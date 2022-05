Aublé & Associés aux côtés de la start-up Ondorse pour sa levée de fonds auprès d’Eurazeo et Isai

Fondée en 2021 par Florent Robert et Aymeric Boëlle, la start-up Ondorse propose une solution d’identité d’entreprise, unifiant les données de tiers ainsi que les API de conformité et de fraude en une seule plateforme.



Parce que la fraude ne s'arrête pas à l’onboarding de nouveaux clients, Ondorse aide à identifier les acteurs suspects, à lutter contre la fraude et à respecter la compliance imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui a déjà contrôlé plusieurs patrons de fintechs.



“Les plateformes de vérification d'identité sont de plus en présentes depuis quelques années. Mais ces solutions se sont spécialisées dans le BtoC, contrairement à Ondorse, dédiée au BtoB”, explique Aymeric Boëlle, un des fondateurs d’Ondorse.



Le marché du KYB (“know your business”) devrait atteindre les 12 milliards de dollars en 2022, contre 5 milliards en 2017, d'après OWI, un cabinet indépendant dédié aux problématiques d'identité. Dans ce contexte, Ondorse poursuit sa croissance et ambitionne de se positionner comme leader sur le marché de l’automatisation de la vérification de l’identité des entreprises.



