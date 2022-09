Apax Partners prend une participation minoritaire dans Pandat Finance, leader français du courtage en placements de trésorerie Apax Partners annonce une prise de participation minoritaire dans Pandat Finance, aux côtés de Bpifrance, afin d’accompagner le groupe dans la poursuite de son fort développement.

Créé en 2009, Pandat Finance est le pionnier et le leader français du courtage en placements de trésorerie. Pandat Finance permet aux entreprises, aux associations et aux investisseurs institutionnels d’avoir accès aux meilleures rémunérations sur les produits de placement de trésorerie court, moyen et long terme.



Avec un chiffre d’affaires prévu en 2022 de près de 15 millions d’euros et réunissant 40 collaborateurs répartis sur 3 agences (Paris, Lyon et Bordeaux), la société a tissé des relations de confiance avec plus de 1000 clients parmi lesquels de nombreux groupes du SBF 120, des ETI mais aussi de nombreux institutionnels.



La largeur de son offre produits, sa connaissance très fine de l’écosystème de partenaires financiers, l’expertise de ses équipes et sa qualité de conseil font de Pandat Finance un partenaire de référence de ses clients. Ce positionnement unique lui permet de connaitre une forte croissance annuelle – en moyenne de 35% depuis 2019 – et de répondre efficacement à tous les enjeux de placement de trésorerie de ses clients.



L’entrée au capital d’Apax Partners et de Bpifrance, aux côtés des fondateurs David Guyot et Thomas Forest qui conservent le contrôle de la société, permettra à Pandat Finance d’accélérer sa croissance en recrutant largement de nouveaux conseillers, en diversifiant son expertise produits et en élargissant son implantation géographique, de manière organique ou au travers d’acquisitions ciblées. Pandat Finance prévoit plus de 60 recrutements sur les 4 ans à venir, dont une trentaine de conseillers, et envisage d’ouvrir 5 bureaux en France et dans ses pays limitrophes d’ici 2026.



Pandat Finance est le 9ème investissement pour le fonds Apax Development. Avec cette nouvelle opération, Apax renforce son expertise dans le domaine des services financiers et de la gestion de trésorerie, après ses investissements dans le groupe Crystal – leader sur le marché de la gestion de patrimoine -, et Diapason – éditeur de logiciels de trésorerie, paiements et risque.



L’opération permet la sortie d’ISAI, actionnaire minoritaire du groupe depuis 2019.



David Guyot et Thomas Forest, dirigeants fondateurs de Pandat Finance déclarent : « Nous sommes fiers et heureux d’accueillir à notre capital Apax Partners, société de capital-investissement de premier plan qui dispose d’une longue expérience du secteur des services financiers et plus largement de l’accompagnement des sociétés en hyper-croissance. L’expertise technique reconnue d’Apax Partners, avec le soutien de Bpifrance qui va nous aider à accélérer notre développement dans les territoires, va permettre à notre groupe de poursuivre ses ambitions et de franchir son prochain cap de croissance. Nous tenons à remercier les équipes d’ISAI pour leur contribution qui, au cours des 3 dernières années, a permis une réelle montée en puissance de Pandat Finance.



Isabelle Hermetet et Martin Bouilleux, Associée et Directeur chez Apax Partners, ajoutent : « Nous sommes impatients de travailler aux côtés de David Guyot et Thomas Forest et leurs équipes et d’apporter notre soutien dans la poursuite de leur stratégie ambitieuse de développement. Leur grande agilité et l’excellent savoir-faire des équipes ont permis à Pandat Finance de connaitre une trajectoire de croissance remarquable. Le groupe a bâti une position de leader sur ses marchés, ce qui met en avant leur aptitude à conjuguer croissance soutenue et qualité de service. »



Luc Heinrich et Maxime Margier-Aubert, Directeur Délégué et Directeur de Participations Equity Mid Cap chez Bpifrance, soulignent : « Nous avons été impressionnés et séduits par le dynamisme de David et Thomas, leur track record remarquable, et leur vision pour l’avenir. Nous sommes heureux de les accompagner ainsi qu’Apax Partners dans cette nouvelle phase de développement, en travaillant avec l’équipe sur l’accélération du business, sa visibilité, et sa soutenabilité. »



