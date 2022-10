Alantra lance 33N Ventures en partenariat avec une équipe experte en cybersécurité pour investir en Europe, en Israël et aux États-Unis Le groupe financier international Alantra s’associe avec Carlos Alberto Silva et Carlos Moreira da Silva pour lancer 33N Ventures (33N), une nouvelle société de gestion en capital-risque.

33N lève actuellement un fonds de 150 millions d'euros pour investir dans des entreprises spécialisées en cybersécurité et logiciels d'infrastructure en Europe, en Israël et aux États-Unis. Le fonds ciblera principalement des tours de série A et B, avec un ticket moyen d'environ 10 millions d'euros. Il bénéficie déjà d’engagements à hauteur de 20 millions d'euros provenant d’Alantra et de ses partenaires stratégiques.



Les cofondateurs et associés-gérants de 33N, Carlos Alberto Silva et Carlos Moreira da Silva, ont réalisé plus de 20 investissements dans des logiciels de cybersécurité et d'infrastructure au cours des 10 dernières années en Europe, en Israël et aux États-Unis, notamment dans Arctic Wolf, la licorne de cybersécurité fondée en 2012 par Brian NeSmith, ancien PDG de Blue Coat Systems. Ils ont également réalisé plusieurs sorties, dont une cession à Thales et une autre à Qualcomm, deux opérations réalisées en 2022. Carlos Alberto Silva et Carlos Moreira da Silva ont également une expérience opérationnelle reconnue dans le secteur pour avoir développé depuis 2014 l'un des principaux groupes européens indépendants de cybersécurité, englobant S21sec et Excellium. Ils seront épaulés dans 33N par trois collègues de leurs équipes précédentes, formant ainsi une équipe de cinq personnes dès le lancement du fonds.



« Affichant une approche paneuropéenne et israélienne unique, 33N maitrise l'ensemble du cycle de vie des investissements et offre aux entrepreneurs l'agilité et le soutien actif qu’ils sont en droit d’attendre », déclare Carlos Moreira da Silva, cofondateur et associé-gérant de 33N Ventures. « L’équipe a travaillé ensemble pendant plusieurs années, et nous sommes pleinement opérationnels pour le lancement de 33N. Nous sommes prêts à investir dès le premier jour – nous recherchons des entreprises affichant une forte croissance, évolutives, avec un potentiel global, une technologie éprouvée et du chiffre d’affaires. Déjà, nous explorons activement plusieurs opportunités d'investissement. »



Pour Alantra, le partenariat de 33N avec Carlos Alberto Silva et Carlos Moreira da Silva représente une nouvelle étape dans la croissance de sa pratique hautement spécialisée de capital-risque paneuropéen. 33N s'ajoute aux stratégies de capital-risque existantes du groupe dans le domaine de la transition énergétique ("Klima") et des sciences de la vie ("Asabys"), où il dispose actuellement d'environ 400 millions d'euros d'actifs sous gestion.



« Nous sommes très heureux de nous être associés à une équipe ayant la réputation et les capacités de Carlos Alberto Silva et Carlos Moreira da Silva, qui ont réalisé plus de 20 investissements dans des entreprises de cybersécurité et de logiciels d'infrastructure en Europe, en Israël et aux États-Unis au cours de la dernière décennie », déclare Jacobo Llanza, PDG d'Alantra Asset Management. « Cette annonce représente une étape importante du développement de l’activité de gestion d'actifs paneuropéenne, diversifiée et hautement spécialisée d’Alantra qui renforce encore son exposition à des stratégies de capital-risque hautement spécialisées. »



33N bénéficie également du soutien d'un réseau mondial d'entrepreneurs, d'experts et de décideurs de premier plan en matière de cybersécurité dans différents secteurs, notamment Brian NeSmith (Arctic Wolf), Eyal Hayardeny (Reblaze), Nuno Sebastião (Feedzai) et Pierre Polette (Hackuity), tous fondateurs de sociétés dans lesquelles l’équipe a précédemment investi.



« Nous sommes convaincus que, grâce à la solide connaissance du secteur et aux parcours de notre équipe, à notre réseau d’entrepreneurs de grande qualité et au soutien d'Alantra dans cette nouvelle entreprise, 33N peut devenir un acteur de premier plan dans l'écosystème européen et israélien du capital-risque », déclare le cofondateur et associé-gérant Carlos Alberto Silva. « La transformation numérique sécurisée étant une priorité absolue pour les gouvernements, les institutions, les entreprises et les investisseurs du monde entier, le marché potentiel est énorme. Le marché de la cybersécurité devrait à lui seul atteindre plus de 160 milliards de dollars en 2022, avec une croissance annuelle robuste à deux chiffres prévue pour les années à venir, les possibilités d'investissement augmentant à un rythme accéléré. Mais l'Europe a cruellement besoin de fonds plus spécialisés – capables de fournir non seulement des investissements mais aussi une expertise opérationnelle et de croissance – pour aider les startups et les scaleups à rivaliser sur la scène mondiale avec leurs homologues américains et israéliens. 33N est là précisément pour cela. »



À propos d’Alantra

Alantra est un groupe financier international de gestion d’actifs alternatifs, de banque d’investissement et de conseil en portefeuille de crédit spécialisé dans les services à forte valeur ajoutée à destination des entreprises, des familles et des investisseurs actifs sur le midmarket. Le groupe compte plus de 540 professionnels en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie.

En matière de gestion alternative d'actifs, Alantra apporte à ses clients un accès unique à un large éventail de stratégies d'investissement dans sept catégories de gestion d'actifs hautement spécialisées (capital-investissement, fonds actifs, dette privée, infrastructure, immobilier, transition énergétique, et technologie). Au 30 juin 2022, les actifs sous gestion des activités consolidées s'élevaient à 2,2 Mds€, tandis que ceux des partenariats stratégiques dans lesquels Alantra détient une participation significative s'élevaient à 13,7 Mds€.

www.alantra.com



À propos de 33N Ventures

33N Ventures est une société de capital-risque spécialisée. Son premier fonds investit en Europe, en Israël

et aux États-Unis dans des entreprises en phase de croissance précoce qui développent et commercialisent

des solutions technologiques émergentes dans le domaine de la cybersécurité et des logiciels

d'infrastructure. 33N adopte une approche active pour aider les entreprises à se développer à l'échelle

mondiale, avec une équipe internationale expérimentée et établie et un vaste réseau mondial

d'entrepreneurs, d'experts et de décideurs de premier plan en matière de cybersécurité dans tous les

secteurs.

33n.vc



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > REPORT: FinTech market set for cooling and consolidation, as macroeconomic factors bite SINGULIER lance HOLIS, une plateforme d’analyse de données pour l’investissement en private equity Captain Cause lève 3,5M€ pour créer un nouveau pont de financement entre entreprises et projets à impact