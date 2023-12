Accueil Envoyer Imprimer Partager Alipay+ et la Maison Valentino et s'unissent pour proposer une nouvelle expérience de shopping intégrée Alipay+ et la Maison Valentino et ont déployé une campagne phygitale pilote en Europe, en Asie du Sud-Est, à Hong Kong, à Macao et en Australie.

Alipay+, la suite de paiement digital transfrontalier et de marketing développé par Ant Group, s'associe à la Maison Valentino, icône de la mode et du luxe, pour déployer une campagne phygitale exclusive dans 37 boutiques pour offrir une expérience de shopping unique aux touristes asiatiques explorant l'Europe, l'Asie du Sud-Est, et l'Australie.

Cette campagne cible les utilisateurs en ligne pour les encourager à se rendre dans les boutiques de la marque. Il s'agit d'une première étape majeure qui renforce l'engagement croissant de la Maison Valentino envers ses clients à travers le monde, avec une focalisation particulière sur les destinations prisées par les touristes asiatiques.



Les boutiques de la Maison Valentino du monde entier déploieront la solution Alipay+ pour offrir aux clients asiatiques une expérience de paiement intégrée, avec leurs portefeuilles électroniques natifs, et pour leur proposer un parcours d’achat exclusif incluant des promotions directement sur l’application.



Ces dernières années, le shopping reste l'une des activités les plus appréciées par les touristes chinois lors de leurs voyages l'étranger.

Ainsi, selon les chiffres d’Alipay, le poste de dépenses le plus important lorsque les touristes chinois se déplacent en Europe concerne l'achat de biens, dépassant même les repas et les boissons, ainsi que les frais d'hébergement.

C’est pourquoi ce partenariat avec Alipay+ soutient et permet à la Maison Valentino d'amplifier la transmission de ses valeurs et de faire découvrir ses collections grâce à divers points de contact numériques innovants.



Aussi, cette collaboration bénéficiera des dernières innovations en matière de fintech, mais également la gamification ainsi que d’un grand nombre d’actions de marketing créées sur mesure et conçues à partir des dernières technologies digitales afin d’interagir avec la cible des touristes dépensiers mais toujours en quête de qualité.



Grâce à une intégration simple, Alipay+ propose une suite de solutions de paiement mobile globale et unifiée, ainsi que des outils marketing, en commençant par les commerçants à près de 30 portefeuilles électroniques, banques et autres méthodes de paiement numérique de différents pays.

Développé par Ant Group, Alipay+ dispose d'une couverture mondiale qui permet à 88 millions de commerçants de se connecter à plus de 1,5 milliard d’utilisateurs en Asie et au-delà, bénéficiant de la garantie d'une expérience de paiement fluide et sécurisée en plus d'un accès aux promotions, avantages et services des commerçants.



« Nous nous efforçons à offrir des solutions sans coutures et efficaces à nos partenaires, afin de les aider à mieux atteindre leurs objectifs commerciaux avec les clients asiatiques. Le potentiel des technologies numériques n'a d'égal que la curiosité et la demande du grand nombre de consommateurs connectés grâce aux solutions Alipay+ » , a commenté Luigi J. Liu, Head of Partnerships and Marketing, South Europe chez Alipay+. « Nous sommes honorés de nous associer à la Maison Valentino, un pilier de créativité dans l'univers de la mode de luxe italienne. En collaboration avec Branding Records, nous attendons avec impatience de découvrir les résultats futurs de notre collaboration. »

À propos d’Alipay

Dans l'ère numérique en pleine évolution, Alipay est passé d'un outil de paiement fiable à une plateforme ouverte pour les entreprises, les institutions, les fournisseurs de services et autres partenaires. Les partenaires commerciaux de divers secteurs utilisent Alipay pour offrir aux consommateurs une expérience de paiement sûre et pratique. Grâce aux opérations numériques sur la plateforme Alipay, les partenaires commerciaux peuvent communiquer et fournir divers services numériques commerciaux et de vie quotidienne à leurs clients via les mini-programmes Alipay, les comptes de style de vie et l'IoT, ainsi que d'autres outils disponibles. Actuellement, plus de 80 millions d'entreprises servent plus d'un milliard de consommateurs via les services de la plateforme ouverte d'Alipay.

A propos de La Maison Valentino

La Maison Valentino est synonyme d'inclusion, d'unicité et de créativité, une institution italienne de premier plan dans le secteur de la mode et du luxe. La société, avec sa signature ADN, est un point de repère du Made in Italy sur la scène internationale, la Maison de Couture italienne la plus établie avec une présence dans les collections Couture, Prêt-à-porter, Sacs, Chaussures et Accessoires et dans les activités avec des partenaires licenciés dans Valentino Eyewear et Valentino Beauty. Jacopo Venturini, CEO à partir de juin 2020, et Pierpaolo Piccioli, directeur créatif unique depuis 2016, redéfinissent les codes iconiques en s'appuyant sur l'héritage inégalé de la marque Valentino dans le monde contemporain. Ensemble, ils développent et mettent en œuvre un projet centré sur le client et basé sur l'identité de la marque, qui est la Maison de Couture italienne la plus établie. La couture est synonyme d'attention obsessionnelle aux détails, de qualité, d'importance de la créativité et de relation personnelle entre le client et l'entreprise. Le résultat est une vision stratégique qui place les personnes au centre de ses préoccupations, à la fois en interne et en termes de structure organisationnelle, et en externe, en mettant l'accent sur la responsabilité environnementale. La nouvelle culture d'entreprise centrée sur les personnes ne peut certainement pas être séparée de la transition verte entamée par l'entreprise il y a des années, que Venturini a accélérée de manière décisive. Fondée en 1960 par Valentino Garavani et Giancarlo Giammetti, Valentino S.p.A. est contrôlée par Mayhoola for Investments LLC depuis 2012. L'acquisition a permis un développement rapide du potentiel de la marque, qui se poursuit encore aujourd'hui.

