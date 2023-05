Accueil Envoyer Imprimer Partager Appian souhaite démocratiser l'IA pour l'automatisation des processus Appian (Nasdaq : APPN) a annoncé aujourd'hui la sortie de la dernière version de la plateforme Appian pour l'automatisation des processus. La nouvelle version présente AI Skill Designer pour créer, former et déployer des modèles d'apprentissage automatique (ML) personnalisés via le low-code. La version comprend également des améliorations en matière d'automatisation et d'expérience globale, ainsi qu'une gestion des données encore plus rationalisée via Appian Data Fabric.



Le client Appian Labourers’ International Union of North America (LiUNA) utilise la classification des documents AI Skill pour aider à résoudre les litiges plus rapidement et à accroître l'automatisation des processus.

« Appian AI Skill Designer nous aide à tirer une valeur réelle de l'IA sans avoir besoin d'une équipe de data scientists pour la comprendre », a déclaré Matt Richard, CIO, LiUNA. « La conception low-code a permis à nos développeurs d'intégrer l'IA rapidement et facilement dans nos applications existantes ».

« L'IA est un élément essentiel de l'automatisation de bout en bout dont les entreprises ont besoin pour gagner en efficacité et se différencier sur le marché. D'autres outils d'IA sont complexes et manquent de confidentialité des données, ce qui empêche la plupart des organisations d’en tirer parti », a déclaré Michael Beckley, directeur technique et fondateur d'Apian. « Nous supprimons ces barrières de complexité afin que n'importe qui puisse former des modèles d'IA personnalisés sans compétences particulières, tout en garantissant que les données de formation de l'IA sont sécurisées et conformes à la réglementation ».



Cette nouvelle version améliore l'expérience globale de tous les utilisateurs avec de nouvelles fonctionnalités pour les portails, les sites et les interfaces qui accélèrent et facilitent le développement.



Les nouvelles fonctionnalités incluent :

● La navigation de page étendue sur les sites et les portails. Il est désormais possible d’ajouter jusqu'à 10 pages à un site ou à un portail, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour offrir une expérience robuste et engageante aux utilisateurs. Au fur et à mesure que de nouvelles pages sont ajoutées, la navigation est optimisée pour une vue simplifiée.



● La personnalisation des domaines des portails. La configuration des portails avec un domaine personnalisé pour correspondre aux adresses Web existantes est désormais accessible.



● La construction des portails pour les soins de santé avec la certification HITRUST. Les portails sont désormais inclus dans la certification HITRUST de la plateforme Appian et peuvent être utilisés pour capturer des informations de santé protégées selon les normes dusecteur.

Appian Data Fabric rassemble les données de n'importe quel système dans un modèle de données virtuel unique, tout en conservant les données là où elles se trouvent. Cette version inclut des améliorations de Data Fabric pour réduire le temps et les efforts nécessaires à la création d'applications puissantes, notamment :



● La capture et l’affichage des événements professionnels. Les données et la manière dont les utilisateurs interagissent avec elles constituent le cœur de l'entreprise. L’enregistrement des événements permet de suivre et d’identifier qui a effectué une action sur un enregistrement et quand. A mesure que les événements sont capturés, ils sont affichés dans le composant de liste d'historique des événements pour générer une chronologie et un instantané des opérations commerciales.



● La sécurité d'action d'enregistrement simplifiée. Cette version complète les fonctionnalités de sécurité des données d'Appian avec l'introduction de la sécurité des actions d'enregistrement sans code. Il est désormais possible d’utiliser des règles de sécurité low-code familières pour déterminer qui peut voir les actions et quand.



● L'intégration à n'importe quelle base de données prenant en charge le protocole JDBC. Cette version offre la possibilité de se connecter à davantage de bases de données.



Désormais, les utilisateurs peuvent se connecter de manière transparente à n'importe quelle base de données externe prenant en charge le protocole JDBC.



La nouvelle solution Appian Contract Writing

Appian aide plus de 200 organisations gouvernementales à réaliser une automatisation de bout en bout pour des services et des programmes plus rapides et efficients. L'annonce d'aujourd'hui comprend également le lancement d'Appian Contract Writing, une solution puissante qui complète l'ensemble de solutions Appian Government Acquisition Management. Appian Contract Writing permet de numériser et d'automatiser le processus de rédaction complète de contrats, réduisant ainsi le temps et les coûts

associés à leur création manuelle. La solution comprend une interface visuelle par glisser-déposer, des modèles prédéfinis et un processus d'approbation automatisé qui garantit la conformité et réduit les erreurs. Avec Appian Contract Writing, les organisations bénéficient d'un retour sur investissement plus rapide tout en conservant la flexibilité nécessaire pour adapter et étendre la solution à leurs besoins spécifiques grâce à la conception low-code d'Appian.



Les solutions de gestion de saisie administrative d'Appian peuvent être déployées et facilement modifiées dans le cloud Appian certifié FedRAMP et conforme aux normes IL4/IL5, et tirer parti de toutes les capacités critiques d'Appian (structure de données, automatisation des processus, expérience totale et exploration de processus) pour moderniser et accélérer workflows et processus d'approvisionnement.



À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l’automatisation des processus métiers. La Plateforme Appian comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client.

Pour plus d'informations,

