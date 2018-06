Analyses financières : Adieu tableurs, bonjour solutions BI?!

Combinées aux données financières et humaines d’une entreprise, les solutions BI permettent de gagner du temps, faire des économies et résoudre les principaux obstacles à l’analyse financière présents sous tableur.



Pour les professionnels de la finance, les données représentent la clé pour décrypter les tendances, mais aussi un défi majeur en raison de la complexité croissante des systèmes de reporting. Face à des données volumineuses et complexes, les solutions traditionnelles comme Excel ne suffisent plus à assurer les besoins des professionnels de la finance, qui se tournent vers une nouvelle génération de solutions: les solutions BI, ou Business Intelligence, qui permettent d’extraire les informations critiques des données financières.



Une meilleure visibilité sur le pipeline des ventes

Étant donné qu’une entreprise ne peut pas suivre son pipeline des ventes dans son grand livre général, être en mesure de suivre les quotas et objectifs est essentiel pour savoir si ses objectifs commerciaux ont été atteints. Une solution BI permet d’optimiser les données publiées et d’avoir un aperçu de la contribution de chaque service aux résultats de l’entreprise. L’entreprise PepsiCo en a fait l’expérience, en exploitant des données unifiées et une solution d’analyse visuelle pour adapter ses cycles en matière de stocks, de logistique et de finance à l’échelle de la société. Son équipe CPFR (Gestion collaborative de la planification, de la prévision et des réapprovisionnements) s’appuyait auparavant sur les tableurs pour analyser les données brutes, ce qui ne permettait pas de repérer efficacement des erreurs pouvant se révéler coûteuses. Grâce aux tableaux de bord visuels, les analystes financiers de PepsiCo peuvent désormais identifier les valeurs inhabituelles et ajuster les ventes en conséquence pour améliorer les résultats.



Optimiser le suivi des fournisseurs

Pour les services financiers, il est indispensable de générer un reporting précis des achats et commandes passées auprès des fournisseurs. Se doter d’une solution d’analyse des données leur permet d’améliorer leur gestion des workflows, en ayant la possibilité de segmenter les données par équipes, service et demande d’achat ou encore d’effectuer des recherches par bons de commande annuelle. Les informations exploitables dégagées, comme l’identité des fournisseurs les plus importants, permettent de savoir avec quel fournisseur négocier des remises et ainsi de maximiser la rentabilité d’une entreprise.



Maîtriser ses frais de déplacement

Depuis que les processus de remboursement des frais de déplacement ont été simplifiés, les entreprises ont accès à une mine d’informations, dont un examen détaillé permet de découvrir des informations intéressantes. En observant la date de remise des notes de frais du personnel, il est par exemple possible de déterminer s’il existe des décalages, qui peuvent avoir leur importance. Dans ce domaine, la possibilité d’analyser une combinaison de données ERP et financières permet de gagner du temps et d’économiser les ressources consacrées au rapprochement et à la régularisation des dépenses. En visualisant les principales catégories de vos dépenses, il est également possible de déterminer celles dont la valeur est disproportionnée, et qui nécessitent de prendre des mesures de réduction des coûts. Une grande banque américaine, la Wells Fargo & Co, qui souhaitait réduire ses dépenses auprès de ses fournisseurs s’est ainsi dotée d’une solution analytique qui a permis à son équipe financière d’optimiser les frais liés aux fournisseurs non privilégiés, notamment en matière de frais de déplacement. En identifiant les informations pertinentes sur les dépenses par service ou par individu ainsi que sur ses fournisseurs, l’entreprise a pu mettre en évidence un montant de 10 millions de dollars consacré aux frais de déplacement à la fin de l’exercice.



Rapprochement plus précis des situations de trésorerie

Pour préserver la santé financière d’une entreprise, il est important d’avoir un aperçu en temps réel des flux de liquidités dans les différentes zones géographiques et dans les différentes devises. Auparavant, l’analyse de ces informations était complexe, chronophage et peu fréquente. La donne a changé avec les tableaux de bord visuels qui permettent aux dirigeants d’analyser les liquidités et d’explorer les données, notamment pour déterminer les soldes des comptes bancaires par devise, filiale, pays, partenaire bancaire ou zone géographique.



À mesure que les innovations technologiques continuent de révolutionner le secteur, les directeurs financiers et leurs équipes peuvent utiliser les technologies d’automatisation à leur avantage. En donnant une vision plus globale et précise des activités de l’entreprise, les solutions analytiques qui automatisent les tâches manuelles complexes et chronophages améliorent sa rentabilité.



