ce sont déjà 500 millions d’euros de trésorerie qui ont été avancés par Cegid à ses clients. Le financement de factures est intégré dès à présent à la solution Cegid Devis Factures et sera intégré prochainement à d’autres solutions de facturation en France, en Espagne et en Belgique.



