Alantra acquiert une participation stratégique dans Access Capital Partners, une société de gestion d’actifs paneuropéenne

Alantra va poursuivre cette stratégie en grandissant par croissance organique et par acquisition, en renforçant ses capacités de distribution et en injectant des capitaux dans ses fonds et véhicules d’investissement.



Grâce à cette acquisition, Alantra ajoute des fonds de fonds, des fonds de co-investissements et des stratégies secondaires à ses activités d’investissement directes existantes. Au global, Alantra permettra à ses clients d’accéder à six activités de gestion d’actifs spécialisées : le private equity, les fonds actifs, la dette privée, les infrastructures, l’immobilier et la gestion de fortune privée.

Grâce à ces différents domaines d’expertise et sa participation stratégique dans Access Capital Partners, Alantra comptera plus de 11 milliards d’euros d’actifs sous gestion et plus de 350 investisseurs institutionnels.



Access Capital Partners (Access) est une société indépendante de gestion d’actifs leader en Europe qui a levé 8,8 milliards d’euros depuis sa création il y a 20 ans et qui apporte à ses investisseurs des retours sur investissement supérieurs à travers les cycles économiques. L’équipe d’Access est composée de 72 professionnels répartis dans 6 bureaux en Europe (France, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Finlande et Luxembourg).

L’expertise intégrée d’Access offre un accès à des opérations diversifiées, des LBO mid-market, des infrastructures et de la dette privée au travers de l’activité fonds de fonds, de fonds directs et de co-investissement et de solutions sur-mesure.



A travers l’acquisition de participations dans la holding d’Access et dans sa société opérationnelle, Alantra détiendra 49% des parts dans l’activité et deviendra à terme le seul actionnaire stratégique de la société. Les actuels executive partners conserveront le contrôle d’Access Capital Partners.

La première étape de la transaction consiste en l’acquisition d’une participation de 24,5% pour une contrepartie en numéraire de 19 millions d’euros. En 2022, Alantra disposera d’une option d’achat, et OP Financial Group d’une option de vente du reste de sa participation. Alantra aura droit à sa part du bénéfice issu de l’activité sur l’année 2018, qui sera distribué sous forme de dividendes en 2019.

Le closing de l’opération, assujetti à l’agrément des autorités locales, est prévu pour le premier trimestre 2019.



« Nous sommes très heureux de collaborer avec Access Capital Partners, une société que nous connaissons depuis plus de quinze ans et qui partage nos valeurs de d’entrepreneuriat, d’alignement d’intérêts et de performance. Grâce à ce partenariat avec Access, nous allons pouvoir proposer à nos clients de nouvelles classes d’actifs. Ainsi, je suis persuadé qu’avec l’équipe dirigeante d’Access nous serons en mesure de créer des synergies pertinentes pour nos deux sociétés en termes de levées de fonds et de produits pour les années à venir » a déclaré Santiago Eguidazu, Président d’Alantra.



« Cette évolution de notre structure actionnariale pose les bases d’une nouvelle impulsion au sein d’Access puisque depuis trois ans nous opérons une transition en douceur entre deux partenaires stratégiques. Cela nous offre l’opportunité de réaffirmer notre indépendance - alors que beaucoup de nos concurrents ont récemment été rachetés – et nous permet d’élargir notre actionnariat à un plus grand nombre de partenaires. Access reste un spécialiste de l’investissement centré sur la satisfaction du client et avec un ADN unique, désormais capable de saisir de nouvelles opportunités de croissance », ont commenté Dominique Peninon, Agnès Nahum et Philippe Pogglioli, Président et Managing Partners d’Access Capital Partners.



A propos d’ALANTRA

ALANTRA est un groupe financier international offrant des services de banque d’affaires et de gestion d’actifs, spécialisé dans les produits et services à haute valeur-ajoutée à destination du mid-market. Le groupe est présent, avec des bureaux en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, et en Asie via 28 bureaux dans 21 pays.

L’activité banque d’affaires emploie plus de 330 professionnels, qui apportent un conseil indépendant dans des opérations de fusions-acquisitions, de financement et de marché.

L’activité gestion d’actifs comprend une équipe de 80 professionnels avec 4,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans le private equity, les fonds de gestion active, la dette, l’immobilier et la gestion de fortune.