Après l'assureur allemand Coya, Luko acquiert Unkle, le spécialiste français de l'assurance loyers impayés Luko, leader de la néo-assurance en Europe, annonce l’acquisition d’Unkle, première startup sur le marché des loyers impayés.

Cette opération intervient deux mois seulement après l’acquisition par Luko de l’insurtech allemande Coya, et renforce sa position de n°1 en Europe avec plus de 300 000 assurés, 3 ans après son lancement en 2018. Cette alliance va permettre aux deux entreprises d'accélérer leur développement et de proposer de nouveaux services à leurs clients et partenaires.



Luko poursuit son développement dans les services aux foyers avec l’acquisition d’Unkle Unkle se porte garant du locataire pour consolider son dossier et l'aider à trouver un logement ; la startup aide également les propriétaires à choisir sereinement leurs locataires avec la première assurance loyers impayés digitale du marché. Avec cette nouvelle acquisition, Luko accélère son développement dans le secteur de l’assurance et des services aux foyers.



Ce rapprochement répond à une double ambition pour le Groupe Luko :

- Intégrer une nouvelle offre d’assurance et enrichir son écosystème de services afin d’accompagner les clients dans l’accès à un logement et dans la gestion locative d’un bien

- Accélérer la croissance de Luko en développant de nouveaux canaux de distribution via les professionnels du secteur immobilier

Les solutions de garanties locatives d’Unkle rejoignent l’écosystème Luko qui accompagne aujourd’hui les Français depuis la recherche de leur logement (Luko Immo), au financement (assurance emprunteur) en passant par l’assurance habitation, la maintenance du logement et des services de réparation.



Le savoir-faire Luko mis au service du développement d’Unkle



Grâce à ce rapprochement, Unkle va accélérer son développement et vise désormais 100 000 clients et plus de 3 500 agences partenaires à horizon 2023. En parallèle, l’insurtech pourra s’appuyer sur le savoir-faire de Luko comme assureur régulé pour intégrer le portage de risques.



Unkle deviendra une business unit à part entière du Groupe Luko et restera dirigée par Matthieu Luneau et Cédric Baulme, les deux cofondateurs. Unkle conservera également sa marque, déjà bien identifiée sur le marché de la garantie locative. Pour soutenir cette croissance, Unkle recrutera en 2022 une cinquantaine de talents qui rejoindront les 30 employés actuels.



Unkle va désormais proposer toutes les offres Luko (assurance habitation, emprunteur, etc.), déjà très demandées par ses clients. La plateforme de gestion des contrats et des sinistres, qui a fait le succès de Luko, sera déployée chez Unkle pour délivrer la promesse phare de l'insurtech : “assuré en 2 minutes, remboursé 2 fois plus vite et un artisan chez vous en 2 jours en cas de sinistre”. Les deux startups ont une approche de l’assurance similaire : aligner les intérêts de l’assureur et de l’assuré, en offrant davantage de services et de transparence dans un marché qui se révèle souvent opaque.



La garantie locative, un marché prometteur



Depuis sa création en 2019, Unkle s’est imposé sur le marché de la garantie locative, qui représente aujourd’hui 2 milliards d’euros en France et ne cesse de croître. La startup a connu une forte croissance (x10 depuis 2020) et compte désormais sur plus de 20 000 clients. En parallèle, Unkle a développé un réseau de plus de 800 agences immobilières partenaires et créé une plateforme SaaS dédiée aux professionnels de l’immobilier. La startup a finalisé une levée de fonds de 10 millions d’euros en janvier 2022 et vient bousculer le marché de l’assurance loyers impayés : les propriétaires peuvent désormais s’assurer directement en quelques minutes et les agences voient leur gestion facilitée grâce la plateforme développée par Unkle.



Pour Matthieu Luneau, CEO et co-fondateur d’Unkle : “Avec Luko, notre ambition est de devenir le premier acteur européen des services aux foyers, en adéquation avec notre mission initiale : simplifier l'accès au logement. La capacité de Luko à croître très vite, son statut d’assureur réglementé, allié à une approche éthique et transparente de l’assurance, nous ont convaincu de rejoindre l’aventure. En les rejoignant, nous allons pouvoir croître plus rapidement et transformer le monde immobilier en proposant des services complémentaires à nos clients.”



Pour Raphaël Vullierme, CEO et co-fondateur de Luko : “Unkle a fait la démonstration de son business model et de sa capacité à s’imposer sur un marché complexe mais prometteur. Luko va désormais intégrer Unkle dans son écosystème et lui donner toutes les clés pour accélérer sa croissance. Après le rachat de notre concurrent allemand (Coya) en janvier, cette nouvelle étape nous permet de poursuivre la consolidation du marché et de renforcer notre leadership en Europe.”



À propos de Luko

Luko réinvente l'assurance habitation et les services aux foyers en plaçant au coeur de ses priorités responsabilité sociale et technologies. L'entreprise est aujourd'hui la première néo-assurance en Europe, avec plus de 300 000 assurés en France, Allemagne et Espagne.

Les cofondateurs Raphaël Vullierme, serial entrepreneur, et Benoit Bourdel ont rassemblé leurs expertises pour créer une entreprise à l'impact concret et positif, reconnue par la certification B Corp. Depuis le lancement de l'aventure en 2018, ils ont rassemblé une équipe de 250 experts internationaux, levé 72M€, ouvert un bureau à Madrid et fait l’acquisition de l’insurtech Allemande Coya.

luko.fr



À propos d’Unkle

Créée en 2019 par Matthieu Luneau et Cédric Baulme, Unkle, c'est la startup spécialiste de la garantie locative qui a pour mission de faciliter l'accès au logement. Unkle se porte garant du locataire pour consolider son dossier de location et l'aider à trouver un logement. Depuis mai 2020, Unkle protège également les propriétaires des impayés de loyers : c’est la première assurance digitale et transparente qui aide les propriétaires à choisir sereinement leurs locataires. Unkle compte aujourd’hui 20 000 clients, a levé 10M€ en janvier 2022 et fait partie du Top 30 de Station F

unkle.fr



