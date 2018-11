AngelSquare lance AngelSquare Fintech : sa 1ère structure d'investissement dédiée aux startups Fintech et Insurtech

Constitué d'un board d'investisseurs qualifiés et experts du secteur, AngelSquare Fintech prévoit ainsi d'investir en Seed et Séries A dans les meilleures startups identifiées par ses équipes. Avec le lancement de cette nouvelle brique servicielle, AngelSquare Fintech entend ainsi s'imposer comme la référence française du financement des Fintech « early stage », tout en confortant l'assise d'AngelSquare au global sur le marché de l'investissement dans les startups. L'objectif : 6 deals / an avec des tickets compris entre 100 et 500 K€.



AngelSquare Fintech : un board hautement qualifié...



AngelSquare a constitué un board ultra-qualifié réunissant des Business Angels et Family Offices français experts de la Fintech et de l'InsurTech. Forts d'un parcours professionnel et/ou entrepreneurial sur le secteur de la finance, ils ont été rigoureusement sélectionnés par les équipes d'AngelSquare de sorte à garantir non seulement la complémentarité de leurs compétences, expériences et visions, mais également le partage de valeurs et philosophies d'investissement communes, déjà au cœur de l'ADN d'AngelSquare : l'engagement, la bienveillance et le soutien actif.



Pour ce lancement, le board est actuellement composé de 8 membres :

Damien Guermonprez (co-fondateur et CEO Lemonway), Valentine de Lasteyrie (Directrice investissement Financière de Blacailloux), Didier Seillier (co-fondateur et CEO Fimasys), François Simon (CEO Cheuvreux), Constantin Wolfrom (co-fondateur et CEO Pumpkin), David Mortamais (CEO LTI Telecom), Romain Frobert (fondateur et CEO groupe Ovatio) et Olivier Bronner (fondateur et CEO Plan.Net).



...et une nouvelle manière d'investir en VC



Fidèle au positionnement d'AngelSquare reposant sur un travail rigoureux de sélection (des projets), de personnalisation (des deals proposés aux Business Angels) et d'accompagnement (par les experts AngelSquare), AngelSquare Fintech sélectionnera ses startups en amorçage sur la base de critères objectifs essentiels à la santé, la solidité et la durabilité de la relation entre l'investisseur et l'entrepreneur : l'équipe, le marché, la traction et le réalisme des conditions de la levée de fonds.

Une fois sélectionnée, la startup est proposée aux membres d'AngelSquare Fintech. Un véhicule d'investissement est créé pour chaque deal, réunissant les boards members, AngelSquare et les membres AngelSquare Fintech qui souhaitent co-investir sur le deal.



L'ambition est double :



• Pour les startups : offrir un accompagnement par des professionnels de la Fintech, en mesure de partager leurs best practices comme leurs retours d'expérience, davantage favorable au succès entrepreneurial.

• Pour les investisseurs : proposer un co-investissement aux côtés d'autres experts sectoriels dans les meilleures startups identifiées par AngelSquare, au soutien d'une plus grande performance.



Objectifs : réaliser 6 deals/an avec des tickets d'investissement compris entre 100 et 500K€ et s'imposer comme un "VC nouvelle génération", sans frais de gestion et avec la possibilité de choisir ses deals !



APPEL A PROJETS :

Les entrepreneurs et futurs entrepreneurs de la Fintech et InsurTech peuvent désormais soumettre leur projet de levée de fonds directement sur le site : fintech.angelsquare.co/



« Le lancement d'AngelSquare Fintech, c'est la synthèse de 2 certitudes que nous avons chez AngelSquare : d'abord celle de notre expertise solide acquise sur ce secteur de la Fintech au gré des projets que nous avons eu l'occasion d'accompagner depuis maintenant 2 ans, mais aussi celle que l'on n'est jamais mieux conseillé que par ses pairs ! Créer une structure d'investissement pour les Fintech nous a donc semblé une évidence pour garantir tout à la fois le succès des startups, comme la performance des investissements. Cette approche sectorielle hautement qualifiée ne sera d'ailleurs sans doute pas la seule d'AngelSquare, puisque nous ambitionnons déjà d'investir les secteurs de l'IA comme de l'ESS, qui présentent actuellement de très forts potentiels... », explique Charles Degand, co-fondateur d'AngelSquare.



A propos d'AngelSquare

AngelSquare finance les meilleures startups en Seed et en Série A. Lancée en 2016, AngelSquare rassemble, pour ce faire, une communauté d'investisseurs experts de l'amorçage (Business angels, Family Offices, fonds d'amorçage...) ayant accès, via une plateforme web, à une sélection de startups en recherche de fonds. Rigoureusement sélectionnées par les équipes expertes d'AngelSquare, les startups accompagnées sont issues de tous les secteurs d'activité. L'objectif : fort d'une expertise solide en matière de conseil en investissement dans les startups françaises, AngelSquare entend permettre aux meilleures startups de rencontrer les meilleurs investisseurs afin de leur garantir un travail pérenne autour de valeurs et objectifs communs, principal vecteur du succès entrepreneurial. Depuis son lancement, AngelSquare a ainsi accompagné près de 130 startups dans leurs recherches de financement, et recense 600 investisseurs. AngelSquare est actuellement composée d'une équipe de 10 personnes basée à Paris.

angelsquare.co/