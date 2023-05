Accueil Envoyer Imprimer Partager Armen prend une participation minoritaire dans Private Corner Private Corner, première plateforme digitale française, dédiée aux spécialistes de la gestion privée, qui institutionnalise l’investissement en private equity pour les particuliers, annonce une prise de participation minoritaire d’Armen à son capital pouvant aller jusqu’à 30%.



En tant qu’actionnaire minoritaire actif, Armen siégera au conseil de surveillance de Private Corner, mais ne siègera pas au comité de sélection des fonds.



Fondée en 2020, par Estelle Dolla, Thomas Renaudin et Yves Caron, Private Corner est une société de gestion digitale agréée par l’AMF et pionnière sur son marché. Avec sa plateforme digitale intégrée, les conseils en gestion privée sont en mesure de proposer à leurs clients une sélection de fonds de capital investissement de premier plan, généralement réservés aux investisseurs institutionnels.

Aujourd’hui la société gère plus de 25 fonds et a collecté plus de 400 millions d’euros grâce à un réseau de 250 partenaires distributeurs (conseillers en gestion de patrimoine, family offices, banques privées) auprès de 1800 investisseurs privés.



Estelle Dolla, présidente & co-fondatrice de Private Corner, déclare : « Nous étions en quête d’un associé stratégique pour accélérer notre développement tout en conservant notre indépendance vis-à-vis de nos clients, les distributeurs, mais aussi de l’écosystème des sociétés de gestion. Les expériences respectives de Dominique Gaillard et de Laurent Bénard sont des atouts considérables pour le développement de Private Corner dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Leur connaissance fine de l’industrie du private equity va nous permettre de déployer plus rapidement notre modèle à l’échelle européenne. »



De son côté, Armen est une société de gestion dont les fonds investissent dans des sociétés de gestion alternative européennes et les accompagnent dans leur croissance, au travers d’opérations de GP Stakes. Au-delà des capitaux apportés et de l’expérience de ses fondateurs, Armen accompagne les sociétés de gestion sur les plans stratégiques et opérationnels en mettant à leur disposition des experts et professionnels capables de les conseiller sur des sujets liés aux levées de fonds, aux exigences réglementaires en matière d’ESG, à la cybersécurité, au juridique ou aux ressources humaines. La connaissance et l’expertise de Private Corner en matière de levée de fonds auprès des particuliers pourra bénéficier aux sociétés de gestion en portefeuille d’Armen qui envisagent de s’adresser à la clientèle privée.



Le 28 mars dernier, Armen annonçait sa propre opération de GP Stake avec l’ouverture de son capital à des family offices de premier plan et le renforcement de ses fonds propres. Cette opération lui permet aujourd’hui de financer le partenariat avec Private Corner. (



En parallèle, Armen GP Stakes Fund I, qui a pour taille cible 400 millions d’euros, a réalisé un premier closing à 150 millions d’euros fin mars. Pour rappel, ce fonds a vocation à investir dans des sociétés de gestion européennes du capital privé gérant jusqu’à 10 milliards d’euros.



RGREEN INVEST, société de gestion française indépendante spécialiste des infrastructures de la transition énergétique - qui compte 1,9 milliard d’euros sous gestion - est le premier investissement d’Armen GP Stakes Fund I.



Dominique Gaillard, Président et Laurent Bénard, Directeur Général, co-fondateurs d’Armen :

« La technologie de Private Corner est rodée et son modèle économique la positionne au bon prix pour l'ensemble des parties prenantes. Le succès rencontré en à peine plus de deux ans d'existence et la qualité de l'équipe dirigeante, nous ont confortés dans l'idée que c'était le bon acteur auquel s'associer pour conseiller les sociétés de gestion dans leur approche pour lever des fonds auprès de clients privés. Son savoir-faire vient élargir la palette de compétences que nous souhaitions proposer aux sociétés de gestion en portefeuille. » Avec cette augmentation de capital et Armen comme actionnaire minoritaire, la société de gestion se donne les moyens d'accélérer son développement en France et en Europe. En effet, Private Corner ambitionne de renforcer ses équipes, d'enrichir son offre commerciale et de continuer à investir dans le développement de sa plateforme digitale.