Christophe Poupinel et Pierre Dumas, Associé et Directeur de Participations chez ISAI déclarent : « Nous sommes fiers du chemin parcouru avec Thomas, David et leurs équipes au cours des trois dernières années : Pandat Finance s’est profondément transformé et a construit un modèle de croissance pérenne. Nous souhaitons à Pandat Finance, Apax et Bpifrance beaucoup de succès dans leur prochaine étape de croissance ».



Intervenants de l’opération

Apax Partners : Isabelle Hermetet, Martin Bouilleux, Antoine Desjeux

Bpifrance : Luc Heinrich, Maxime Margier-Aubert, Chloé Quiodo, Thibaut Cambuzat

ISAI : Christophe Poupinel, Antoine Lacour, Pierre Dumas



Conseils Acquéreur

Avocat Corporate : Moncey (Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Eléonore Coquerel)

Avocat Financement : Hogan Lovells (Alexander Premont, Luc Bontoux)

Avocat Fiscaliste : Moncey (Frédéric Bosc)

Due diligence financière : Pwc (Hervé Demoy, François Bourrelier)

Due diligence commerciale : Pwc (Romain Godard, Thomas Peny Coblentz)

Due diligence réglementaire : Pwc (Daniel Berlioz, Céline Diebolt)

Conseil Financement : Natixis Partners (Patrice Raulin, Martin Chalanset)



Conseils M&A

Cédant : Natixis Partners (Valérie Pellereau, Antoine Poupard, Ludovic Balkany, Mary Laroche)

Acquéreur : Newco (Jean-Louis Duverney, Alexandre Gebelin, Jeeshan Mohamad)



Conseils Cédants

Due diligence financière : Pwc (Philippe Serzec, Louis Terrier)

Avocat Corporate: Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Laura Medjoub)



Dette

Arkéa : Marc Lopet, Steven Neveu

Société Générale : Caroline Marquaille, Audrey Pelletier

Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France : Maxime Rime, Yoann Dolidon



A propos de Pandat Finance

Pandat Finance est le courtier expert en placement de trésorerie pour toutes les personnes morales.

Pandat Finance offre les meilleures solutions de placements, grâce à son réseau de + de 100 partenaires financiers français et internationaux. Ses bureaux sont situés à Paris, Lyon et Bordeaux.

Avec plus de 13 ans d’expérience, aujourd’hui Pandat Finance c’est : 40 collaborateurs, 1 000 clients et 50 milliards d’euros de placements.

www.pandat.fr



A propos d’Apax Partners

Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe. Avec 50 ans d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à près de 5 milliards d’euros. Ces fonds investissent dans les PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : Tech & Telecom, Services, Santé et Biens de consommation.

Apax Partners SAS, basée à Paris (www.apax.fr), et Apax Partners LLP, basée à Londres (www.apax.com), ont une histoire commune mais sont deux sociétés indépendantes.



A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

www.bpifrance.fr



A propos d’ISAI

ISAI est un pionnier de l’investissement dans la French Tech, co-fondé en 2009 par quatre entrepreneurs à succès : Pierre Kosciusko Morizet, Geoffroy Roux de Bézieux, Stéphane Treppoz et Ouriel Ohayon. ISAI propose un large spectre de financements allant du capital risque (seed, pre-séries A, séries A à D), au capital développement et transmission (minoritaire et majoritaire), ainsi que des financements non-dilutifs pour des sociétés en forte croissance (growth lending). Avec plus de 550 M€ sous gestion, 20 professionnels de l’investissement et plus de 300 entrepreneurs-souscripteurs, ISAI s’impose aujourd’hui comme un acteur majeur de la French Tech. ISAI a notamment participé aux succès de BlaBlaCar, 360Learning, Malt, Alma, Labelium, aDvens, etc.

www.isai.fr



