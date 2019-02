Arsene accompagne CM-CIC Investissement et Bpifrance pour leur entrée au capital de Hardis Group

Conseillée notamment par Arsene, CM-CIC Investissement, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, associé à Bpifrance, renforce son portefeuille digital en structurant cette opération en tant qu’actionnaire de référence, aux côtés de Nicolas Odet (futur président de Hardis Group), Yvan Coutaz (directeur général) et une trentaine de managers, qui détiendront ensemble près d’un tiers du capital. Les fondateurs accompagnent également cette étape en réinvestissant.



Crée en 1984, Hardis Group réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires d'environ 116 M€ et compte 1 115 collaborateurs, basés à Grenoble (siège du groupe), Paris, Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, et au-delà en Espagne, au Benelux et en Suisse. En 2013, un processus de transition managériale a été engagé par les fondateurs, confiant la direction générale à Nicolas Odet et Yvan Coutaz entrés dans l’entreprise en 2000. Son président fondateur Christian Balmain souhaitant prendre sa retraite en 2019, les deux dirigeants ont initié une transmission capitalistique, déterminés à poursuivre le projet stratégique, humain et économique de l’entreprise en s’appuyant sur des partenaires responsables, engagés et partageant les valeurs du groupe.



Les expertises technologiques et métiers développées au sein du groupe, lui permettent de proposer des solutions différenciantes et d’intégrer des composants logiciels répondant aux enjeux clés de ses secteurs privilégiés (finance, assurance, distribution, prestation logistique, industrie, énergie).



L’opération reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence et devrait être effective d’ici fin mars 2019.



L’équipe du cabinet Arsene qui a accompagné CM-CIC Investissement et Bpifrance en réalisant la revue fiscale et la structuration fiscale de l’opération était composée de Frédéric Teper, associé, Charles Dalarun et Ludovic Genet, avocats.



Autres intervenants :



CM-CIC Investissement

Jean-Christophe Vuillot, Directeur - Capital & Transmission

Olivier Mironneau, Chargé d’affaires senior - Capital & Transmission

Stéphane Simoncini, Directeur de participations - Capital Innovation



Bpifrance

Alexis Guinard, Directeur d’investissement

Maxime Margier-Aubert, Chargé d’investissement



Conseils

Revue financière : EY (Guilhem de Montmarin)

Revue stratégique : Roland Berger (Jean-Michel Cagin, Yaroslav Stetsenko)

Revue juridique et corporate : Duteil-avocats (David Merlet, Cristian Rawlins)

Revues sociale et contractuelle, concurrence et financement : BCTG Avocats (Séverin Kullmann)

Conseil financement : Pretium (Bénédicte Leneveu)

Conseils Managers : Fiducial Legal by Lamy avocats (Eric Baroin, Julien Hollier) et CVS (Pierre-Jean Ferry)



Banques

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, BNPP, BNPP SME, CIC Lyonnaise de banque, BECM, CM-CIC Private Debt, Société Générale, LCL



À propos d’Arsene

Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2000 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.

Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 21 associés parmi les 140 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.

arsene-taxand.com