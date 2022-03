Amagi lève 95M$, devenant l’une des premières licornes technologiques dans le secteur des médias • Amagi enregistre une croissance annuelle de plus de 100%, portée par une hausse exponentielle de la demande pour ses solutions de télévision connectée.

• Le tour de table a été mené par Accel, avec la participation de Norwest Venture Partners et Avataar ventures.

Amagi, fournisseur mondial de solutions cloud pour la télévision connectée, renforce ses positions sur le marché mondial des technologies Saas pour les médias en annonçant un tour de table de 95 millions de dollars, et une croissance annuelle de 108%. Ce tour de table a été piloté par Accel, avec la participation des investisseurs Norwest Venture Partners et Avataar Ventures.



Ce nouvel investissement porte la valorisation d’Amagi à plus d’1 milliard de dollars, lui conférant le statut de licorne. Amagi devient ainsi l’une des entreprises media tech ayant la plus forte valorisation au monde. Alors que le streaming vidéo est en plein essor et représente un potentiel de marché de près de 50 milliards de dollars pour des solutions cloud, Amagi propose une suite complète de solutions incluant la création, la distribution ainsi que la monétisation des chaînes – en direct, en linéaire et à la demande – pour le câble, l’OTT et la FAST TV (télévision connectée gratuite avec publicité).



« Il s’agit d’un moment capital pour notre entreprise. Nous suivons une trajectoire d’hyper croissance, en créant une combinaison gagnante entre objectifs, processus et équipe » a déclaré Baskar Subramanian, PDG et cofondateur d'Amagi. "Nos investisseurs sont connus pour leur capacité à contribuer au succès d’entreprises au potentiel prometteur. Nous avons hâte de tirer parti de leur vision audacieuse du marché B2B SaaS, afin d’y évoluer avec succès et de nous positionner de manière durable pour les années à venir. »



Cette levée de fonds va permettre à Amagi d’accélérer sa croissance, de renforcer son empreinte globale et de poursuivre le développement de son portefeuille produit sur le marché des Médias et du Divertissement (Media & Entertainment). L’entreprise a pour objectif de multiplier ses ventes et son marketing par cinq. Amagi compte également explorer les opportunités connexes des marchés cloud et vidéo, afin d’avoir une portée plus conséquente sur l’ensemble de la chaîne de valeur, et d’évaluer les possibilités de fusions/acquisitions qui pourraient contribuer à augmenter ses revenus ou ajouter de nouvelles capacités technologiques à ses solutions.



« En tant qu’entreprise SaaS plébiscitée sur la scène internationale, Amagi est le partenaire idéal pour accompagner l’industrie des Médias et du Divertissement vers de nouveaux sommets, en termes d’innovation technologique et de croissance », a déclaré Shekhar Kirani, partenaire d’Accel. « Le succès d’Amagi est le résultat direct de ses solutions avancées, de son expérience client supérieure et de son leadership. Nous sommes ravis de contribuer au succès, à long terme, de l’entreprise. »



Des performances globales propulsent Amagi au rang de licorne



Grâce à un attrait important pour ses solutions cloud, Amagi renforce sa position de leader sur le marché en pleine croissance de la télévision connectée. Cette dynamique positive a mené à de nouveaux investissements d’investisseurs existants pour soutenir une nouvelle vague de croissance.



Une forte demande pour les solutions Amagi



Alors que le marché du streaming connaît une croissance sans précédent et que la demande des consommateurs s’accroît, les produits d’Amagi sont de plus en plus plébiscités. L’attractivité d’Amagi sur ce secteur s’illustre au travers de plusieurs faits d’arme :



• Une croissance annuelle de 108%, soutenue par une forte demande pour les produits Amagi et son offre de FAST TV

• Une hausse de 59% de nouveaux client en 2021.

• Des clients prestigieux, tous secteurs confondus font confiance à Amagi : les grands groupes de médias (NBCUniversal, Paramount, A+E Networks Uk etc.), les géants de la télévision connectée (Samsung TV Plus, Roku, VIZIO, LG Channels etc.), les propriétaires de contenus (Tastemade, USA Today, AccuWeather, etc.) et les principaux acteurs de l’OTT et de la FAST TV (Fubo, STIRR, Redbox, Rakuten TV, etc.).

