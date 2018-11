Après l’acquisition d’Owliance en juin 2018, le groupe Tessi a pour objectif d’être le 1er acteur français sur le marché de la délégation de gestion pour le monde de l’assurance

Avec cette nouvelle filiale, Tessi annonce haut sa stratégie : se concentrer sur son cœur de métier, le Business Process Services (BPS) et proposer à ses clients des offres verticalisées à forte valeur ajoutée.

La conquête du monde de l’assurance est le début de cette stratégie.



Être un acteur de premier plan



Organisé autour de trois activités principales que sont la délégation de gestion totale, la délégation de gestion partielle et l’édition de logiciels, le groupe propose une offre adaptée aux besoins de l’ensemble des acteurs du marché de l’assurance Santé Prévoyance : assureurs, bancassureurs, courtiers, mutuelles et institutions de prévoyance.



« L’intégration d’Owliance dans le groupe Tessi est l’axiome entre l’expertise métier et l’industrialisation des processus. Nous avions déjà une part de marché importante dans le monde de l’assurance. Notre stratégie est de devenir maintenant un acteur de premier plan dans le BPS. En combinant nos expertises, nos services et notre approche technologique innovante, nous proposons au marché un atout indiscutable : la parfaite connaissance des enjeux du métier de nos clients et du comportement des assurés. Grâce à cela, nous sommes capables de proposer de nouvelles approches, de nouvelles solutions. » déclare Claire FISTAROL, Présidente du Directoire de Tessi.



Une offre assurance innovante



Tessi a depuis de nombreuses années inscrit l’innovation dans sa stratégie d’entreprise.

Elle dispose à ce titre d’un Centre d’Excellence en Intelligence Automation (CETIA), d’un laboratoire de recherches en reconnaissance de contenus (Tessi lab) et surtout d’un programme européen accélérateur de start-up, le Pépites Shaker. Ce dernier évolue dans de nombreux domaines innovants en Europe, dont l’Insurtech et les Fintech autour, entre autres, de l’open et du big data.



Owliance propose déjà au marché une offre attractive. En y ajoutant ses savoir-faire d’innovation technologique multicanale, Tessi promet une nouvelle approche destinée au secteur assuranciel.



Les spécificités du monde de l’assurance



« Les usages changent et le digital prend une place de plus en plus importante dans l’interaction entre la compagnie et l’assuré. L’expérience client est le centre de la relation. Intégrer Owliance au groupe Tessi permet de répondre avec agilité à cette mutation des acteurs du marché et d’anticiper l’arrivée de nouveaux acteurs » déclare Zyed BEN CHAABANE, Directeur Général d’Owliance.

Tessi propose une approche multicanale indispensable aux nouveaux usages des assurés.



« Nous avons à cœur de pouvoir proposer à nos clients des solutions digitales globales, allant des nouvelles technologiques aux services d’outsourcing, tout en passant par le conseil, l’analyse des comportements utilisateurs et une pointe d’innovation bien choisie » conclue Claire FISTAROL, Présidente du Directoire de Tessi.



Owliance a donc rejoint en juin 2018 le groupe Tessi pour construire une offre complète destinée aux acteurs du monde de l’assurance. En couplant l’ensemble des solutions des deux entreprises, les savoir-faire et en y intégrant les hommes et les femmes expertes dans le domaine, Tessi devient incontournable dans le domaine.



À propos de Tessi

Société de services, Tessi accompagne les entreprises dans la digitalisation du parcours client. .

Présent dans plus de 13 pays en Europe, Tessi est un acteur international des Business Process Services.

Côté sur le compartiment B d’Euronext Paris (TES), Tessi réalise un chiffre d’affaires de 426,6 millions d’euros en 2017 et compte 8 500 collaborateurs.

tessi.fr