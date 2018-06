Afone Paiement lance Papam, un TPE virtuel qui révolutionne les encaissements pour les professionnels

Afone Paiement, expert du paiement depuis 2011, lance PAPAM, un TPE virtuel (Terminal de Paiement Electronique) sur Smartphone et tablette, qui permet de réaliser ses encaissements par cartes bancaires en mobilité. Une fois l’application lancée, les encaissements peuvent se faire immédiatement, sans matériel supplémentaire.



Ce nouveau service permet aux professionnels et aux particuliers de transformer leur smartphone ou leur tablette en terminal de paiement virtuel. Trois modes d’encaissement sont proposés :

• Scan de la carte bancaire ;

• Sans contact ;

• Saisie manuelle de la carte bancaire.



Papam permet à ses utilisateurs de se faire payer facilement, en 4 clics et en moins de 15 secondes. L’argent est viré sur le compte de l’utilisateur au bout de 48 heures.



Simplifier la vie des professionnels en mobilité

Papam permet à de nombreux professionnels en mobilité d’accepter les cartes bancaires de leurs clients, sans abonnement et sans engagement, à la différence des solutions proposées aujourd’hui par les banques.



Papam s’adresse aujourd’hui à tout le monde mais simplifie surtout la vie des professionnels de la vente à domicile, des réseaux de livraison, des artisans-dépanneurs, des chauffeurs taxi ou VTC, des commerçants ambulants ou faisant les marchés.



Christell, qui travaille sur les marchés, témoigne : « Deux fois par semaine, j’installe mon food-truck sur des emplacements où il n’y a pas de distributeurs de billets à proximité ; le fait de ne pas pouvoir prendre la carte bancaire me faisait perdre des clients. Dans le même temps, ces encaissements occasionnels ne justifiaient pas l’achat ou la location d’un TPE traditionnel. Depuis que j’utilise Papam, tout est plus simple pour mes clients et pour moi ».



Une solution adaptée, économique, sans abonnement et totalement sécurisée

L’application est gratuite et sans frais de mise en service. Pour les professionnels, elle est économique puisque ne nécessite aucun matériel à louer ou à acheter. Un taux unique de 1,8% est appliqué à chaque transaction (Pour les transactions inférieures à 10 €, il n’y a pas de taux mais un coût fixe de 20 centimes d’euro par transaction).



Papam laisse ses utilisateurs totalement libres et ne leur impose ni abonnement ni engagement. L’application ne leur coûte rien si elle n’est pas utilisée.



« J’ai décidé d’abandonner mon TPE traditionnel – qui me coûtait 40 euros par mois – après avoir découvert Papam. Je n’ai plus de frais de location ni de matériel encombrant dans mon taxi », souligne Eric, chauffeur de taxi.



La solution dispose des meilleurs standards de sécurité du marché :

• Certification PCI DSS de niveau 1 (Payment Card Industry Data Security Standard) pour les cartes de paiements tels que VISA, MasterCard, American Express, etc.

• Protocole de paiement 3D Secure, développé par VISA et MasterCard pour sécuriser les échanges dématérialisés et s’assurer que chaque carte soit utilisée par son véritable propriétaire.

• Double authentification de l’utilisateur sur l’application.

• Agrément de l’ACPR de la Banque de France (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutions) pour opérer les flux financiers.



Comment ça marche ?

Papam transforme instantanément les mobiles en terminaux pour encaisser les cartes bancaires. Il ne lui faut que trois étapes :

• Télécharger l’application ;

• Ajouter son compte bancaire pour être crédité ;

• Vous êtes prêt à encaisser.



Papam est parfaitement adapté aux réseaux de vente à domicile et permet d’équiper tous les vendeurs d’un réseau de vente ou de livraison.



« Mes vendeurs ont simplement à télécharger l’application et sont opérationnels instantanément », explique Julien, gérant d’un service de livraison de pizzas à domicile. « Les paiements arrivent directement sur le compte bancaire de l’entreprise ».



« Mes clients me règlent directement après une intervention et reçoivent un reçu envoyé automatiquement par email ou par SMS », indique Alain, dépanneur informatique à domicile.



Enfin, pour compléter ce service mobile, l’application Papam permet également d’envoyer de l’argent, par mail ou par SMS, parfait pour un éventuel remboursement client.



A propos d’Afone Paiement

Afone Paiement est un opérateur français de paiements électroniques depuis 2011. Agréé établissement de paiement par l’ACPR de la Banque de France, Afone Paiement propose une solution complète pour les paiements électroniques des entreprises, des professionnels et des e-commerçants. Afone Paiement est un interlocuteur unique, responsable de la bonne qualité de ses services (solution monétique, communications monétiques, gestion des flux bancaires). Elle est soumise à des normes de sécurité très strictes et sa plateforme de paiement est certifiée PCI DSS de niveau 1, le plus haut niveau de sécurité en matière de gestion des flux de cartes bancaires.



A propos de Papam

Indépendante des banques, Papam a pour objectif de simplifier les transactions entre les entreprises et les particuliers, sans remettre en cause la qualité, la rapidité et la sécurité des échanges financiers. S’appuyant sur l’expérience et l’expertise de sa propre plateforme de paiement, la marque Papam regroupe les innovations de services de paiement développés par la société Afone Paiement.