• Une augmentation annuelle de 112% des impressions publicitaires générées grâce à la plateforme Amagi THUNDERSTORM.



« Le marché du streaming est un marché mature pour les technologies et les innovations qui permettent aux propriétaires de contenus, plateformes vidéo et annonceurs de s’engager auprès des clients – et de les fidéliser », a déclaré Dave Zilberman, Directeur Associé chez Norwest Venture Partners. « Nous pensons qu’Amagi est un véritable chef de file du secteur media tech, avec une position stratégique pour dynamiser le marché dans les années à venir » a déclaré Niren Shah, Directeur Général et Responsable du marché indien chez Norwest Venture Partners.



« L’industrie des médias traverse une phase profonde de mutation, les consommateurs exigent une personnalisation des contenus sur des formats de diffusion toujours plus rapides » a indiqué Nishant Rao, Co-fondateur d'Avataar Ventures. « Nous sommes convaincus qu’Amagi est le leader mondial sur ce marché, les solutions proposées vont venir pallier ces mutations, en aidant les grands groupes médias à s’ajuster aux nouveaux marchés en étant davantage fonctionnels, tout en réalisant 40% d’économie grâce aux solutions d’Amagi. Le financement capital-risque d’Avataar soutiendra activement l’équipe très talentueuse d’Amagi tout au long de cette stratégie d’hyper croissance ».



A propos d’Amagi

Amagi est une entreprise de technologie nouvelle génération qui fournit des solutions de diffusion et de publicité ciblée dans le cloud aux chaînes de télévision et plateformes de streaming. Amagi permet aux propriétaires de contenu de lancer, distribuer et monétiser des chaînes linéaires en direct sur des plateformes de FAST TV et de vidéo. La société offre également des services cloud 24/24H, 7/7 J, apportant simplicité, autonomie et transparence à l'ensemble des opérations de diffusion. Au total, Amagi prend en charge plus de 500 marques de contenu, plus de 800 chaînes de diffusion et plus de 2000 livraisons de chaînes sur sa plateforme dans plus de 40 pays.

Présent à New York, Los Angeles, Toronto, Londres, Paris, Singapour, Amagi possède des opérations de diffusion à New Delhi et un centre d'innovation à Bangalore.



A propos d’Accel

Accel est une société mondiale de capital-risque et premier partenaire d'équipes exceptionnelles partout dans le monde, de la création à toutes les phases de la croissance des entreprises privées. Atlassian, Braintree, Cloudera, Crowdstrike, DJI, DocuSign, Dropbox, Etsy, Facebook, Flipkart, Freshworks, Jet, Pillpack, Qualtrics, Slack, Spotify, Supercell, Swiggy, Tenable, UiPath et Venmo sont parmi les entreprises qu'Accel a soutenues au cours des 35 dernières années. Nous aidons les entrepreneurs ambitieux à créer des entreprises mondiales emblématiques.

www.accel.com



A propos de Norwest Venture Partners

Norwest est une société d'investissement en capital-risque et en capital de croissance de premier plan qui gère plus de 12,5 milliards de dollars de capital. Depuis notre création, nous avons investi dans plus de 650 entreprises et nous sommes actuellement partenaires de plus de 200 entreprises dans notre portefeuille de capital-risque et de capital de croissance. La société investit dans des entreprises à un stade précoce ou avancé sur une large palette de secteurs, en mettant l'accent sur les consommateurs, les entreprises et les services de soin. L'équipe de Norwest offre un vaste réseau de relations, une expérience opérationnelle et une large gamme de services utiles pour aider les PDG et les fondateurs à développer leurs entreprises. Norwest possède des bureaux à Palo Alto et San Francisco, ainsi que des filiales en Inde et en Israël. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site nvp.com. Suivez Norwest sur Twitter @NorwestVP

https://www.nvp.com/



A propos d’Avataar Ventures

Avataar Ventures est le premier fonds de capital-risque opérationnel en phase de croissance en Inde. Il s'associe activement à de brillantes start-ups régionales de B2B et de SaaS basées sur la technologie pour les réinventer, les faire évoluer et les transformer en entreprises mondiales prospères et durables. Fondamentalement, nous croyons en la promesse de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est de devenir des nations de produits B2B, construisant pour le monde !

https://avataar.vc/



