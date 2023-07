Accueil Envoyer Imprimer Partager Alipay + et le Printemps Paris s'associent pour faciliter l'expérience de paiement des clients asiatiques Le Printemps annonce l'intégration d'Alipay+, une suite d'outils de marketing et de paiement numérique transfrontalier, offrant aux consommateurs asiatique une expérience de paiement adaptée et fluidifiée grâce à l'utilisation de leur portefeuille électroniques natifs.





Outre Alipay, Kakao Pay et AlipayHK, d'autres portefeuilles électroniques partenaires d'Alipay+ sont acceptés, notamment GCash (Philippines), Touch 'n Go eWallet (Malaisie) et TrueMoney (Thaïlande).

Le Printemps est l’une des premières enseignes haut de gamme en France à déployer Alipay+ pour fluidifier le parcours de paiement des consommateurs de l'Extrême-Orient. À titre d’exemple, ils bénéficieront d’un affichage en temps réel plus transparent de leurs dépenses en euros et dans leur devise nationale.



Le Printemps s'appuiera également sur les solutions de marketing d'Alipay+ pour proposer diverses offres promotionnelles qui seront disponibles sur les applications natives. Dans le cadre de la campagne de lancement et tout au long de cet été, les consommateurs bénéficieront de réductions inédites.



Ce partenariat avec Alipay+ est une opportunité pour Le Printemps d’accroître la fréquentation en magasin. En effet, la France demeure l’une des destinations préférées des touristes asiatiques à la recherche d'une expérience unique et de produits hauts de gamme D’ailleurs, selon les statistiques d’Alipay, la France se place au premier rang des destinations européennes préférées pour les touristes chinois en 2023.



La collaboration entre Printemps et Ant Groupe remonte à 2015 lorsque l'enseigne française a choisi d'intégrer Alipay, la première solution de paiement chinoise, à ses options de paiement. Les deux entreprises se sont notamment associées pour proposer aux utilisateurs d’Alipay un service de détaxe instantané afin de faciliter le parcours d’achat.



« Nous avons déjà été pionniers avec l'intégration réussie d'Alipay en 2015. Depuis 1865, Printemps a toujours été à la pointe de l'innovation, ainsi le partenariat avec Alipay+ était une évidence pour nous. » a déclaré Emmanuel Suissa, Directeur des partenariats commerciaux du groupe Printemps. « Alipay+ est pour nous un nouvel outil formidable nous permettant de créer des campagnes à 360 degrés à destination du marché asiatique afin d'engager les clients au quotidien en mettant en scène les lieux magiques du Printemps, et ainsi leur donner envie de voyager à Paris et de faire leur shopping chez Printemps. »



« Nous sommes ravis de mettre nos solutions au service d'une marque française aussi emblématique que Le Printemps », a déclaré Guoming Cheng, Directeur Général d'Ant Group en Europe et au Moyen-Orient. « Ayant pour objectif de connecter les commerçants à travers le monde pour créer de nouvelles opportunités, nous espérons qu'Alipay+ favorisera l’expérience des clients et accompagnera la croissance du marché grâce à l'innovation et la digitalisation ».



Développé par Ant Group, Alipay+ offre des solutions unifiées de paiement mobile et de marketing qui connectent les commerçants à de multiples portefeuilles électroniques et méthodes de paiement. Les consommateurs peuvent utiliser leurs méthodes de paiement locales préférées tout en effectuant des transactions en toute transparence sur un autre marché et profiter des offres marketing proposées par les commerçants par l'intermédiaire d'Alipay+.



À propos de Printemps

Fondé en 1865 par Jules Jaluzot, le groupe Printemps est un leader français de la mode, du luxe et de la beauté, avec 20 grands magasins exploités en France. Le Groupe est également présent dans l'art de vivre avec 9 magasins Citadium et est devenu un acteur incontournable du e-commerce avec Place des Tendances, e-store mode et beauté acquis en 2013, et Made in Design, leader européen de la vente en ligne de mobilier, luminaires et décoration design, acquis en 2019. Avec plus de 3 500 marques et une surface totale de 180 000 m², le Groupe emploie 3 000 personnes animées par une passion unique pour le service.

