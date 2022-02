Allen & Overy conseille Swisscom sur sa cession de Local.fr

Spécialisé dans le marketing et les médias de proximité auprès des TPE et PME, Local.fr intervient sur le territoire français depuis plus de 35 ans et permet la mise en relation des professionnels locaux avec leurs clients.



L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Alexandre Ancel (Associé, Fusions et Acquisitions), avec Pauline Regnier et Thibault Debrai-Malot (Collaborateurs, Fusions et Acquisitions).



Les acquéreurs étaient conseillés par le cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel (Hubert Biard et Stéphanie Gerard, associés, Anne-Christine Warnet, directrice, Andréa Lefranc et Anne-Claire Barrault, avocats, et Mégan Pajot, juriste).



Les conseils dirigeant étaient composés de Klein.Wenner (Philippe Simon, associé, et Sophie Chavanes, collaboratrice) et de Tax Team et Conseils (Jean-Jacques Calderini, associé, et Virginie Tafforeau, collaboratrice).



