Astanor Ventures obtient la certification B Corp Astanor Ventures, leader mondial de l'investissement d'impact dans les technologies agroalimentaires, vient d'annoncer qu'il avait obtenu la certification B Corp, confirmant son engagement dans des domaines qui profitent à tous, notamment la durabilité, la responsabilité sociale et la gestion de l'environnement.

Astanor Ventures a obtenu un score exceptionnel de 121,3 dans le cadre de la certification B Corp. Soit, selon Astanor, le score le plus élevé pour un fonds de capital-risque. 7000 entreprises sont certifiées B-Corp dans le monde.

« Nous sommes ravis d'annoncer qu'Astanor Ventures a été certifié en tant que B Corp. Cette certification reflète notre croyance profonde dans le pouvoir d'une entreprise durable et orientée vers un but précis. Elle signifie que nous nous engageons à être une force pour le bien dans le monde, à conduire des changements significatifs et à garantir que nos investissements ont un impact positif. Astanor Ventures n'est plus seulement un investisseur, mais un véritable défenseur d'un avenir plus durable et plus équitable. » Eric Archambeau, cofondateur et partenaire d'Astanor.



" La transformation de notre système alimentaire est l'une des macro verticales critiques pour conduire la transition vers des modèles plus résilients et durables. Soutenir les innovations pour régénérer les sols et la santé humaine est une théorie du changement où la valeur et l'impact sont directement corrélés. Pourtant, il a fallu deux ans de travail acharné aux équipes d'Astanor Ventures pour obtenir la certification B Corp, avec un score inégalé dans l'industrie. Nous sommes désormais en interdépendance avec des milliers d'entreprises de la famille B Lab ". Emmanuel Faber, partenaire d'Astanor.



Pour obtenir la certification B Corporation, administrée par l'organisation à but non lucratif B Lab, les candidats sont soumis à un examen rigoureux de l'impact de leurs activités et de leur modèle d'entreprise sur leurs travailleurs, leurs clients, les communautés et l'environnement, et doivent obtenir un score minimum vérifié dans le cadre de l'évaluation de l'impact B. Les points forts de la certification B Corp d'Astanor Ventures et de son score record sont les suivants :



1. Investissement durable : Astanor Ventures a toujours investi et soutenu des entreprises innovantes qui donnent la priorité à la durabilité et au développement de pratiques agricoles régénératives.



2. Responsabilité environnementale : L'entreprise s'est fortement engagée à réduire son empreinte carbone et à mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement dans l'ensemble de ses activités.



3. Pratiques commerciales éthiques et inclusives : Astanor Ventures a respecté les normes de conduite éthique, garantissant un traitement juste et équitable de toutes les parties prenantes, des agriculteurs aux investisseurs.



4. Engagement communautaire : Astanor Ventures s'engage activement auprès des communautés dans lesquelles elle opère, en s'efforçant de créer un impact social et économique positif.



5. Transparence : Astanor Ventures se consacre à la transparence de ses opérations et de ses rapports, ce qui permet aux parties prenantes de suivre les progrès réalisés et de tenir l'entreprise responsable de ses engagements.



« Nous avons créé Astanor Ventures avec l’objectif de soutenir les entrepreneurs motivés par leur mission pour faire évoluer le secteur agroalimentaire et ce score exceptionnel est une reconnaissance de notre travail au cours des six dernières années », a déclaré Leslie Kapin, directrice de l'impact chez Astanor Ventures. « Nous pensons qu'en montrant l'exemple, nous pouvons inspirer les entreprises de notre portefeuille à faire de même, renforçant ainsi notre engagement commun en faveur d'un avenir durable. Nous sommes fiers de faire partie d'un mouvement mondial qui vise à redéfinir le succès des entreprises en plaçant l'objectif et l'impact positif au cœur de leurs activités, et nous voulons profiter de cette reconnaissance pour joindre le geste à la parole. »



L'obtention de la certification B Corp estune étape essentielle pour Astanor Ventures, qui encourage et soutient activement les entreprises de son portefeuille à obtenir leur certification. Neuf des entreprises du portefeuille d'Astanor Ventures ont déjà obtenu la certification B Corp, ce qui témoigne de la réussite de sa mission consistant à encourager les pratiques durables et les comportements éthiques dans l'ensemble de son portefeuille d'investissement. En montrant l'exemple, Astanor Ventures vise à inspirer les entreprises dans lesquelles elle investit, à aligner leurs activités sur des valeurs similaires, promouvant ainsi un avenir plus durable et plus responsable pour l'ensemble de l'écosystème agroalimentaire.



« Chez Astanor Ventures, nous sommes ravis d’avoir obtenu notre certification B Corp. Cette réalisation renforce notre mission de susciter des changements positifs grâce à nos investissements et à nos activités. Nous considérons cette certification comme un témoignage de notre engagement à créer des valeurs qui privilégient le bien-être des personnes et de la planète. Nous sommes ravis de poursuivre notre parcours en tant que B Corp et de faire une différence significative dans le monde ». Christina Ulardic, associée chez Astanor.



Astanor Ventures est non seulement certifiée B Corp, mais elle a également reçu récemment la certification Diversity VC, une certification qui souligne l'engagement d'Astanor Ventures à favoriser un environnement de travail diversifié et inclusif tout en se faisant le champion des initiatives EDI (équité, diversité et inclusion) dans l'ensemble de l'industrie agroalimentaire.

À propos d'Astanor Ventures

Astanor Ventures est un investisseur en capital-risque à impact certifié B Corp qui soutient des entrepreneurs ambitieux avec des solutions innovantes et évolutives qui créeront un changement systémique dans la chaîne de valeur agroalimentaire, du sol à l'intestin. Avec un engagement démontré en faveur de la durabilité et des investissements à impact, Astanor Ventures identifie et soutient des entreprises en phase de démarrage qui utilisent la technologie pour susciter des changements positifs. En mettant l'accent sur la transition climatique, la positivité de la nature, l'efficacité des ressources et les améliorations sociales et sanitaires, Astanor Ventures est à l'avant-garde de la promotion d'une bioéconomie régénératrice et durable. Le fonds est donc classé comme un fonds de l'article 9 au sens du règlement (UE) 2019/2088 et est également un fonds certifié Diversity VC.

À propos de B Lab

B Lab transforme l'économie mondiale au profit de tous les individus, des communautés et de la planète. Leader dans le changement des systèmes économiques, notre réseau mondial crée des normes, des politiques, des outils et des programmes pour les entreprises, et nous certifions les entreprises - connues sous le nom de B Corps - qui ouvrent la voie. À ce jour, notre communauté compte plus de 6 000 B Corps dans plus de 88 pays et 159 secteurs d'activité, et plus de 100 000 entreprises mesurent et gèrent leur impact à l'aide de l'évaluation de l'impact B.

