Arkéa annonce l’acquisition de net-m privatbank 1891 pour accompagner ses clients en Allemagne

Net-m privatbank 1891 est une banque digitale allemande qui accompagne également ses partenaires dans la fourniture de services financiers à leurs clients.



De son côté, Arkéa Banking Services, filiale du groupe Arkéa, est une banque française de plein exercice créée en 2010 dont le métier est de bâtir et de gérer des solutions bancaires pour compte de tiers : établissements bancaires, établissements de paiement ou de monnaie électronique, fintechs.



Selon l’accord passé entre Arkéa Banking Services et Docomo Digital Germany GmbH, le rachat de 100 % de net-m privatbank 1891 reste conditionné notamment à l’autorisation des régulateurs bancaires et de la concurrence en Allemagne.



L’opération s’inscrit dans le cadre du projet stratégique du groupe Arkéa dont le développement des prestations pour compte de tiers est un axe fort. Cette acquisition permettra notamment de développer l’activité d’Arkéa Banking Services et du groupe Arkéa en Allemagne en s’appuyant sur l’expertise des équipes en place et leur connaissance du marché. Pour net-m privatbank 1891, la création de synergies avec les activités de différentes entités du groupe constitue une opportunité pour poursuivre son développement grâce notamment à l’enrichissement de son offre de solutions bancaires en marque blanche (paiement, factoring, monétique, crédit…).



A propos d’Arkéa Banking Services

Pionnier des prestations bancaires en marque blanche, acteur majeur sur le marché des établissements de paiement, Arkéa Banking Services met son savoir-faire au service d’établissements financiers qui souhaitent accélérer leur transformation et se concentrer sur leur cœur de métier. Créée en 2010, filiale à 100 % du groupe Arkéa, Arkéa Banking Services est une banque de plein exercice dont le métier est de bâtir et de gérer des solutions bancaires pour compte de tiers : établissements bancaires, établissements de paiement ou de monnaie électronique, fintechs.

Arkéa Banking Services compte parmi ses clients des établissements de paiement (Système U EP, Sentenial, Slimpay…), Allianz Banque pour une prestation de core banking, RCI banque pour l’offre d’épargne Zesto, PSA Banque pour le livret Distingo et La Banque Postale Crédit Entreprise pour le traitement du back office de crédit moyen et long terme pour les entreprises.

arkea-banking-services.com



A propos d’Arkéa

Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec plus de 10 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,4 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 132 milliards d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.

arkea.com



A propos de Docomo Digital

DOCOMO Digital est un fournisseur d'une plateforme de paiement globale pour les principaux marchands et fournisseurs de contenu OTT. Il s'agit d'une filiale à 100 % de l'opérateur mobile japonais NTT DOCOMO. DOCOMO Digital, dont le siège social se trouve à Londres, est une société internationale, présente dans 35 bureaux répartis sur six continents.