Artur lance « Artur Crypto »

Ouvert au grand public le 15 février après de longs mois de développements et de beta testing, les utilisateurs d’Artur vont pouvoir bénéficier dès 200€ d’investissement d’une classe d’actif proposant une répartition soigneusement sélectionnée et diversifiée de protocoles de finance décentralisée (DeFi) délivrant un taux annuel flottant autour de 8% (9,5% actuellement).



La souscription a été élaborée afin d’offrir une simplicité optimale aux utilisateurs souhaitant investir dans la finance décentralisée et les crypto-monnaies, en proposant un risque de volatilité maîtrisé et en s’astreignant de toute la complexité liées à l’investissement dans cette classe d’actif. En quelques minutes, les utilisateurs investissent directement en euros via la plateforme Artur. Les euros sont alors convertis en stablecoins (cryptomonnaies beaucoup moins volatiles que la plupart des cryptomonnaies du marché) et investis sur les meilleurs protocoles de finance décentralisée du marché.



Grâce à la puissance de la finance décentralisée, les utilisateurs peuvent à toute heure suivre l’évolution de leurs intérêts sur leur espace privé et gardent la possibilité de retirer leur argent quand ils le souhaitent. Artur a développé cette solution en partenariat technologique avec Just Mining, l’un des leaders de la blockchain et des crypto actifs en France.



" Cette nouvelle classe d’actif vient compléter les investissements déjà proposés par Artur en s’inscrivant dans cet équilibre entre performance, innovation, pérennité et ouverture à des investissements qui étaient réservés jusqu’à présent aux plus sachants et fortunés » explique Vania Mareuse, fondateur d’Artur. "



D’autres classes d’actifs autour de l’immobilier, du private equity (start up) ou encore de l’investissement responsable ou thématique (secteur médical par exemple) seront proposées à nos clients dans les semaines et mois à venir, tirant partie du meilleur entre finance traditionnelle et décentralisée ».



« Plus exigeants, renseignés et habitués à des expé riences aussi fluides et riches que sur Amazon ou Netflix, les nouveaux investisseurs recherchent des services à valeur ajoutée mêlant expériences digitales et humaines pour les aider d’une part à piloter l’ensemble de leur patrimoine intelligemment dans le temps long et leur proposer d’autre part des investissements top niveau, le tout dans une simplicité d’usage optimal, simple et soignée » complète Romain Fagoaga, head of product et expert en crypto-actifs.



Sur fond de crise sanitaire, d’évolution de régime des retraites, d’augmentation de l’inflation et de l’émergence de nouvelles classes d’actifs telles que les cryptomonnaies, les Français et en particulier les nouvelles générations d’épargnants ont un engouement de plus en plus fort pour l’investissement et la gestion de leur patrimoine. Ces sujets demeurent toutefois historiquement adressés qu’aux personnes financièrement les plus aisées par des gestionnaires de fortune et banques privées.



Fondée en 2019 et basée dans le 8e arrondissement à Paris, Artur a pour mission de créer la gestion privée du futur en proposant à toute personne dès quelques centaines d’euros d’épargne de bénéficier des services et investissements réservés jusqu’à présent aux plus fortunés. Composé historiquement d’une clientèle d’entrepreneurs et cadres issus des nouvelles technologies, Artur s’adresse aujourd’hui à l’ensemble des épargnant au travers d’une expérience hybride combinant technologie et savoir-faire humain via 3 services complémentaires : l’agrégation et le suivi temps réel de ses comptes et actifs, le partage de recommandations d’épargnes, de fiscalité et d’investissements personnalisées, et enfin l’accès à des investissements novateurs et performants réservés jusqu’à présent à des portefeuilles aisés à la croisée entre finance traditionnelle et décentralisée.