PRINTEMPS



À propos d'Alipay+

Alipay+ propose des solutions unifiées de paiement mobile et de marketing à l'échelle mondiale qui mettent en relation les commerçants avec plusieurs portefeuilles électroniques et méthodes de paiement de différents pays et régions en collaborant avec des partenaires mondiaux. Les consommateurs peuvent utiliser leurs méthodes de paiement locales préférées tout en effectuant des transactions en toute transparence sur un marché différent et profiter des offres marketing des commerçants par le biais d'Alipay+. Alipay+ est développé par Ant Group, propriétaire et opérateur d'Alipay, l'une des principales plateformes numériques ouvertes au monde.

ALIPAY+ Grâce à une intégration simple, Kakao Pay et AlipayHK sont désormais acceptés au Printemps Paris, permettant à ses consommateurs coréens et hongkongais d'effectuer des paiements en utilisant leur application native.Outre Alipay, Kakao Pay et AlipayHK, d'autres portefeuilles électroniques partenaires d'Alipay+ sont acceptés, notamment GCash (Philippines), Touch 'n Go eWallet (Malaisie) et TrueMoney (Thaïlande).Le Printemps est l’une des premières enseignes haut de gamme en France à déployer Alipay+ pour fluidifier le parcours de paiement des consommateurs de l'Extrême-Orient. À titre d’exemple, ils bénéficieront d’un affichage en temps réel plus transparent de leurs dépenses en euros et dans leur devise nationale.Le Printemps s'appuiera également sur les solutions de marketing d'Alipay+ pour proposer diverses offres promotionnelles qui seront disponibles sur les applications natives. Dans le cadre de la campagne de lancement et tout au long de cet été, les consommateurs bénéficieront de réductions inédites.Ce partenariat avec Alipay+ est une opportunité pour Le Printemps d’accroître la fréquentation en magasin. En effet, la France demeure l’une des destinations préférées des touristes asiatiques à la recherche d'une expérience unique et de produits hauts de gamme D’ailleurs, selon les statistiques d’Alipay, la France se place au premier rang des destinations européennes préférées pour les touristes chinois en 2023.La collaboration entre Printemps et Ant Groupe remonte à 2015 lorsque l'enseigne française a choisi d'intégrer Alipay, la première solution de paiement chinoise, à ses options de paiement. Les deux entreprises se sont notamment associées pour proposer aux utilisateurs d’Alipay un service de détaxe instantané afin de faciliter le parcours d’achat.».Développé par Ant Group, Alipay+ offre des solutions unifiées de paiement mobile et de marketing qui connectent les commerçants à de multiples portefeuilles électroniques et méthodes de paiement. Les consommateurs peuvent utiliser leurs méthodes de paiement locales préférées tout en effectuant des transactions en toute transparence sur un autre marché et profiter des offres marketing proposées par les commerçants par l'intermédiaire d'Alipay+.Fondé en 1865 par Jules Jaluzot, le groupe Printemps est un leader français de la mode, du luxe et de la beauté, avec 20 grands magasins exploités en France. Le Groupe est également présent dans l'art de vivre avec 9 magasins Citadium et est devenu un acteur incontournable du e-commerce avec Place des Tendances, e-store mode et beauté acquis en 2013, et Made in Design, leader européen de la vente en ligne de mobilier, luminaires et décoration design, acquis en 2019. Avec plus de 3 500 marques et une surface totale de 180 000 m², le Groupe emploie 3 000 personnes animées par une passion unique pour le service.propose des solutions unifiées de paiement mobile et de marketing à l'échelle mondiale qui mettent en relation les commerçants avec plusieurs portefeuilles électroniques et méthodes de paiement de différents pays et régions en collaborant avec des partenaires mondiaux. Les consommateurs peuvent utiliser leurs méthodes de paiement locales préférées tout en effectuant des transactions en toute transparence sur un marché différent et profiter des offres marketing des commerçants par le biais d'Alipay+. Alipay+ est développé par Ant Group, propriétaire et opérateur d'Alipay, l'une des principales plateformes numériques ouvertes au monde.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > La FinTech Mipise lève 1.3 M€ pour accélérer le développement de son offre en Europe Market Pay renforce son offre de paiement e-commerce avec un module anti-fraude La fintech Pledger annonce une première levée de fonds de 1 million d'euros