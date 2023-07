Accueil Envoyer Imprimer Partager Alantra renforce son offre en matière de transition énergétique avec la création d'une nouvelle activité de conseil dédiée Alantra annonce la création d’une nouvelle activité de conseil dédiée à la transition énergétique, qui vient compléter son groupe Transition énergétique en offrant des conseils aux entreprises, aux sociétés d'énergie et aux investisseurs souhaitant mener leur transition énergétique. Cette activité est dirigée par José María Zabala, qui a rejoint Alantra en tant que Managing Director et possède plus de 15 ans d'expérience internationale dans le domaine du conseil en stratégie, de l'énergie, du développement durable et de la résilience climatique. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la création d'une offre trans-sectorielle de premier ordre dédiée aux sujets liés à l'énergie. Début 2023, Alantra a déjà annoncé le recrutement de François de Rugy, ancien ministre français de la Transition Energétique, et de Nemesio Fernandez-Cuesta, ancien secrétaire d'État espagnol à l'Energie et ancien président d'Eolia Renovables, en tant que co-présidents du groupe Transition énergétique.



Avant de rejoindre Alantra, il a cofondé la société de conseil en énergie MRC Consultants et Transaction Advisers. Alantra vise à renforcer l'équipe avec des recrutements supplémentaires cette année.

La création de cette activité offre de fortes synergies avec les divisions de banque d'investissement et de gestion d'actifs alternatifs d'Alantra, au sein desquelles environ 70 professionnels du cabinet se consacrent à la transition énergétique.



Alors que l'énergie est passée du statut de « commodité » à celui d'actif stratégique, les entreprises dans de nombreux secteurs, tels que l'industrie, les transports, l'agriculture et l'alimentation ou la technologie, ont besoin d'une stratégie énergétique adaptée à la nouvelle réalité.

Alantra a créé l'Energy Transition Group, co-dirigé par François de Rugy et Nemesio Fernandez-Cuesta, pour répondre à deux besoins macroéconomiques :

• aider les investisseurs, les entreprises et les entrepreneurs qui cherchent à transformer leurs modèles énergétiques et à stimuler l'innovation durable dans les technologies d'énergie propre ou les infrastructures d'énergie renouvelable,

• aider les entreprises et les investisseurs du secteur de l'énergie à diversifier leurs activités et leurs portefeuilles, ce qui sera un élément clé du processus de décarbonisation.



Les recrutements destinés à la nouvelle activité de conseil en transition énergétique renforcent la position d'Alantra en tant qu'acteur de premier plan dans le domaine de la transition énergétique. Environ 70 de professionnels travaillent sur des opérations de fusions-acquisitions durables et vertes et sur la mobilisation et l'investissement de capitaux dans l'infrastructure et l'innovation en matière d'énergie propre.



L'équipe de conseil en transition énergétique travaille déjà avec plus de dix clients sur des projets de conseil de marché, de fusions-acquisitions et de conseil en dette, ouvrant la voie au développement de centrales solaires, hybrides, de systèmes de stockage d'énergie par batterie, et de gaz renouvelables, entre autres. En outre, Alantra met en place une offre pour aider les entreprises à investir dans leurs processus de décarbonisation.



L'expérience d'Alantra dans le domaine de la transition énergétique comprend environ 70 transactions durables et vertes conseillées par la banque d'investissement au cours des cinq dernières années, incluant Audax Renovables sur l'origination, la structuration et la clôture d'un partenariat d'accès au marché avec Shell Energy Europe ; KKR pour la vente d'une participation minoritaire dans CMC Machinery au Climate Pledge Fund d'Amazon ; Solaria pour un refinancement de deux projets solaires photovoltaïques ; et BiFire pour son introduction en bourse sur Euronext Growth Milan.



Dans le domaine de la gestion d'actifs, Alantra vise actuellement à mobiliser environ 2 milliards d'euros pour les infrastructures solaires et l'innovation en matière d'énergie propre, en s'appuyant sur l'expérience acquise lors du lancement d'Eolia Renovables en 2007. L'équipe d'Alantra Solar développera 55 parcs solaires en Espagne et en Italie, et Klima, le fonds d'Alantra pour la transition énergétique, qui a atteint son plafond de 210 millions d'euros, a déjà réalisé cinq investissements, dont le fournisseur de production d'énergie sur site MainSpring Energy, basé aux États-Unis, ou la plus grande plateforme européenne de négociation d'énergie de gré à gré Enmacc, basée en Allemagne.



A propos d’Alantra

Alantra est un groupe financier international de banque d’investissement et de gestion d’actifs spécialisé dans les services à forte valeur ajoutée à destination des entreprises, des familles et des investisseurs actifs sur le midmarket. Le groupe compte plus de 540 professionnels en région EMEA, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie.

L’activité banque d’investissement apporte un conseil indépendant dans des opérations de fusions-acquisitions, de financement, de marché et d’intermédiation de portefeuilles de créances. Celle-ci a conseillé plus de 475 transactions pour une valeur totale supérieure à 70 Md€ au cours des trois dernières années. Les banquiers seniors et les équipes d'exécution d'Alantra offrent une compréhension globale des secteurs industriels combinée à de solides relations locales avec les entreprises, les investisseurs, les entrepreneurs et les institutions financières sur chacun de ses marchés.

En matière de gestion alternative d'actifs, Alantra apporte à ses clients un accès unique à un large éventail de stratégies d'investissement dans sept catégories de gestion d'actifs hautement spécialisées (capital-investissement, fonds actifs, dette privée, infrastructure, immobilier, transition énergétique, et technologie). Au 30 septembre 2022, les actifs sous gestion des activités consolidées s'élevaient à 2,1 Md€, tandis que ceux des partenariats stratégiques dans lesquels Alantra détient une participation significative s'élevaient à 13,6 Md€.

