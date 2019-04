Altares renforce sa position sur le marché avec l'acquisition d'Olbico, spécialiste néerlandais des données de référence

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Altares qui souhaite renforcer sa position sur le marché du MDM. Avec les solutions d'Olbico, Altares pourra dorénavant offrir à ses clients une puissante connexion entre leurs données internes et externes, leur permettant ainsi de disposer d'une vision globale et intégrée de leurs activités commerciales. Les deux entreprises travaillent ensemble avec succès depuis 2010.



Une réponse Agile à la demande du marché



L'acquisition d'Olbico est un choix stratégique du spécialiste des données, qui vise à répondre à la demande croissante d'une approche intégrée des données. L'évolutivité du logiciel, l'agilité et l'infrastructure technologique moderne ont été les principales raisons de cette acquisition qui va permettre à Altares de franchir une étape importante dans la réalisation de son ambition de renforcer sa position de leader sur le marché de la gestion de données, et d'enrichir ses services.



" Nous entretenons un partenariat de longue date avec Olbico. C'est une entreprise innovante, animée du même dynamisme et des mêmes ambitions qu'Altares. Le moment est venu d'enrichir définitivement notre offre avec son expertise, et de consolider ainsi notre position sur le marché. Grâce à cette collaboration, nous allons plus loin dans l'intégration des technologies et données complexes. Les solutions d'Olbico vont nous permettre de faire face aux évolutions du marché et répondre plus rapidement et avec une plus grande agilité aux besoins de nos clients. » commente Luc Querton, PDG du groupe Altares.



« Nous sommes tous très heureux de faire partie du groupe Altares. Olbico sera désormais en mesure de se concentrer davantage sur le développement de solutions de gestion de données, d'informations commerciales et de gestion de la relation client. Avec Altares, nous allons répondre à la demande du marché international plus rapidement et atteindre nos objectifs de croissance ambitieux. » ajoute Wolfert van Duin, fondateur et PDG d'Olbico.



Une deuxième acquisition en peu de temps



Il s'agit de la deuxième acquisition majeure d'Altares en peu de temps. En effet, en septembre 2018, la société a acquis Invoxis, un spécialiste du traitement du langage naturel (NLP). Une de leurs premières innovations communes, IndueD ™, plateforme Cloud entièrement dédiée aux enjeux de la conformité, a été lancée avec succès.



Les acquisitions font partie des axes stratégiques visant à conserver la première place en tant que spécialiste des données, et à fournir aux clients des solutions innovantes, au bon moment et de qualité.



À propos d'Olbico - www.olbico.com

Olbico est un spécialiste dans le domaine de l'amélioration de la qualité des données et fournit des solutions qui permettent aux entreprises d'augmenter et de garantir la qualité des données provenant de données clients privées et professionnelles (internationales).



A propos d'Altares - www.altares.com

Expert de l'information sur les entreprises, Altares collecte, structure, analyse et enrichit les données BtoB afin de les rendre « intelligentes » et faciliter la prise de décision pour les directions générales et opérationnelles des entreprises. Le groupe propose son expertise sur toute la chaine de valeur de la data.

Partenaire exclusif en France, au Benelux et au Maghreb de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d'informations BtoB, Altares se positionne comme le partenaire de référence des grands comptes, ETI, PME et organisations publiques, en leur offrant un accès privilégié à ses bases de données sur plus de 300 millions d'entreprises dans 220 pays.



À propos de Naxicap Partners - www.naxicap.fr

Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners - affilié de Natixis Investment Managers - dispose de 3,1 milliards d'euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s'associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. La société compte près de 39 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort.