Artex, première bourse d’actions dédiée au monde de l’art

Dans un contexte fortement inflationniste, le marché mondial de l'art ne cesse de se développer et d’être regardé, comme en témoigne l'activité record des ventes aux enchères. De nombreuses études montrent que l'art est une classe d'actifs importante (estimée à 3 200 milliards de dollars) qui se caractérise par une faible volatilité et des rendements élevés sur le long terme, tout en étant décorrélée des marchés d'actions et d'obligations plus traditionnels. Par conséquent, en devenant plus accessible, l’art devrait renforcer son attractivité en tant que classe d’actifs dans laquelle investir.



En créant la première bourse d’actions dédiée au monde de l’art, ARTEX pourra offrir à des millions d’investisseurs la possibilité de prendre part à une classe d'actifs alternatifs unique. Des teneurs de marché dédiés assureront la liquidité en continu, avec des fourchettes de négociation serrées, de manière fluide et transparente. Cet agrément permet également à ARTEX d'accueillir des institutions financières souhaitant devenir membres de la bourse, dans le but d'offrir à leurs clients un accès sécurisé à la première cotation d’un tableau de maître, attendue dans les semaines à venir. ARTEX a pour ambition d’introduire en bourse pour plus d’un milliard d’euros d’oeuvres d’art au cours des prochains trimestres.



Dans un premier temps, ARTEX se concentrera sur des toiles emblématiques des plus grands peintres au monde, couvrant une période allant de la Renaissance au vingtième siècle. Chaque oeuvre d'art sera détenue par une société anonyme de droit luxembourgeois dont les parts du capital social seront admises à la négociation sur ARTEX par le biais d'une introduction en bourse. Les actionnaires ne supporteront aucun des frais de fonctionnement, tels que ceux liés à la gestion administrative de la société, la garde de l’oeuvre ou sa prime d’assurance. Les actions d'art se présenteront sous la forme de valeurs mobilières standardisées similaires à toute autre action cotée en bourse.



ARTEX cherche à démocratiser le marché de l’art en le rendant inclusif et accessible à tous. Les actions d’art auront une valeur nominale de départ de 100 euros, permettant ainsi au plus grand nombre d’investir dans les toiles les plus emblématiques au monde. De plus, les chefs-d'oeuvre cotés sur ARTEX seront exposés aux yeux de tous, dans des musées et lors d’expositions à travers le monde. Enfin, ARTEX s'efforcera de permettre aux investisseurs de mieux appréhender le marché de l’art en leur proposant des analyses, notamment sur les dernières actualités du monde de l’art, ainsi que du contenu éducatif, afin de leur offrir un accès uniformisé à l’investissement dans l’art.



ARTEX a conclu des partenariats avec des fournisseurs de services d'infrastructure boursière reconnus dans le but d’offrir une expérience de trading fluide et une plateforme solide. Les services de compensation et de règlement, ainsi que la mise à disposition de flux de données, seront assurés par SIX. Grâce aux outils Bloomberg, les utilisateurs du marché auront accès à une infrastructure de pointe pour le passage d’ordre et la gestion des risques. UnaVista, une entreprise du LSEG, aidera ARTEX à remplir ses obligations en matière d'échange d'informations et de reporting des transactions auprès des autorités de supervision.



Rothschild & Co agit en tant que conseiller financier d’ARTEX dans le cadre de l'introduction en bourse des oeuvres d'art. La liste complète des institutions financières membres de la bourse sera publiée sur www.artex.io avant le dévoilement de la première oeuvre cotée.



S.A.S le Prince Wenceslas de Liechtenstein, Cofondateur et Président d'ARTEX, a déclaré : "Dès le début de l'aventure ARTEX, nous avions à l'esprit un marché équitable et transparent où certaines des plus grandes oeuvres d'art jamais créées pourraient être échangées, non seulement pour les collectionneurs et les marchands d'art, mais aussi pour les investisseurs institutionnels et les particuliers, pour tous ceux passionnés par l'art pour sa valeur esthétique et émotionnelle ou qui s'intéresseraient à l'art en tant que moyen de diversifier son portefeuille. Le fait de pouvoir opérer un marché d’actions conforme à l'un des cadres réglementaires les plus exigeants au monde apporte un sentiment de confiance, ce qui est crucial pour la réussite de notre projet. Nous attendons avec impatience les premières cotations et négociations sur ARTEX dans les mois à venir."



Yassir Benjelloun-Touimi, Cofondateur et Directeur général d'ARTEX, a commenté : "Cela fait maintenant trois ans que nous oeuvrons activement au lancement d'ARTEX. Je suis ravi que notre vision de la démocratisation de l'investissement dans l’art devienne enfin une réalité avec l'obtention d'un agrément d'exploitation pour ce qui deviendra bientôt la première bourse mondiale réglementée et dédiée au monde de l’art. ARTEX représente l'alchimie de deux mondes chers à mon coeur, l'art et la finance. C’est sans doute l’occasion la plus importante de ma vie d’avoir un impact social positif et de grande ampleur en permettant à de nouveaux mécènes, par millions, non seulement d’investir dans l'art, mais aussi de s’investir dans ce domaine passionnant. Alors que nous approchons de notre première cotation et que nous en prévoyons de nombreuses autres à venir, je tiens à remercier nos équipes pour leur implication, ainsi que nos partenaires pour leur engagement, notamment SIX, Bloomberg et LSEG."



Jos Dijsselhof, PDG de SIX, a commenté : "Nous sommes heureux de fournir nos services de compensation, de règlement/livraison et de dissémination de données de marché à ARTEX, un opérateur innovant qui vise à démocratiser les opportunités d'investissement dans une classe d’actifs intemporels, afin de changer les codes du monde de l’art. Cela représente une nouvelle étape dans l'engagement de SIX en faveur de l'innovation et nous sommes fiers d’y prendre part."



À propos d’ARTEX

ARTEX est une bourse d’échange d'actions d’oeuvres d'art sécurisée et liquide, réglementée et supervisée par l'Autorité des marchés financiers du Liechtenstein (FMA), et conforme à la directive européenne MiFID II. En offrant un accès privilégié au marché de l’art, traditionnellement exclusif, ARTEX vise à démocratiser l'investissement dans les plus grands chefs-d’oeuvre du monde, couvrant une période allant de la Renaissance au vingtième siècle. Les chefs-d'oeuvre cotés sur ARTEX seront exposés aux yeux de tous, dans des musées et lors d’expositions à travers le monde. ARTEX s'efforcera de permettre aux investisseurs de mieux appréhender le marché de l’art en leur proposant des analyses, notamment sur les dernières actualités du monde de l’art, ainsi que du contenu éducatif, afin de leur offrir un accès uniformisé à l’investissement dans l’art. ARTEX a été cofondé en 2020 par des passionnés d'art et des experts des marchés financiers, S.A.S. le Prince Wenceslas du Liechtenstein et Yassir Benjelloun-Touimi. Pour plus d'informations sur ARTEX, veuillez consulter le site

www.artex.io.



"ARTEX MTF" est un système multilatéral de négociation (SMN) exploité par ARTEX MTF AG, une société constituée dans la Principauté du Liechtenstein sous le numéro de société FL-0002.682.571-2 et dont le siège social est situé à Aeulestrasse 24 9495, Triesen, Liechtenstein. ARTEX MTF est réglementé par l'Autorité des marchés financiers du Liechtenstein (FMA) sous le numéro de référence 307407.