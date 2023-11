Assistant Gestionnaire d'actifs (stage) - Mars 2024

est le partenaire de confiance des secteurs de la culture et des médias en matière de protection sociale. Groupe paritaire à but non lucratif, nous développons, depuis 2003, une expertise exclusive au service des employeurs et des professionnels actifs ou retraités de la culture. Notre large gamme d’offres et de services sur-mesure (retraite complémentaire Agirc-Arrco, santé et prévoyance, gestion de la Caisse des Congés Spectacles, accompagnement solidaire et prévention sociale…) assure à nos adhérents une protection à tous les moments de la vie. Cet accompagnement à 360° permet à nos clients de créer et d’entreprendre en toute sérénité.Nous proposons également des services d’excellence médicale au sein du Pôle Santé Bergère ainsi que des solutions innovantes en gestion sociale sur notre plateforme dédiée aux employeurs et intermittents,Movinmotion. Nos nombreux engagements en faveur de la parité et de la diversité, de la préservation de l’environnement, de l’inclusion ou de la lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles placent l’humain au cœur de nos priorités.

Rejoindre Audiens, c’est faire le choix de la solidarité, de l’expertise, de la proximité et de l’innovation. Assurer la protection sociale de ces professionnels, c’est être leur partenaire retraite, concevoir des couvertures santé et prévoyance dédiées ou être à leurs côtés grâce à l’accompagnement social et solidaire. Le groupe veille aussi à leur bonne santé par des actions de prévention, en offrant l’accès aux soins pour tous dans son centre de santé et imagine des services au plus près de leurs professions.Notre vocation est riche, complexe, exigeante.Nos clients sont notre force, tout ce que nous mettons en place (prévention, diversité, écologie...) pour nos clients, nous le faisons également pour nos salariés.Le candidat retenu pourra découvrir les spécificités propres au secteur de l'assurance et des institutions de prévoyance.Les missions transverses de ce stage lui permettront d'acquérir une vue d'ensemble des métiers de l'investissement puisqu'il sera en contact avec l'ensemble des acteurs majeurs de la place financière, et une vue d'ensemble de la chaîne de valeur, de la décision d'investissement jusqu'à sa déclinaison opérationnelle.Étant donné la taille humaine de l’équipe, le stagiaire retenu pourra monter en compétence à la fois sur des sujets techniques (programmation VBA/Excel/Bloomberg, finance de marché, ALM) mais aussi sur ses capacités rédactionnelles et relationnelles grâce à ses interactions avec les différents services à la fois en interne et en externe sur des missions transverses.