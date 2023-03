Accueil Envoyer Imprimer Partager Aria lève une dette 50M€ auprès du fonds institutionnel britannique M&G Fondée en 2020, Aria a clôturé une nouvelle levée de dette de 50 millions d’euros auprès de l’un des tout premiers acteurs de la gestion d'actifs et la gestion de fonds d’investissement au rayonnement international, M&G Investments. Cette levée s’ajoute au 20M€ déjà sécurisés en 2022. Avec cette opération, la fintech française, leader sur le marché de l’embedded lending (prêt intégré), augmente sa capacité de financement et accélère son développement commercial en étendant son offre.

Aria augmente sa capacité de financement pour répondre aux besoins croissants de ses clients Aria développe une solution de financement qui s’intègre par API aux marketplaces BtoB et SaaS verticalisés, pour offrir des options de paiement instantané à leurs utilisateurs. Grâce à cette levée de dette, Aria va pouvoir financer les factures d’indépendants, TPE, PME, pour qui le besoin de trésorerie est un enjeu clé, en particulier dans un contexte macro-économique peu favorable et incertain. Suite au ralentissement du crédit bancaire, les PME recherchent des sources de financement alternatives comme le financement de factures. Néanmoins ce type de service est uniquement proposé par les banques à leurs clients grands comptes pour des raisons de distribution et de risque de fraude. L'embedded lending consiste à proposer du financement directement intégré aux logiciels et marketplaces utilisés par ces petites entreprises. Cela permet de répondre aux besoins d’une population très mal servie, avec une expérience utilisateur excellente, une meilleure analyse du risque et une distribution maîtrisée.

Aria accélère son développement en étendant son offre et affirme sa position de leader sur son marché. En deux ans, la start-up s’est hissée en tête des solutions dédiées aux indépendants, en séduisant des marketplaces telles que Malt, Brigad, StaffMe ou Acracy, des SaaS verticalisées telles que Jump ou encore des cabinets de recrutement plus traditionnels comme Sept-Lieues. Sur les douze derniers mois, le volume d’affaires de la fintech a été multiplié par 20 en dépassant le cap des 100 M€ en termes de financement pour ses clients. Elle se positionne désormais en tant que leader sur son marché. En plein essor, le secteur de l’embedded lending, connaît une croissance annuelle de 38,9% et a passé la barre de 7,8 Mrds d’euros en 2022 avec des perspectives d’ici 2029 de l’ordre de 26,7 Mrds. Après s’être focalisée sur les solutions offertes aux indépendants et grâce à cette levée de dette, Aria prévoit d’étendre son offre sur de nouvelles verticales en adressant les marketplaces et SaaS dédiées aux TPE et PME. Aria compte également augmenter sa masse salariale de 60% d’ici 2023, en recrutant 15 nouveaux profils. Parmi ces derniers on retrouve les trois pôles principaux de l’entreprise : tech / produit, opérations et finance, marketing et commercial.

Pour Clément Carrier, co-fondateur et CEO : “Nous avons fondé Aria avec pour ambition de permettre à toutes les entreprises d’avoir accès à des solutions de financement. Et ce, indépendamment de la conjoncture dans laquelle elles se trouvent. Nous offrons donc la possibilité aux travailleurs indépendants, TPE/PME d'être payés instantanément et directement depuis les outils et services qu’ils utilisent au quotidien. Ce financement renforcera la position d’Aria tout en nous donnant les moyens de poursuivre notre croissance à l’échelle européenne. Nous nous réjouissons de voir la confiance et l’intérêt que porte un investisseur européen de premier plan comme M&G dans notre entreprise.”



Pour Vincent Charles Gervais, Associé chez M&G Investments : “Nous sommes ravis d’avoir conclu une titrisation bilatérale privée adossée à des actifs à hauteur de 50 millions d’euros avec la talentueuse équipe d’Aria. Les fonds de crédit structurés de M&G ont effectué cet investissement de plusieurs tranches pour soutenir l’économie des freelances qui connaissent une pleine croissance en France, contribuant ainsi au développement de l'avenir du travail”.



Vincent Folny, co-fondateur et COO : “Nous sommes heureux d’avoir conclu cette levée de dette avec M&G, prestigieuse compagnie d'assurance FTSE100. Ce partenariat nous permettra de mener à bien notre développement européen ainsi que le redimensionnement de nos activités de crédit pour mieux servir les freelances et les PME avec nos solutions de financement."



À propos d’Aria

Aria est une solution de financement B2B intégrée par API. Elle permet aux marketplaces et SaaS d’accélérer leur croissance, en proposant des paiements instantanés à leurs fournisseurs, tout en maintenant la trésorerie jusqu’au règlement de leur client.



À propos de M&G Investments

M&G Investments fait partie de M&G plc, une entreprise d'épargne et d'investissement formée en 2017 par la fusion des activités d'épargne et d'assurance de Prudential plc au Royaume-Uni et en Europe et de M&G, son gestionnaire d'investissement international détenu à 100 %. M&G plc a été cotée en tant que société indépendante à la Bourse de Londres en octobre 2019 et compte plus de 400 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 30 juin 2022). M&G plc a des clients au Royaume-Uni, en Europe, sur le continent américain et en Asie, notamment des épargnants et des investisseurs individuels, des détenteurs de contrats d'assurance-vie et des membres de régimes de retraite.



Depuis près de neuf décennies, M&G Investments aide ses clients à prospérer en mettant leurs investissements au service de la création d'emplois, de logements et d'infrastructures vitales dans l'économie réelle. Ses solutions d'investissement couvrent les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les liquidités, la dette privée, les infrastructures et l'immobilier.



M&G reconnaît l'importance de l'investissement responsable et est signataire des Principes des Nations Unies pour l'investissement responsable (UNPRI). Il est également membre du programme de partenariat de la Climate Bonds Initiative.



M&G plc s'est engagé à atteindre des émissions nettes de carbone nulles sur l'ensemble de ses actifs sous gestion et sous administration d'ici 2050 et s'est engagé à réduire les émissions de carbone opérationnelles en tant qu'entreprise à un niveau net nul d'ici 2030.



