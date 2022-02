Alantra conseille les actionnaires de Zenika dans le cadre de son LBO secondaire

Alantra annonce avoir conseillé les actionnaires de Zenika, une société française de services informatiques, pour son LBO secondaire. L'opération a été menée par Carl Azoury, fondateur du groupe, aux côtés de Bpifrance, qui prendra une participation minoritaire dans la société.



Créée en 2006 par Carl Azoury, Zenika est une société de services informatiques spécialisée dans la transformation numérique, organisationnelle et managériale des entreprises. Zenika propose à ses clients une large gamme de services, avec des équipes expertes en Big Data, Green IT, DevOps, Mobilité, Cloud, Agilité, Sécurité etc. Reconnue pour son haut niveau d'expertise technique, la société est un contributeur majeur de la communauté de développeurs open source GitHub. Elle est présente en France, au Canada, au Maroc et à Singapour, avec plus de 550 employés et 10 centres de formation à travers ces régions. Le portefeuille de clients de Zenika comprend de grands noms français des services publics, de la distribution, de la banque et de l'assurance.



Cette opération permettra à Zenika de renforcer sa visibilité sur le marché, d'accélérer son développement commercial et de bénéficier de la communauté de start-up de BPI. En outre, l'investissement en capital de BPI soutiendra la stratégie de croissance internationale de la société.



Carl Azoury, PDG de Zenika, a déclaré : « Cette opération est une étape majeure dans l'histoire de Zenika. Elle s'inscrit dans notre stratégie de croissance en France et à l'international sans remettre en cause nos valeurs et notre modèle. Nous sommes fiers de promouvoir Zenika aux côtés des grands acteurs de la French Tech. Cette association nous permettra de poursuivre notre croissance en répondant aux enjeux de nos clients et de continuer à offrir la meilleure expérience à nos collaborateurs. Accueillir BPI parmi nos investisseurs suscite l'adhésion et l'enthousiasme de nos équipes. De plus, je suis convaincu que c'est le meilleur partenaire pour nous accompagner dans notre ambition de devenir un champion français international. Je remercie chaleureusement Nicolas Senlis et l’équipe Alantra d'avoir permis la réalisation de cette opération à un moment clé pour Zenika. »



« Nous sommes heureux d'avoir aidé Zenika et son fondateur, Carl Azoury, à trouver le bon partenaire pour accélérer la croissance de l'entreprise et son développement en France et à l'étranger. Carl et son équipe ont construit une entreprise vraiment unique dans le secteur, à l’avenir prometteur. Zenika est reconnue sur le marché français comme le principal expert technique sur les grands projets de digitalisation pour des groupes institutionnels de premier plan. Le soutien apporté par la BPI, fonds souverain français, va créer de nouvelles opportunités pour Zenika », a déclaré Nicolas Senlis, Managing Director d'Alantra.



Alantra : Nicolas Senlis, Fabrice Scheer, Emma Dispard et Marcel Rizk



À propos d’Alantra

Alantra est un groupe financier international de banque d’investissement, de gestion d’actifs et de conseil en portefeuille de crédit spécialisé dans les services à forte valeur ajoutée à destination des entreprises, des familles et des investisseurs actifs sur le midmarket. Le groupe compte plus de 540 professionnels en région EMEA, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie.

alantra.com



L’activité banque d’investissement apporte un conseil indépendant dans des opérations de fusions-acquisitions, de financement, de marché et d’intermédiation de portefeuilles de créances. Celle-ci a conseillé plus de 475 transactions pour une valeur totale supérieure à 70 Md€ au cours des trois dernières années. Les banquiers seniors et les équipes d'exécution d'Alantra offrent une compréhension globale des secteurs industriels combinée à de solides relations locales avec les entreprises, les investisseurs, les entrepreneurs et les institutions financières sur chacun de ses marchés.

En matière de gestion alternative d'actifs, Alantra apporte à ses clients un accès unique à un large éventail de stratégies d'investissement dans sept catégories de gestion d'actifs hautement spécialisées (capital-investissement, fonds actifs, dette privée, infrastructure, immobilier, transition énergétique, et technologie). Au 30 décembre 2021, les actifs sous gestion des activités consolidées s'élevaient à 2,4 Md€, tandis que ceux des partenariats stratégiques dans lesquels Alantra détient une participation significative s'élevaient à 12,8 Md€.

L'équipe de conseil en portefeuille de créances d'Alantra qui est un des leaders de cette activité en Europe, se consacre à l'exécution des transactions, à la structuration, à la tarification, à la modélisation et à l'amélioration des données relatives aux portefeuilles de crédit et à la plateforme bancaire. L’équipe a conseillé plus de 140 transactions au cours des trois dernières années pour un volume d’affaires total de 93 Md€.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











