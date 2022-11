Alantra investit le marché de l'analyse avancée et de l'IA grâce à Deko Data Alantra annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société Deko Data ("Deko"), nouvellement créée, qui utilise des solutions d'analyse avancée des données et d'IA pour créer de la valeur pour les entreprises.



• Grâce à une expertise 360°, l'équipe de direction de Deko Data a été pionnière dans la mise en œuvre d'analyses avancées et d’exploitation systématique des données afin de générer des gains productivité et de nouvelles sources de revenus dans plus de 200 projets au cours des 10 dernières années, pour plus de 50 clients

• L'ajout de Deko



Deko emploie actuellement dix professionnels, experts de l’analyse des données. La plupart travaillent ensemble depuis près de 10 ans et ont fait leurs preuves dans l'application de solutions d'analyse avancée des données et d'IA à grande échelle. Tirant parti de leurs compétences 360°, de leur capacité d’innovation permanente et de leur compréhension profonde des synergies entre les entreprises et la technologie, ils ont exécuté plus de 200 projets pour plus de 50 grandes multinationales et entreprises familiales à travers l'Europe et l'Amérique latine.



Dans le cadre de leur vaste expérience, l'équipe de direction de Deko a développé Pragsis Bidoop, une société de données et d'analyse de 250 personnes qui a été vendue à Accenture en 2019.



« Les analyses avancées et les données jouent un rôle essentiel dans la transformation numérique des entreprises à travers la chaîne de valeur », a déclaré Patricia Pascual Ramsay, présidente du conseil d’administration de Deko et COO d'Alantra. « En ajoutant ces capacités à nos activités existantes de banque d'investissement et de gestion d'actifs,



Deko est dirigée par Pedro Agudo, Managing Partner et PDG. Il apporte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des technologies. Avant de rejoindre Alantra, il était le cofondateur et PDG de Pragsis Bidoop. Suite à la vente de la société à Accenture, Pedro est devenu directeur général et membre de l'équipe de direction du groupe Accenture Data & AI.



« Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous associer à Alantra, une entreprise qui a fait ses preuves dans le développement de projets entrepreneuriaux à l'échelle internationale et dont l'offre de services hautement spécialisés partage de fortes synergies avec nos compétences. Ce



Comme elle l'a fait avec ses activités de banque d'investissement et de gestion d'actifs, Alantra soutiendra activement le plan de croissance et les ambitions internationales de l'équipe de direction de Deko. L'entreprise prévoit de passer à 60 professionnels d'ici fin 2023.



Cette opération représente une nouvelle étape pour Alantra dans le secteur Advanced Analytics, après l'acquisition d'urbanData Analytics en 2019, une société technologique qui opère dans le segment Proptech et qui, grâce à son équipe de 40 data scientists, est pionnière dans l'application du Big Data pour le secteur immobilier.



À propos d’Alantra

Alantra est un groupe financier international de banque d’investissement, de gestion d’actifs et de conseil en portefeuille de crédit spécialisé dans les services à forte valeur ajoutée à destination des entreprises, des familles et des investisseurs actifs sur le midmarket. Le groupe compte plus de 540 professionnels en région EMEA, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie.

L’activité banque d’investissement apporte un conseil indépendant dans des opérations de fusions-acquisitions, de financement, de marché et d’intermédiation de portefeuilles de créances. Celle-ci a conseillé plus de 475 transactions pour une valeur totale supérieure à 70 Mds€ au cours des trois dernières années. Les banquiers seniors et les équipes d'exécution d'Alantra offrent une compréhension globale des secteurs industriels combinée à de solides relations locales avec les entreprises, les investisseurs, les entrepreneurs et les institutions financières sur chacun de ses marchés.

En matière de gestion alternative d'actifs, Alantra apporte à ses clients un accès unique à un large éventail

de stratégies d'investissement dans sept catégories de gestion d'actifs hautement spécialisées (capital investissement, fonds actifs, dette privée, infrastructure, immobilier, transition énergétique, et

technologie). Au 30 décembre 2021, les actifs sous gestion des activités consolidées s'élevaient à 2,4 Mds€,

tandis que ceux des partenariats stratégiques dans lesquels Alantra détient une participation significative

s'élevaient à 12,8 Mds€.

L'équipe de conseil en portefeuille de créances d'Alantra qui est un des leaders de cette activité en Europe, se consacre à l'exécution des transactions, à la structuration, à la tarification, à la modélisation et à l'amélioration des données relatives aux portefeuilles de crédit et à la plateforme bancaire. L’équipe a

conseillé plus de 140 transactions au cours des trois dernières années pour un volume d’affaires total de

