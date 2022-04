Allen & Overy conseille le Crédit Mutuel Arkéa sur la cession de Leetchi et MANGOPAY à Advent International

Le Crédit Mutuel Arkéa reste au capital en tant qu’actionnaire minoritaire et siégera au conseil d'administration.



La transaction, qui a fait l'objet de consultations avec les instances représentatives du personnel, est subordonnée à la signature d'accords définitifs et est soumise aux autorisations réglementaires pertinentes.



L'équipe d'Allen & Overy à Paris était composée de Jean-Claude Rivalland (Associé), Flora Leon-Servière(Collaboratrice Senior) et Alexia Monne (Collaboratrice) sur les aspects corporate, Claire Toumieux (Associée) et Camille Wattrelos (Collaboratrice) sur les aspects de droit social, Mathieu Vignon (Associé) et Walfroy Vivier(Collaborateur) sur les aspects fiscaux, et Mia Dassas (Counsel) sur les aspects de réglementation financière.



Est également intervenu le bureau d’Allen & Overy au Luxembourg avec Jacques Graas (Associé), Marc Tkatcheff (Counsel) et Guillaume Foillard (Collaborateur) sur les aspects corporate, ainsi que Henri Wagner(Associé) et Baptiste Aubry (Counsel) sur les aspects de marchés de capitaux.



Advent International était conseillé par Weil, Gotshal & Manges.



