Allen & Overy conseille Eurazeo et le groupe Premium sur le financement d’une prise de participation au sein de Linard Charbonnel et de Forward Group

Allen & Overy a conseillé Groupe Premium et son actionnaire de référence, le groupe d'investissement Eurazeo, dans le cadre du financement de sa prise de participation majoritaire au capital de Linard Charbonnel, cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de fortune et le conseil en placements financiers et de Forward Group, spécialisé en conseil en gestion privée et institutionnelle.



Au travers de ces deux nouvelles acquisitions, le spécialiste du courtage et de la gestion d’actifs poursuit l’expansion de son pôle CGP mis en place en octobre 2021.



L'opération a impliqué le bureau de Paris d’Allen & Overy, avec une équipe composée de Géraldine Lezmi(Associée), Constance Frayssineau (Collaboratrice) et Amandine Beauge.



Les prêteurs étaient assistés par Willkie Farr & Gallagher avec Paul Lombard (Associé) et Laurence Raud (Collaboratrice).



