Accueil Envoyer Imprimer Partager Armen annonce le premier closing de son fonds Armen GP Stakes Fund I et renforce ses fonds propres. Armen, pionnier européen du GP Stakes, annonce avoir levé 150 millions d’euros pour son fonds Armen GP Stakes Fund I lors de son premier closing. La taille cible du fonds est de 400 millions d’euros et il a vocation à investir dans des sociétés de gestion européennes du capital privé gérant jusqu’à 10 milliards d’euros.

En parallèle, Armen annonce aussi l’ouverture de son capital.





Cette communication ne s’adresse exclusivement qu’aux européens. Le fonds Armen GP Stakes Fund I n’est pas commercialisé aux Etats-Unis.



De nouveaux actionnaires au capital d’Armen

Armen annonce l’entrée à son capital de plusieurs investisseurs dont les holdings d’investissement de la famille Dassault (GIMD), de la famille Faiveley (Issarts) et de la famille Laine-Foriel-Destezet (Allegria Capital), sous condition suspensive de l’accord préalable de l’Autorité des Marchés Financiers. Ils détiennent ensemble environ 20% d’Armen. Les actionnaires fondateurs et les équipes conservent le solde du capital.



Avec ce renforcement significatif de ses fonds propres, Armen assure la pérennité de la société de gestion et se donne également les moyens de déployer sa stratégie d’investissement en Europe, d’investir dans ses propres fonds (« GP Commitment ») et de réaliser des opérations de croissance

externe.

« C’est une étape majeure du développement d’Armen. Nous nous réjouissons de l’arrivée de ces actionnaires à notre capital. Investisseurs historiques dans le capital privé, leur soutien valide notre ambition de faire d’Armen le partenaire de confiance des sociétés de gestion en Europe. Par ailleurs, leur indépendance et leur culture entrepreneuriale ont été des arguments décisifs dans notre volonté commune de nous associer » déclare Laurent Bénard, CEO d’Armen.



« Nous avons été séduits non seulement par le projet et les perspectives de croissance du marché, mais également par la qualité de l’équipe qui conduit cette aventure entrepreneuriale, portée par une vision commune et la conviction que le secteur du capital privé doit évoluer vers un modèle plus responsable et durable » souligne Jérôme Demimuid, Membre du directoire - Directeur des investissements chez Issarts Capital.





Conseils de l’opération :

Goodwin : Jérôme Jouhanneaud, Simon Servan - Schreiber

Banque Hottinguer : Pierre de Bousingen, Philippe Bonhomme, Romain Guillemin



A propos d’Armen

Armen investit en tant qu’actionnaire minoritaire dans des sociétés de gestion alternative européennes au travers d’opérations appelées GP Stakes.

Armen



Les premiers investisseurs à avoir accordé leur confiance à Armen sont des investisseurs européens, institutionnels, family offices ou entrepreneurs, convaincus de la nécessité d’accompagner les sociétés de gestion européennes dans leur projet de structuration et de croissance. Ils ont été séduits par le caractère résilient et diversifié de cette nouvelle stratégie d’investissement.Cette communication ne s’adresse exclusivement qu’aux européens. Le fonds Armen GP Stakes Fund I n’est pas commercialisé aux Etats-Unis.annonce l’entrée à son capital de plusieurs investisseurs dont les holdings d’investissement de la famille Dassault (GIMD), de la famille Faiveley (Issarts) et de la famille Laine-Foriel-Destezet (Allegria Capital), sous condition suspensive de l’accord préalable de l’Autorité des Marchés Financiers. Ils détiennent ensemble environ 20% d’Armen. Les actionnaires fondateurs et les équipes conservent le solde du capital.Avec ce renforcement significatif de ses fonds propres, Armen assure la pérennité de la société de gestion et se donne également les moyens de déployer sa stratégie d’investissement en Europe, d’investir dans ses propres fonds (« GP Commitment ») et de réaliser des opérations de croissanceexterne.déclaresouligneConseils de l’opération :Goodwin : Jérôme Jouhanneaud, Simon Servan - SchreiberBanque Hottinguer : Pierre de Bousingen, Philippe Bonhomme, Romain Guillemin Armen est une société à mission, agréée par l’AMF, qui a pour ambition de contribuer à une transformation positive de l’écosystème du capital privé et d’orienter les sociétés de gestion et leurs participations vers un avenir durable de façon responsable. Le premier fonds d’investit en tant qu’actionnaire minoritaire dans des sociétés de gestion alternative européennes au travers d’opérations appelées GP Stakes.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.











Articles similaires < > Polytechnique Ventures clôt son premier fonds d’investissement early-stage à 36m€ UNE ALLIANCE CIIB / OCBI INVESTMENT L'IDI prend une participation de plus de 40 % d'OMNES