Aublé & Associés aux côtés de LinkValue dans le cadre de la cession de la société auprès du groupe belge Positive Thinking Company

Cette acquisition s’inscrit dans la logique de développement sur le territoire français de Positive Thinking Company, principal acteur de la transformation digitale et technologique, ainsi que dans la politique d’internationalisation entreprise par la société LinkValue.



Créée par Romain Vacher et Thibaut Anssens en 2014, LinkValue, entreprise du secteur numérique, développe des solutions Tech et digitales sur-mesure à destination des entreprises qui entament leur transformation ou de celles qui souhaitent accélérer leur développement.



Inscrite dans une vision inclusive et durable, son modèle repose sur deux hypothèses : la transformation numérique peut réduire les inégalités sociales et provoquer des perturbations ; et que l’empreinte écologique du numérique doit être rendue de moins en moins nocive.



Implantée dans 35 villes à travers le Monde, et avec un chiffre d’affaires à plus de 277 millions d’euros en 2020, Positive Thinking Company accompagne les entreprises et leurs dirigeants à chaque étape du cycle de vie de leurs projets, en matière d’applications et de plateformes, de sécurité, de Cloud, de Data & Analytics, d’Hyperautomation et de Digital Workplace.



Pour le cabinet Aublé & Associés : « Accompagner des dirigeants et des fondateurs au quotidien pour les emmener jusqu’à la cession de leur entreprise auprès d’un acteur majeur est toujours une vraie source de satisfaction et d’énergie ».



Intervenants sur l’opération

• Acquéreur : Positive Thinking Company

• Cédants : les fondateurs de LinkValue

• Conseil juridique : Aublé & Associés

• Conseil cédants : Banque Rothschild & Co



A propos

Aublé & Associés est un cabinet d’avocats indépendant spécialisé́ en droit des affaires.

Identifié en 2021 par le Figaro comme “La nouvelle signature indépendante du Private Equity”, Aublé & Associés accompagne ses clients dans leurs activités quotidiennes, leur développement, ainsi que dans le cadre de leurs opérations les plus complexes, notamment sur les transactions nationales et transfrontalières en France et à l’international.

Au-delà de son expertise juridique, Aublé & Associés comprend et anticipe les enjeux économiques, financiers et sectoriels et apporte ainsi des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses clients. Son expertise en capital développement lui a également permis d’être référencé parmi les sept cabinets d’avocats d’affaires dans le Guide des principaux acteurs du capital investissement édité par le fonds d’investissement Idinvest.