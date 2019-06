Avec la solution ELOFICASH, le Groupe Terrena sécurise ses encours clients

Avec un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards, un effectif de plus 14 000 collaborateurs, plus de 200 filiales et 21500 adhérents, le Groupe Terrena se positionne comme une des premières coopératives polyvalentes françaises.



Elle se décline en quatre pôles : Amont, Végétal spécialisé, Volaille – Galliance, Produits carnés – Elivia et en plusieurs marques fortes, dont La Nouvelle Agriculture®. Ayant comme orientation stratégique de gagner en performance économique, le Groupe Terrena a fait le choix en décembre 2017 de se doter de la solution ELOFICASH pour centraliser et sécuriser les encours clients de ses principales filiales en vue d’optimiser son BFR (Besoin en Fonds de Roulement). Cette nouvelle culture cash s’inscrit idéalement dans la stratégie du Groupe Terrena d’accélérer la transformation de son modèle économique pour se concentrer sur ses activités de métiers agricoles et offrir toujours plus de conseils et services à ses adhérents.



L’innovation au service de la performance « cash » des différents métiers de Terrena



Évoluant dans un secteur soumis à de fortes variations en fonction de la conjoncture mondiale, l’agroalimentaire, Terrena souhaite en 2016 consolider et sécuriser les encours clients de ses principales filiales, soit 60 000 clients et deux millions de factures concernés. Il s’agit de mettre en place et de diffuser les meilleures pratiques de gestion du poste clients dans leGroupe, tout en prenant en compte les spécificités métiers de chaque pôle, en s’appuyant sur une solution logicielle de gestion du poste clients de dernière génération.



Comme nous le confie Mylène LE HESRAN, Credit Manager du Groupe TERRENA « Nous disposons de pratiques propres à notre statut de coopérative et à notre métier de négoce. Nous devons être dans l’accompagnement de nos clients, tout en fiabilisant toutes les transactions. La solution logicielle devait y répondre ». Accélérateur d’une nouvelle culture cash, la solution logicielle de gestion du poste clients doit homogénéiser les pratiques, centraliser les données et surtout garantir à Terrena une vue globale des encours clients. Eric Gaborieau, Chef de projet de Terrena, nous précise les impératifs technologiques : « Outre la dimension SaaS et Cloud, la solution devait impérativement être communicante avec de multiples outils en vue de faciliter l’interprétation et l’exploitation des reporting, réellement paramétrable et facile de prise en main. Nous devions avoir l’assurance d’une grande autonomie pour la déployer progressivement dans l’ensemble de nos filiales, de tailles et métiers divers».



La solution de gestion poste clients ELOFICASH, à l’origine « outsider », se démarque par sa puissance, sa stabilité, sa facilité d’utilisation et surtout par sa couverture & profondeur fonctionnelles. Elle est sélectionnée en mai 2017 par Terrena ; les paramétrages débutent en juillet 2017 et la formation des « keys users » en décembre 2017. A partir de cette date et jusqu’en décembre 2020, la solution Eloficash va se déployer dans 90 sociétés du Groupe Terrena et devenir l’outil de gestion du poste clients de plus 120 collaborateurs.



L’implication et la « preuve sur le terrain » pour l’adhésion des équipes



« Face à la diversité de nos métiers, nous avons souhaité impliquer nos opérationnels dès la mise en œuvre de la solution et les transformer en acteurs des nouvelles pratiques pour développer de manière durable une nouvelle culture cash » ajoute Mylène LE HESRAN. A ce titre, le Groupe Terrena s’est appuyé sur les Directeurs des différents Pôle comme « sponsors » de ce projet pour lever les freins au changement. Ces derniers ont également impliqué leurs collaborateurs métiers afin d’inclure dans la solution Eloficash les process et les pratiques les plus efficientes pour relever leurs enjeux de recouvrement selon les spécificités de leur activité. Une fois le pilote réalisé à partir de la solution, les collaborateurs convaincus de l’efficacité des actions proposées deviennent eux même ambassadeurs. « La culture cash doit être l’affaire de tous et s’inscrire dans les usages des opérationnels, en complément de la conduite du changement portée par la DAF » conseille Eric Gaborieau.



Les premiers leviers d’amélioration du BFR



Véritable projet structurant, le déploiement de la solution ELOFICASH a permis de véritablement professionnaliser les pratiques de gestion du poste clients dans les filiales équipées, y compris dans celles sans équipe dédiée au recouvrement. Les meilleures pratiques et les indicateurs les plus performants se diffusent progressivement dans le groupe pour développer une nouvelle culture cash. L’harmonisation et l’automatisation des process, en particulier ceux dédiés aux relances, a permis à TERRENA de baisser de manière significative ses encours clients et ses litiges. A titre d’exemple, Terrena a déjà pu constater en septembre 2018 une amélioration du taux échu de plus de 5%. Et cela est un début, la sensibilisation des clients sur les encours devrait s’amplifier. Dans les prochains mois, Terrena envisage, à partir de la solution ELOFICASH, d’optimiser ses process de crédit, et surtout de mettre en place des alertes, en cas de dépassement, déclaration d’assurance…



Mylène LE HESRAN conclut : « Afin de mettre la technologie au service de la communication avec nos clients, souvent indisponibles en journée, nous allons mettre en place, à partir de la solution ELOFICASH, l’envoi de SMS de relance, plus adapté à leurs rythmes quotidiens et nouveau levier à activer pour le recouvrement des créances. Une nouvelle dynamique cash est en route dans notre groupe, la solution ELOFICASH y contribue largement ».



A propos de COVLINE