93 Mds€. • Alantra a acquis une participation majoritaire dans Deko Data, une société nouvellement créée dont l'objectif est d'aider les entreprises à créer de la valeur grâce à des solutions de data analysis et d'intelligence artificielle à grande échelle• Grâce à une expertise 360°, l'équipe de direction de Deko Data a été pionnière dans la mise en œuvre d'analyses avancées et d’exploitation systématique des données afin de générer des gains productivité et de nouvelles sources de revenus dans plus de 200 projets au cours des 10 dernières années, pour plus de 50 clients• L'ajout de Deko Data aux services existants de banque d'investissement et de gestion d'actifs d'Alantra crée une offre unique pour les entreprises du midmarket qui cherchent à accélérer leur croissance, à gagner en efficacité et à maximiser leur valeurDeko emploie actuellement dix professionnels, experts de l’analyse des données. La plupart travaillent ensemble depuis près de 10 ans et ont fait leurs preuves dans l'application de solutions d'analyse avancée des données et d'IA à grande échelle. Tirant parti de leurs compétences 360°, de leur capacité d’innovation permanente et de leur compréhension profonde des synergies entre les entreprises et la technologie, ils ont exécuté plus de 200 projets pour plus de 50 grandes multinationales et entreprises familiales à travers l'Europe et l'Amérique latine.Dans le cadre de leur vaste expérience, l'équipe de direction de Deko a développé Pragsis Bidoop, une société de données et d'analyse de 250 personnes qui a été vendue à Accenture en 2019.« Les analyses avancées et les données jouent un rôle essentiel dans la transformation numérique des entreprises à travers la chaîne de valeur », a déclaré Patricia Pascual Ramsay, présidente du conseil d’administration de Deko et COO d'Alantra. « En ajoutant ces capacités à nos activités existantes de banque d'investissement et de gestion d'actifs, Alantra sera dans une position unique pour aider les entreprises de taille intermédiaire à accélérer leur croissance, à accroître leur efficacité et à maximiser leur valeur à travers les cycles économiques. »Deko est dirigée par Pedro Agudo, Managing Partner et PDG. Il apporte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des technologies. Avant de rejoindre Alantra, il était le cofondateur et PDG de Pragsis Bidoop. Suite à la vente de la société à Accenture, Pedro est devenu directeur général et membre de l'équipe de direction du groupe Accenture Data & AI.« Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous associer à Alantra, une entreprise qui a fait ses preuves dans le développement de projets entrepreneuriaux à l'échelle internationale et dont l'offre de services hautement spécialisés partage de fortes synergies avec nos compétences. Ce partenariat stratégique fera la différence dans le P&L des grandes entreprises et des entreprises familiales, et apportera une offre de valeur sophistiquée et complète dans l'environnement des données, une activité qui évolue rapidement », a déclaré Pedro Agudo, Managing Partner et CEO de Deko Data.Comme elle l'a fait avec ses activités de banque d'investissement et de gestion d'actifs, Alantra soutiendra activement le plan de croissance et les ambitions internationales de l'équipe de direction de Deko. L'entreprise prévoit de passer à 60 professionnels d'ici fin 2023.Cette opération représente une nouvelle étape pour Alantra dans le secteur Advanced Analytics, après l'acquisition d'urbanData Analytics en 2019, une société technologique qui opère dans le segment Proptech et qui, grâce à son équipe de 40 data scientists, est pionnière dans l'application du Big Data pour le secteur immobilier.À propos d’AlantraAlantra est un groupe financier international de banque d’investissement, de gestion d’actifs et de conseil en portefeuille de crédit spécialisé dans les services à forte valeur ajoutée à destination des entreprises, des familles et des investisseurs actifs sur le midmarket. Le groupe compte plus de 540 professionnels en région EMEA, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie.L’activité banque d’investissement apporte un conseil indépendant dans des opérations de fusions-acquisitions, de financement, de marché et d’intermédiation de portefeuilles de créances. Celle-ci a conseillé plus de 475 transactions pour une valeur totale supérieure à 70 Mds€ au cours des trois dernières années. Les banquiers seniors et les équipes d'exécution d'Alantra offrent une compréhension globale des secteurs industriels combinée à de solides relations locales avec les entreprises, les investisseurs, les entrepreneurs et les institutions financières sur chacun de ses marchés.En matière de gestion alternative d'actifs, Alantra apporte à ses clients un accès unique à un large éventailde stratégies d'investissement dans sept catégories de gestion d'actifs hautement spécialisées (capital investissement, fonds actifs, dette privée, infrastructure, immobilier, transition énergétique, ettechnologie). Au 30 décembre 2021, les actifs sous gestion des activités consolidées s'élevaient à 2,4 Mds€,tandis que ceux des partenariats stratégiques dans lesquels Alantra détient une participation significatives'élevaient à 12,8 Mds€.L'équipe de conseil en portefeuille de créances d'Alantra qui est un des leaders de cette activité en Europe, se consacre à l'exécution des transactions, à la structuration, à la tarification, à la modélisation et à l'amélioration des données relatives aux portefeuilles de crédit et à la plateforme bancaire. L’équipe aconseillé plus de 140 transactions au cours des trois dernières années pour un volume d’affaires total de93 Mds€.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Mastercard et Treezor étendent leur partenariat stratégique Enjeux patrimoniaux des repreneurs et des cédants d’entreprise : points de vigilance Arsene conseille Naxicap Partners pour son entrée au capital du groupe Silamir