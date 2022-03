Analyste Stagiaire – Weinberg Capital Partners - Fonds WCP Impact Dev

Analyse de nouvelles opportunités d’investissement

L’analyste stagiaire assistera l’équipe d’investissement au travers de plusieurs missions, et notamment :o Revue d’Information Mémorandum, rapports d’audits, documents de travail, etc.o Revue de presseo Recherches et analyses sectorielles et de marchéo Analyses et modélisations financièreso Travaux de valorisation (multiples boursiers, transactions)o Assistance à la rédaction de notes à destination du Comité d’Investissemento Revue critique de la dimension impact des dossierso Mise en place des plans d’impacto Analyse et revue du reportingo Études d’opportunités de croissance externe, le cas échéanto Modélisation et valorisationo Suivi du plan d’impacto Veille sectorielle et concurrentielleo Suivi du deal flow et recherche de cibles potentielleso Revue de presseo Analyses stratégiqueso Travail sur l’écosystème impactProfils écoles de commerce, écoles d’ingénieurs.Première expérience en finance(Private Equity, M&A, Transaction Services, conseil en stratégie, etc.).Créé en 2019, WCP Impact Dev est un fonds spécialisé dans l’investissement minoritaire à impact, avec pour objectif d’investir dans des PME/ETI non cotées dont les produits et services ont un impact positif sur l’environnement et/ou la société, et désireuses de se faire accompagner par un partenaire actif soucieux de réconcilier performance financière et intérêt général.Avec près de 115 M€ d’actifs sous gestion, le fonds cible des entreprises françaises réalisant entre 10 M€ et 200 M€ de chiffre d’affaires, pour des tickets d’investissement compris entre 5 M€ et 20 M€.Merci d’envoyer votre CV à Aude Wathier ( aude.wathier@weinbergcapital.com ) en mentionnant en objet « Stage 2022 - Weinberg Impact Dev ».