Auditeur Interne Groupe (3/5 ans) - Fonds de PE - Paris

Membre de l’équipe Audit & Risk Management et rattaché au Group Audit et Risk Manager, le Group Internal Auditor sera en charge de la conduite de missions inscrites au plan d’audit interne pluriannuel du groupe.Les missions porteront en priorité sur les activités des sociétés de gestion réglementées du groupe (AIFM), en lien non seulement avec les risques de non-conformité mais également les risques financiers et opérationnels.Ce recrutement s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’un projet de renforcement des activités de contrôle périodique des sociétés de gestion du Groupe.Arthur Du Mesnil

