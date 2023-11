Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels noue un partenariat avec Birdeo pour accompagner ses clients dans leur transition ESG

Chez Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, nous continuons à enrichir notre offre de services dans le cadre de notre dispositif global ESG. Nous sommes convaincus que la mise en place d’une démarche RSE est un tremplin d’attractivité pour les organisations en affirmant, ainsi, une culture et des valeurs fortes. Mais pour relever les défis de la transition environnementale et sociétale, les compétences humaines sont primordiales. Avec un marché actuellement en pénurie d’experts ESG, nos clients PME et ETI disposent de peu de ressources dédiées à ces sujets. L’offre People4Impact permet aux dirigeants et aux collaborateurs d’être mieux armés pour répondre à leurs obligations réglementaires et accroître leur empreinte positive. Nous sommes donc ravis de nous engager aux côtés de Birdeo, leader sur son marché, afin de soutenir nos clients dans leur transition via des conseils personnalisés.

Quels que soient la taille de l’organisation, sa région d’implantation, son secteur d’activité ou son besoin, nous apportons avec People4Impact une réponse opérationnelle rapide et précise aux défis de la transition. Nous sommes heureux de compter Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels parmi nos partenaires pour les prochaines années et sommes persuadés, qu’ensemble, nous contribuerons à la dynamique durable, inclusive et engagée des acteurs économiques des territoires.

L’intégration des enjeux environnementaux, sociaux, et sociétaux constitue un véritable défi pour les organisations confrontées à l’urgence climatique et aux nombreuses réglementations entrant en vigueur. Elles ont besoin, pour ce faire, de compétences techniques très précises. Bien consciente de cette réalité, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels s'associe à la plateforme People4Impact by Birdeo afin de s’appuyer sur une communauté de plus de 1800 experts, indépendants et managers de transition, spécialistes du développement durable.Grâce à People4Impact, les clients de la banque pourront désormais bénéficier d’un accompagnement sur-mesure leur permettant d’appliquer au mieux leurs obligations réglementaires liées à l’impact (loi AGEC, devoir de vigilance, décret tertiaire, loi Climat, CSRD, etc.) et créer de nouvelles opportunités de développement liées à la RSE : formation des comités de direction, réalisation et optimisation de bilans carbone, mise en place d’une politique d’achats responsables, aide à la labellisation ou encore transformation des modèles d’affaires et du marketing pour en réduire les impacts.Fondé en 2010 par Caroline Renoux, Birdeo est le cabinet de recrutement pionnier et leader de la recherche de talents dans les métiers à impact positif auprès des grands groupes, des PME et ETI, des associations et des cabinets de conseils. Via son puissant réseau, il accompagne plus de 300 clients, grâce à ses offres de services et ses conseils en organisation RH, et aide les entreprises à rendre leur business model plus durable.Depuis 2019, avec la création de la plateforme People4Impact, Birdeo entend accélérer la transformation réelle et pragmatique des entreprises du tissu économique, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité.Par le biais de ce partenariat, Birdeo sera également amené à assurer plusieurs interventions par an auprès des clients d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, afin de présenter le marché de l’emploi dédié aux métiers du développement durable, ou encore à réaliser une session de formation destinée aux experts ESG sectoriels de la Banque.Guénolé Quéau, directeur du développement d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, souligne : «Caroline Renoux, Fondatrice et CEO de Birdeo, ajoute : «est la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises (PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels locaux et des professionnels de l’immobilier. La banque accompagne 15 000 acteurs économiques partout en France à travers ses 21 implantations. Elle propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, épargne, assurances, opérations de salle des marchés, opcvm, etc.) et met à leur disposition un dispositif global ESG pour les accompagner dans leurs transitions.Fondé en 2010 par Caroline Renoux, Birdeo est le cabinet pionnier du recrutement spécialisé sur les métiers à impact positif, la RSE et le développement durable. Birdeo a déjà accompagné plus de 300 organisations dans leurs recherches de talents vers une contribution sociétale et environnementale positive. En 2019, Birdeo a également lancé la plateforme People4Impact, qui accompagne les entreprises dans leurs recherches d’experts indépendants, ou encore de managers de transition. Labellisé BCorp depuis 2016 et bénéficiant du statut de Société à Mission depuis 2021, Birdeo entend éclairer et accélérer la transformation des métiers, en mobilisant les meilleurs talents (et décideurs) pour contribuer collectivement à une dynamique durable, inclusive et engagée des organisations.