Animoca Brands renforce son partenariat avec Blockpass

Cette collaboration tirera parti du SaaS KYC/AML de Blockpass, leader du secteur, pour fournir aux marques Animoca et à certaines sociétés du portefeuille des solutions transparentes et rentables pour la vérification des utilisateurs. Cela garantira une conformité réglementaire plus stricte tout en favorisant une expérience plus sûre et plus conviviale dans les paysages en plein essor du Web3 et du métaverse.



Grâce à ce partenariat stratégique, Blockpass et Animoca Brands visent à :



- Améliorer la sûreté et la sécurité des utilisateurs :

-- À l'ère des deepfakes d'IA et de la fraude d'identité généralisée, les solutions de vérification d'identité de Blockpass jouent un rôle crucial dans l'atténuation des risques de fraude et la protection des utilisateurs au sein de l'écosystème Animoca Brands.



- Assurer la conformité dans un contexte de réglementations croissantes en matière de cryptographie :

- Dans le paysage en évolution des réglementations cryptographiques, le respect des exigences KYC et AML est essentiel. Animoca Brands et les sociétés de son portefeuille participantes seront en mesure de fonctionner avec une plus grande confiance en sachant qu'elles sont en conformité.



- Rationalisez l'intégration des utilisateurs avec une identité réutilisable :

- Blockpass propose un processus de vérification convivial qui garantit une intégration fluide et efficace. Les utilisateurs peuvent créer, stocker et gérer une identité numérique sécurisée, simplifiant ainsi l'accès aux services Web3 et à d'autres secteurs soumis à réglementation.



Blockpass, reconnu comme « le vérificateur d'identité OG de Web3 », a été le pionnier des identités réutilisables et des solutions KYC/AML crypto-natives. Sa suite clé en main d'outils de conformité est conçue pour réduire les coûts d'intégration, automatiser les mesures correctives, prouver l'humanité et se protéger contre les acteurs malveillants, les activités frauduleuses, les robots et l'IA. Les entreprises peuvent configurer des services rapidement, les tester gratuitement et commencer à vérifier les utilisateurs. Avec environ un million de profils d'identité vérifiés, Blockpass facilite une intégration instantanée, et à ce jour, plus d'un millier d'entreprises ont profité de cette opportunité pour bénéficier du réseau conforme de Blockpass.



Animoca Brands est un leader mondial de la gamification et de la blockchain avec un large portefeuille de plus de 400 investissements dans des projets Web3 et avec pour mission de faire progresser les droits de propriété numérique et de contribuer à la construction du métaverse ouvert. La société et ses diverses filiales développent et publient des jeux blockchain, des jeux traditionnels et d'autres produits, dont beaucoup sont basés sur des marques mondiales populaires telles que The Walking Dead, Power Rangers, MotoGP™ et Formula E.



Yat Siu, co-fondateur et président exécutif d'Animoca Brands, a déclaré : « L'une des philosophies fondamentales d'Animoca Brands a toujours été de soutenir et de responsabiliser les constructeurs alignés sur leur mission qui croient en la vision du Web3 et du métaverse ouvert pour inaugurer la propriété numérique. droits pour tous. Nous travaillons avec Blockpass non seulement pour l’étendue de ses offres, mais aussi parce qu’Adam et ses collègues sont très attachés à la vision de la souveraineté des données et de la véritable propriété numérique. Ce partenariat stratégique permettra à Blockpass d’exploiter le potentiel de l'écosystème d'Animoca Brands tout en améliorant notre processus de vérification des utilisateurs ."



« Animoca Brands est un client important de Blockpass depuis 2021 et nous sommes ravis de renforcer notre relation », a déclaré Adam Vaziri, PDG de Blockpass. « Cette collaboration marque une avancée significative dans l'établissement de la confiance et de la conformité réglementaire dans le métaverse. En travaillant ensemble, nous pouvons créer une expérience Web3 plus sûre et plus accessible pour tous.



Ce partenariat marque une étape importante dans l'évolution du Web3 et du métaverse ouvert. En donnant la priorité à la sécurité des utilisateurs, à la conformité réglementaire et à l'expérience utilisateur, Blockpass et Animoca Brands ouvrent la voie à un avenir plus sûr et inclusif pour le monde décentralisé.