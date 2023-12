Andalusia Labs, spécialisée dans la sécurité de l'infrastructure blockchain valorisée à 1 milliard de dollars

Selon l'annonce officielle d'Andalusia Labs, cette levée de fonds a trois objectifs principaux :1) accélérer le développement de produits,2) stimuler l'expansion mondiale et3) développer l'équipe.Karak, une blockchain de couche 2 compatible EVM, est une infrastructure de risque qui donne la priorité à la sécurité financière tout en respectant les normes les plus élevées d'efficacité, d'évolutivité et d'abordabilité. En fusionnant la puissance de la gestion des risques, du réajustement et de l'IA, Karak permet aux développeurs de créer des applications blockchain innovantes, sûres et efficaces dès le premier jour. Karak introduit un nouveau paradigme de sûreté et de sécurité dans d'autres blockchains en apportant la gestion native des risques à d'autres réseaux. via un nouveau mécanisme d'interopérabilité qui sera annoncé prochainement. Nous sommes ravis d'annoncer que la blockchain Karak est désormais dans Open Testnet. Les utilisateurs peuvent interagir avec Testnet en reliant les actifs à la blockchain Karak et en utilisant le Protocole sous-marin, qui est construit sur la blockchain Karak et également dans Open Testnet. Karak Mainnet sera lancé la semaine prochaine, accompagné d'une énorme annonce concernant l'obtention d'XP. Nous recommandons à tout le monde de garder les yeux ouverts sur l'annonce et de continuer à interagir avec la blockchain Karak Testnet.Parallèlement à ce cycle, nous avons annoncé la création d'un siège mondial dans la capitale, Abu Dhabi. Cela souligne notre engagement à étendre notre empreinte mondiale et met en avant Abu Dhabi comme une plaque tournante financière de premier plan pour les actifs numériques qui nourrit la croissance et favorise l'innovation grâce à sa structure réglementaire progressive, sa connectivité unique aux marchés orientaux et occidentaux et le fait qu'elle abrite certains des plus grands marchés mondiaux. des fonds souverains offrant un accès privilégié au capital institutionnel.Le secteur s'est considérablement développé au cours des derniers mois et le besoin en infrastructures de risque, en particulier ce que nous avons construit à Andalusia Labs avec Karak, Subsea et Watchtower, a explosé en parallèle. L'équipe se développe rapidement et recherche activement des valeurs aberrantes dans le monde entier dans les domaines de l'ingénierie, de la cryptographie et du développement commercial.La vision d’Andalusia Lab sest de devenir la couche essentielle du développement de ces nouvelles économies numériques ouvertes, en contribuant à alimenter et à sécuriser les applications financières les plus sûres et les plus fiables au monde, tout en protégeant et en renforçant les intérêts financiers du prochain milliard d’utilisateurs qui les utilisent.est un ensemble de solutions technologiques de pointe, notamment Karak, Subsea et Watchtower. Andalusia Labs est soutenu par Coinbase, Lightspeed, Mubadala (Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund), Bain Capital, Pantera Capital, Framework Ventures, Digital Currency Group, Proof Group, Nima Capital et Naval Ravikant, ainsi que par des fondateurs, des commandités et des dirigeants d'organisations de premier plan à l'échelle mondiale telles que Founders Fund, Google et Coinbase, entre autres.