Avantages de l'acceptation des paiements en Ether Les experts prédisent que l'Ether sera la deuxième plus importante crypto-monnaie mondiale après le Bitcoin.





Améliorer les transactions mondiales



Avec l'essor de cet actif numérique, les entreprises doivent être plus mondialisées qu'auparavant. L'Ether vous permet d'acheter des biens pour votre entreprise dans d'autres pays sans vous soucier des taux de change. En outre, vos clients étrangers se sentiront plus proches de votre entreprise, tout simplement parce qu'ils n'auront pas à payer les divers frais de transaction liés à l'utilisation d'un large éventail de devises.



Des frais de transaction plus faibles



L'Ether a des frais de transaction plus faibles que les cartes de crédit ou de débit. Les commerçants peuvent bénéficier d'une plus grande rentabilité et des avantages de la baisse des frais de transaction lorsqu'ils acceptent les paiements en Ether. Qu'il s'agisse d'un système de paiement comme PayPal, Ether vous offrira des frais de transaction plus compétitifs que les méthodes fiat qui profitent d'être des intermédiaires dans ce cas.



Transactions plus rapides



Le temps, c'est de l'argent, et l'Ether vous aidera à économiser les deux puisque, avec lui, le système traite une transaction en quelques minutes et en temps réel après son initiation. Il n'y a aucune raison d'attendre trop longtemps pour que l'argent apparaisse sur votre compte bancaire. Les commerçants disposent d'un accès plus rapide aux actifs disponibles et d'un flux de trésorerie renouvelable en permanence.



Nous recommandons cette plateforme numérique si vous recherchez un échange de crypto-monnaies sur lequel vous pouvez compter pour des transactions rapides.



Pas de rétro-facturation



Les rétro-facturations se produisent si un client dépose un litige sur une transaction par carte de crédit, et le traitement des problèmes de rétro-facturation peut être extrêmement dur et entraîner une perte de revenus considérable pour les entreprises. Les vendeurs perdent des milliards de dollars en raison des coûts associés aux rétro-facturations.



Une banque ne facilite pas l'utilisation d'Ether ou de toute autre institution financière ; les cas de rétro-facturation sont donc rares, car il n'existe aucune entité auprès de laquelle un titulaire de carte pourrait déposer un différend pour annuler une transaction. Si un client demande une rétro-facturation, il doit contester sa demande auprès du commerçant.



Protection contre la fraude



Avec cette monnaie numérique, les fraudes et les escroqueries appartiendront rapidement au passé puisque, pour effectuer des paiements, vous n'avez pas à saisir vos données personnelles ou celles de votre compte. Au lieu de cela, cet actif numérique dispose d'une technique de cryptographie qui permet de crypter ses informations sensibles et ses clés privées. Les clés privées sont données aux propriétaires de la monnaie pour solidifier la propriété et l'accès à leur blockchain.



En utilisant l'Ether pour effectuer des transactions, les clients se sentiront plus en sécurité lorsqu'ils achèteront chez vous. Ils n'auront pas à faire face à des risques inutiles mais pourront effectuer des transactions tout en profitant des avantages de l'anonymat. Ils n'auront qu'à sélectionner leur portefeuille numérique et à autoriser les paiements.



Un financement fiable



La plupart des commerçants qui souhaitent accepter les paiements en Ether s'inquiètent de la volatilité du marché qui pourrait affecter leurs transactions financées. Pour protéger les marchands contre la volatilité des prix, Ether dispose d'une escapade qui peut convertir les transactions Ether en dollars américains pour des paiements fiables et instantanés. Les propriétaires d'entreprises peuvent compter sur un financement régulier et atténuer les risques liés aux fluctuations de la valeur du marché. Et cela fait de cette monnaie électronique une meilleure option qui protège ses consommateurs de l'inflation.



Facile à mettre en œuvre



Les entreprises qui acceptent cet actif numérique peuvent facilement s'intégrer aux plateformes de E-commerce, aux systèmes de points de vente, aux formulaires de paiement en ligne hébergés, etc. De plus, l'incorporation d'Ether comme autre option pour effectuer des transactions élargit la portée de votre entreprise et vous permet d'exploiter la communauté crypto enthousiaste et au-delà. L'option de paiement supplémentaire ne nuira pas à votre entreprise mais vous sera bénéfique car elle offrira plus de flexibilité à vos clients.



Conclusion



Dans l'ensemble, les propriétaires d'entreprises peuvent dire les divers avantages dont ils bénéficieront en acceptant les paiements en Ether.

