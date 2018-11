Alpes Contrôles s’intègre à Chorus Pro et réduit son DSO avec le secteur public grâce à Esker

Avec 41 agences réparties en France, 490 salariés et 50% de son chiffre d’affaires réalisé avec le secteur public, Alpes Contrôles a dématérialisé le traitement de ses 4 500 factures clients par mois avec plusieurs objectifs :



- Répondre aux obligations légales de transmettre les factures à destination du secteur public via la plateforme Chorus Pro,

- Envoyer ses factures au format électronique sur des plateformes spécifiques pour les clients grands comptes

- Automatiser et externaliser l’envoi des factures à ses autres clients au format papier ou électronique.

Aujourd’hui, une fois validées, les factures sont envoyées automatiquement avec les justificatifs attachés, sans aucune intervention manuelle, et quel que soit le mode d’envoi : papier, électronique, via Chorus Pro ou sur la plateforme de la SNCF.



La transformation digitale de Alpes Contrôles passe à la fois par la mise en place de solutions adaptées aux techniques nouvelles pour nos clients tels que le BIM ou la modélisation par drones mais aussi par la modernisation de nos processus internes. Pour un projet essentiel comme la dématérialisation de nos factures clients, Esker nous a convaincus par : sa solution globale permettant de traiter l’ensemble des flux, son expérience autour de Chorus Pro mais aussi le sérieux et la réactivité de ses équipes. » – Natacha Monchieri, Responsable Comptable de Alpes Contrôles



Grâce à un travail réalisé en amont pour uniformiser les formats de factures et adapter le logiciel interne, l’implémentation a été très rapide. Après 6 mois d’utilisation, les bénéfices se font déjà ressentir, parmi eux :

- Fiabilisation et sécurisation du processus de facturation grâce à la signature électronique,

- Réduction des délais de paiement notamment sur les organismes publics,

- Absorption de la croissance de l’activité,

- Gain de temps et économies grâce à l’archivage électronique,

- Traçabilité accrue des factures.



Nous avons été agréablement surpris par les bénéfices concrets et quasi immédiats de la dématérialisation : une fois acceptés sur Chorus Pro, nous recevons les règlements plus rapidement. Nos clients sont très satisfaits et nous avons réussi à les convaincre de prendre part à notre transformation digitale en acceptant de recevoir leurs factures par e-mails. » – Natacha Monchieri

* Day Sales Outstanding



À propos d’Alpes Contrôles

Alpes Contrôles est un organisme de contrôle indépendant. L’entreprise intervient sur 3 domaines d’activités : Construction & Exploitation, Formation et Certification en agriculture biologique. Elle effectue des missions d’évaluation de la conformité d’ouvrages, d’installations, de produits, de services avec des exigences règlementaires, normatives, ou des spécifications particulières et propose des formations professionnelles dans des domaines connexes à ces missions.

Créée en 1988, Alpes Contrôles est présente sur l’ensemble du territoire national avec un réseau de 41 agences. L’entreprise a réalisé 37 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017.

Société familiale au projet social innovant, Alpes Contrôles a basé son projet sur l’accompagnement, la qualité et le soutien à l’innovation. Elle utilise la responsabilité pour principe et prône l’éthique, le respect et l’engagement comme valeurs. Son implication en faveur d'un développement durable se traduit par des actions concrètes pour la préservation de l’environnement dans le cadre de ses activités.



À propos d’Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d’automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats…).

Développée sur la base de technologies innovantes d’intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d’Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde avec de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs…).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 76,1 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017 dont 61% à l’international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

