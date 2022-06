Apptio améliore son offre et facilite la prise de décision sur les investissements technologiques des entreprises « digital first » Les améliorations apportées à l’ensemble du portefeuille de solutions — rapports décisionnels, fonctionnalités d’optimisation du cloud et planification agile — optimisent la gestion des investissements technologiques.

Apptio, le leader des applications de gestion des affaires technologiques ou TBM (Technology Business Management), annonce ce jour plusieurs améliorations de son offre de solutions destinées aux entreprises qui adoptent une stratégie « digital first » (priorité au digital), leur permettant ainsi de prendre de meilleures décisions d’investissements technologiques. Grâce aux nouvelles fonctionnalités, les décideurs clés bénéficient d’une visibilité et d’une compréhension accrues de leurs dépenses technologiques et peuvent arbitrer entre les investissements apportant la plus forte valeur ajoutée à l’entreprise.



Bien que la demande de services digitaux et cloud ait augmenté l’année dernière, de nombreuses entreprises n’obtiennent toujours qu’un succès relatif dans leur transformation digitale. Un rapport de PwC révèle que 60 % des cadres dirigeants citent la transformation digitale comme le principal moteur de croissance en 2022. Pourtant, à cause du manque d’harmonisation entre les équipes et de la fragmentation des données, les entreprises ont du mal à hiérarchiser les investissements dans le cadre de leur stratégie « digital first ». Selon une étude d’Apptio et Harvard Business Review, si 92 % des dirigeants s’accordent sur l’importance de cerner la valeur des ressources technologiques pour l’entreprise, ils ne sont que 62 % à se fier à leurs données.



Grâce aux dernières mises à jour d’Apptio, les entreprises peuvent progresser plus vite dans leur démarche : elles disposent d’une meilleure capacité à agir grâce à l’analyse de données précises, et peuvent faire le lien entre leurs investissements et leur stratégie globale.



Transformer en actions les enseignements tirés des données



Aujourd’hui, les entreprises génèrent d’énormes quantités de données sur leur infrastructure technologique, mais les transformer en actions pour gagner en valeur n’est pas évident. Pourquoi ? Les contraintes de temps et la complexité des données. Apptio lance donc plusieurs nouvelles fonctionnalités qui autonomisent les équipes pour qu’elles identifient rapidement les opportunités de réduire les coûts et passent à l’action.



• Rapport décisionnels avec Apptio BI Reports

Le processus de création de rapports et de tableaux de bord personnalisés peut être chronophage et retarder les actions menant à de meilleurs investissements technologiques. Pour relever ce défi, une nouvelle fonctionnalité a récemment été ajoutée dans Apptio BI : Apptio BI Reports. Créés par l’équipe produits d’Apptio, les rapports prêts à l’emploi couvrent la totalité de l’offre. De nouveaux rapports sont fournis chaque mois. La connexion en temps réel aux sources de données Apptio et aux alertes générées par les systèmes limite le temps passé par l’équipe IT sur les rapports, lui permettant ainsi de se consacrer à identifier les opportunités de réduction des coûts et à les transformer en actions.



• rightsizing EC2 dans AWS pour ASG et les instances cloud basées sur GPU

Les nouvelles recommandations de rightsizing d’EC2 permettent de réduire le surprovisionnement et les coûts inutiles liés aux groupes Auto Scaling et aux instances basées sur l’unité de traitement graphique (GPU) dans AWS. Les recommandations automatisées accélèrent le processus chronophage de suivi et d'évaluation des instances individuelles, permettant ainsi aux clients AWS d’agir immédiatement pour profiter des opportunités de réduction des coûts



• Localisation d’Apptio Cloudability en japonais

Outre les fonctionnalités existantes prenant en charge des devises différentes, Apptio Cloudability est désormais disponible en japonais. Les utilisateurs peuvent ainsi mettre en œuvre des pratiques de FinOps dans leur stratégique d'investissement cloud.



Connecter investissements et stratégie



Pour optimiser les investissements technologiques, les décideurs IT doivent cerner en profondeur l’adéquation des dépenses technologiques avec les besoins de l’entreprise. Les dernières améliorations apportées par Apptio à ApptioOne, Cloudability et Targetprocess permettent de combler l'écart entre investissement et valeur pour apporter aux décideurs-clés des enseignements exclusifs non accessibles par les outils financiers traditionnels.



• Planification intégrée des investissements

La nouvelle fonctionnalité Integrated Investment Planning (planification intégrée des investissements) d’ApptioOne aide les entreprises à comprendre le plan financier pluriannuel associé à leurs investissements technologiques. Couvrant l’ensemble des investissements (à la fois en cascade et agiles), elle est capable d’isoler les coûts de « construction » de ceux de fonctionnement. Les connexions directes avec les systèmes de gestion de portefeuilles de projets (PPM) ou de planification agile de l’entreprise (EAP) fournissent un flux automatisé d’allocation des ressources et d’informations d’utilisation qu’il est ensuite possible de comparer au plan à des fins d’analyse et d’ajustement des écarts.



• Cloudability TotalCost

Pour récolter les bénéfices d'une stratégie « cloud first », les décideurs IT doivent pouvoir calculer le coût total du cloud. Cloudability TotalCost rapproche les dépenses de cloud public des coûts directs, indirects et partagés du cloud — main d'œuvre, outils d’observabilité et services tiers — pour relier plus précisément dépense de cloud et valeur. Grâce aux outils de refacturation, les équipes IT peuvent ensuite affecter ces coûts aux utilisateurs, tandis qu’il est possible de créer des alertes pour signaler les dépassements de budget.



• Meilleure intégration des outils au niveau des équipes pour Apptio Targetprocess

L'intégration native d’Apptio Targetprocess avec des outils courants de gestion agile au niveau des équipes (comme Jira, par exemple) permet aux responsables de portefeuille et aux dirigeants de bénéficier d’une meilleure visibilité de l’ensemble des équipes, sans devoir modifier leur mission actuelle. La synchronisation des données s’opérant en toute transparence, Apptio Targetprocess ingère automatiquement les données au niveau des équipes depuis ces plateformes, sans nécessiter un surcroît de travail. Les chefs de projet disposent ainsi de plus de temps pour améliorer les résultats au niveau du programme, du portefeuille et de l’entreprise.



Améliorer les décisions d’investissements grâce aux données connectées



Il est crucial de fournir aux équipes des données fiables, disponibles en temps réel, pour leur donner les moyens de prendre des décisions d’investissements technologiques éclairées. Les clients qui utilisent plusieurs produits Apptio profiteront en outre dune ’expérience Data plus unifiée, offerte par les nouvelles fonctionnalités qui simplifient et accélèrent le partage des données entre les différents produits.



• Gestion automatisée des données

Le nouveau service de gestion automatisée des données d’Apptio — Automated Data Management — facilite le partage des données entre les applications Apptio. Comme tout service de publication/abonnement, celui-ci permet à tous les produits de publier de nouveaux ensembles de données à mesure qu’ils sont disponibles. Parallèlement, les produits peuvent s’y abonner pour connaître en temps réel les ensembles de données importants pour eux. Ce service sera d’abord mis en œuvre pour les aspects de coût et de planification d’ApptioOne, permettant ainsi l’ingestion des actualisations côté plan dès qu’elles sont disponibles pour accélérer l’analyse des écarts ou la création d’un plan.



• Intégration de Targetprocess à la gestion automatisée des données

L’apport des données d’Apptio Targetprocess au service de gestion automatisée des données simplifie le processus : les décisions de capacité et la demande de main d'œuvre effectuées dans Targetprocess sont prises en considération dans l’ensemble des outils de planification et de budgétisation d’ApptioOne. Cette intégration permet des mises à jour quasiment en temps réel de données précises de capitalisation sur la main d'œuvre et offre la capacité de refléter la demande et la capacité actuelles. Les entreprises peuvent ainsi prendre de meilleures décisions et planifier d’un sprint à l’autre, avec précision.



« L’approche digital first est une priorité pour les entreprises du monde entier. C’est pourquoi il est essentiel que les décideurs clés disposent des meilleurs outils pour s’assurer que leurs investissements technologiques produisent de la valeur », commente Jeremy Ung, Chief Engineering Officer chez Apptio. « Avec les tous derniers perfectionnements de ses produits, Apptio offre des solutions uniques et inédites sur le marché, pour améliorer les investissements technologiques. C’est un fait : les outils financiers traditionnels ne permettent pas de répartir les ressources technologiques entre les équipes, alors que ce besoin existe dans les entreprises aujourd’hui. Une nouvelle stratégie s’impose et c’est justement le rôle de nos produits : connecter les données des différentes entités pour offrir une visibilité totale de l’empreinte technologique et piloter le financement en fonction de la valeur apportée. »



Pour en savoir plus, visitez : https://www.apptio.com/fr/products/



À propos d’Apptio

Apptio vous offre la puissance d’enseignements fiables et exploitables permettant de corréler vos décisions d’investissements technologiques pour booster les résultats. Plus de 60 % des entreprises du Fortune 100 font confiance à Apptio pour gérer l’ensemble de leurs dépenses IT, et même au-delà, afin de donner la priorité à l’innovation. Apptio ingère automatiquement et structure intelligemment d’importantes quantités de données sur les dépenses technologiques et l’exploitation de l'entreprise. Grâce à Apptio, des utilisateurs d’horizons différents bénéficient en mode collaboratif du reporting, de l’analyse, de la planification et de la gouvernance de leurs investissements, en toute efficacité et en toute confiance.

apptio.com



