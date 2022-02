Alma lève 210M€ pour bâtir un commerce équilibré

Les investisseurs historiques (Cathay Innovation, Eurazeo, Bpifrance via son fonds Large Venture, Seaya Ventures, Picus Capital) ont participé, ainsi que de nouveaux investisseurs dont Tencent, GR Capital et Roosh Ventures. Ce tour de table permet à Alma de diffuser ses produits à plus grande échelle et d’étendre sa vision d'un commerce équilibré dans l'écosystème du commerce en Europe continentale.



Alma permet aux consommateurs d’acheter ce qu'ils veulent vraiment et de choisir des produits de meilleure qualité, et aux marchands de convertir davantage de clients et d'augmenter la taille de leur panier moyen. Avec plus de 6 000 commerçants de tous secteurs utilisant Alma, le volume annuel de transactions a dépassé le milliard d'euros.



"Nous développons une solution sûre, fiable qui résonne avec les attentes des commerçants et des consommateurs" explique Louis Chatriot, cofondateur et PDG d'Alma, qui poursuit : "Nous voulons faire partie du quotidien des consommateurs et les aider à acheter mieux, pas seulement plus. Nous souhaitons être une alternative efficace et saine au crédit à la consommation traditionnel. Il est important pour nous d’accompagner la croissance des commerçants en leur apportant de nouveaux clients dans le cadre d’une relation équilibrée, à l'opposé de ce que nous observons chez les grandes plateformes numériques."



Alma continue d’élargir son offre de services pour s’adapter à toutes les demandes des consommateurs



En 2021, Alma s'est concentrée sur l'élargissement de sa gamme de produits. L’entreprise a notamment lancé Pay Later, sa solution de paiement différé permettant aux clients de faire un achat immédiatement et de le régler 15 jours à 1 mois après, ainsi que le paiement jusqu’à 12 mensualités avec acceptation instantanée.



Alma continue de développer sa gamme de produits, avec notamment :

• La mise à disposition de son application mobile dédié aux consommateurs qui permettra dès le premier semestre 2022 d’utiliser payer Alma pour payer auprès de n’importe quel marchand

• Le développement du paiement fractionné à l'aide de terminaux de paiement en magasin,

• Le renforcement de son offre de paiement B2B.

Après son succès en France, Alma poursuit son expansion pour proposer sa vision d’un commerce équilibré dans toute l'Europe



Cette levée de fonds de 210 millions d'euros permettra à Alma de faciliter l'accès aux solutions de paiement fractionné et différé à plus de 270 millions de clients européens, à travers la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique. En 2022, Alma prévoit d'ouvrir de nouveaux marchés, notamment aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Portugal, en Irlande et en Autriche. Cela intervient à un moment où les commerçants ont pris pleinement conscience qu'en proposant ces solutions de paiements fractionnés et différés, ils peuvent capter une plus grande demande, dans un marché où la concurrence et les attentes des consommateurs ne cessent de croître.



En 2022, Alma se concentre sur l'accélération de son expansion internationale, en accompagnant les marchands français à se développer en Europe, ainsi qu'en soutenant les marchands locaux. La société a récemment convaincu de grands commerçants et places de marché français comme Alain Afflelou, Etam, les Galeries Lafayette, le Printemps ou Ankorstore.



Alma double sa taille pour soutenir la croissance en Europe et a récemment embauché Stéphanie Combe, en tant que Head of Finance (ex Square), et Jonathan Trepo-Lantelme (ex Zalando), en tant que Chief Revenue Officer pour renforcer l'équipe.



Des réalisations majeures en seulement 3 ans :

• 180 millions d'euros levés en equity et plus de 100 millions d’euros en dette

• Plus de 200 employés

• Présence dans 5 pays

• 6 000 marchands

• 1 milliard d'euros de transactions sur un an



A propos d’Alma

Alma met à disposition des commerçants des solutions de financement au point de vente de leurs clients, afin de les aider à augmenter leurs ventes et à accroître la satisfaction des clients. Le paiement est garanti : le commerçant reçoit le prix total au moment de l'achat tandis que le client paie au fur et à mesure. À ce jour, Alma traite plus d'un milliard d'euros de transactions par an et accompagne plus de 6 000 commerçants en Europe.

getalma.eu



À propos de la Bpifrance et du fonds Large Venture

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.



Doté de 1,75 Md€, Large Venture est le fonds de venture growth de Bpifrance dédié aux sociétés technologiques à très fort potentiel, ayant pour objectif de favoriser l’émergence de champions français, futurs leaders mondiaux de leursmarchés. Large Venture est actif dans la gouvernance et a une vision long terme. Il est toujours dans une démarche de co-investissement avec un positionnement de lead ou de suiveur. Large Venture participe à des levées de plus de 20m€ avecun premier ticket minimum de 10m€. Le fonds a déjà investi dans plus de 55 sociétés depuis sa création en 2013.

www.Bpifrance.fr



About Eurazeo

Eurazeo is a leading global investment group with €27 billion of diversified assets under management, including nearly €19.2 billion invested on behalf of third parties in a portfolio of 450 companies. With expertise in private equity, private debt, real estate and infrastructure, the group supports companies of all sizes, leveraging the commitment of nearly 300 employees, its deep sector expertise, its privileged access to global markets, and its

responsible approach to value creation based on growth. Its institutional and family shareholding and family shareholding, a solid financial structure with no structural debt and a flexible investment horizon enable it to support companies over the long term.



About Cathay Innovation

Cathay Innovation is a global venture capital partnership, created in affiliation with Cathay Capital, investing in startups at the center of the digital revolution across North America, Latin America, Europe, Asia and Africa. Its global platform unifies technology investment across continents, investors, entrepreneurs and leading corporations to accelerate startup growth with access to new markets, invaluable industry knowledge and introductions to potential partners from the start. As a multistage fund with over $1.5 billion assets under management and offices across San Francisco, New York, Paris, Shanghai, Beijing and Singapore, Cathay Innovation partners with visionary entrepreneurs and startups positively impacting the world through technology.

www.cathayinnovation.com



About Picus Capital

Picus Capital is an international, privately financed venture capital company headquartered in Munich and with offices in New York, Berlin, London and Beijing. Picus predominantly invests in pre-seed, seed and Series A rounds and focuses on technology companies in the real estate, finance and insurance, HR, renewable energy, mobility, e-commerce and healthcare sectors. As an entrepreneurial sparring partner, Picus pursues a long-term investment philosophy and supports founders from the ideation phase to the IPO and beyond.

www.picuscap.com



About Seaya Ventures

Seaya Ventures is a leading European & Latin-American Venture Capital firm based in Spain, investing in value-driven founders who are building global technology companies with a sustainable approach. Since raising its first fund in 2013, Seaya manages €350M across three early-stage funds. Seaya Ventures accelerates startup growth by working with the founders to enhance their strategic vision, putting at their disposal its global platform, its strong network of founders, investors and corporates, as well as Seaya’s experience in scaling leading companies such as Glovo, Cabify, Wallbox (NYSE:WBX), Spotahome, Clarity AI, Clicars and Savana.