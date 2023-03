Accueil Envoyer Imprimer Partager Associate/VP - M&A – Boutique Smid Calmon Partners Executive Search accompagne une boutique M&A à taille humaine souhaitant se renforcer à Paris.

Spécialisée sur 3 verticales, la structure travaille sur des mandats de levées de fonds, de cession ou d’acquisition pour des VE comprises entre 30 et 150M€. Postes en CDI basés à Paris, TEMPS PLEIN



Spécialisée sur 3 verticales, la structure travaille sur des mandats de levées de fonds, de cession ou d’acquisition pour des VE comprises entre 30 et 150M€



Missions

- Analyse stratégique de marchés et secteurs

- Préparation de Teaser, IM et Management Presentation

- Construction de business plan

- Structuration de modèles LBO et de valorisation

- Recherche et préparation de liste de contreparties



Contexte

- Nous recherchons 2 personnes (3/5 ans) et (6/8 ans) afin de renforcer l’équipe

- Equipe de 6 personnes, les deal teams sont composées de 2 personnes offrant ainsi une très grosse exposition sur les opérations



Profil

- Diplômé d’une grande école ou université de premier plan en finance

- Entre 3 et 8 ans d’expérience en TS, Restructuring, VBM ou M&A

- Aisance à l’oral et à l’écrit en français et en anglais





Votre contact : Arthur du Mesnil,



A propos de Calmon Partners Executive Search :

Né en 2020, Calmon Partners Executive Search est un cabinet de chasse de têtes spécialisé dans les métiers de l’investissement. Composées de professionnels issus du monde de la finance, nos équipes accompagnent nos clients – Fonds d’Investissement, Family Office, Banques, Conseils & Cabinets, Codir - dans le développement de leurs expertises en France comme à l’international.

Présents à Paris et Genève, nos experts établissent leur mission sur une véritable relation de confiance entre clients et candidats dans le respect de leurs valeurs et raison d’être.

Calmon Partners Executive Search est une filiale de Calmon Partners Group. www.calmonpartners.com

Calmon Partners Executive Search accompagne une boutique M&A à taille humaine souhaitant se renforcer à Paris.Spécialisée sur 3 verticales, la structure travaille sur des mandats de levées de fonds, de cession ou d’acquisition pour des VE comprises entre 30 et 150M€- Analyse stratégique de marchés et secteurs- Préparation de Teaser, IM et Management Presentation- Construction de business plan- Structuration de modèles LBO et de valorisation- Recherche et préparation de liste de contreparties- Nous recherchons 2 personnes (3/5 ans) et (6/8 ans) afin de renforcer l’équipe- Equipe de 6 personnes, les deal teams sont composées de 2 personnes offrant ainsi une très grosse exposition sur les opérations- Diplômé d’une grande école ou université de premier plan en finance- Entre 3 et 8 ans d’expérience en TS, Restructuring, VBM ou M&A- Aisance à l’oral et à l’écrit en français et en anglaisVotre contact : Arthur du Mesnil, arthur@calmonpartners.com Né en 2020, Calmon Partners Executive Search est un cabinet de chasse de têtes spécialisé dans les métiers de l’investissement. Composées de professionnels issus du monde de la finance, nos équipes accompagnent nos clients – Fonds d’Investissement, Family Office, Banques, Conseils & Cabinets, Codir - dans le développement de leurs expertises en France comme à l’international.Présents à Paris et Genève, nos experts établissent leur mission sur une véritable relation de confiance entre clients et candidats dans le respect de leurs valeurs et raison d’être.Calmon Partners Executive Search est une filiale de Calmon Partners Group. www.calmonpartners.com









Articles similaires < > Director M&A Healthcare Senior Manager/Director en M&A Ops PE Officer - Client & Success Partners