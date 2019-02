Affacturage : Factofrance lance une offre d’accompagnement aux Etats-Unis

Les Etats-Unis : premier pays d’implantation des entreprises françaises



Les Etats-Unis sont le lieu d’implantation privilégié des entreprises françaises, qui réalisent 16% de leur chiffre d’affaires, soit 203 Md€ sur le continent, devant l’Allemagne (117 Md€) et le Royaume-Uni (108 Md€)[1]. Pour ce qui est des investissements directs des français à l’étranger (rachat ou création d’entreprises), là encore les Etats-Unis arrivent en tête avec 17Md€ investis sur les 52Md€ globaux, suivis par l’Allemagne (13 Md€), la Belgique (12 Md€) et l’Italie (11,5 Md€).



Le marché américain est très souvent incontournable pour les sociétés en croissance, de par sa taille et son importance stratégique. Or, lorsqu’il s’agit de financer son BFR, ces groupes et leurs filiales sont confrontés aux spécificités de ce marché, où les solutions de financement sont moins avantageuses.



Une offre adaptée aux besoins de croissance des entreprises françaises



Outre son offre de financement des créances à l’export via sa filiale Cofacrédit, Factofrance facilite désormais le développement et l’implantation de filiales aux Etats-Unis pour ses clients grands comptes et multinationales. Pour ce faire, les équipes Factofrance travaillent avec une banque unique et locale avec laquelle elles ont une relation commerciale forte, la banque Wells Fargo pour assurer la gestion des encaissements.



« Ces dernières années, nous avons vu monter en puissance la recherche de solutions de gestion et de financement du poste client chez les entreprises internationales, et ce, quel que soit le pays où l’activité se déploie, déclare Pierre Salzman, Directeur général adjoint de Factofrance. Cela est d’autant plus vrai aux Etats-Unis où les solutions d’affacturage sont moins développées qu’en Europe »



Avec cette nouvelle offre, Factofrance apporte à ses clients une gestion des créances et une gestion du poste client homogènes, dans la continuité de leur contrat européen, tout en prenant en compte les spécificités financières, juridiques et comptables locales.

De plus, Factofrance prend à sa charge les risques financiers des créances (affacturage sans recours), avec une assurance-crédit souscrite par le factor. Sont éligibles à cette offre les filiales dont le chiffre d’affaire est supérieur à 50 millions de dollars. La gestion du contrat est assurée par des équipes anglophones de Factofrance basées à Paris.



[1] Source : Insee, Ofats 2014, Marketing Stratégique



A propos de Factofrance

Depuis plus de 50 ans, Factofrance délivre aux entreprises de toute taille, une valeur ajoutée unique en développant une approche client personnalisée et une gamme complète de solutions d’affacturage et de gestion du poste clients. Son expertise et son autonomie lui permettent notamment d’apporter des solutions aux TPE, aux entreprises en retournement, aux exportateurs français via sa filiale Cofacrédit spécialisée dans l’affacturage export, et également aux grands groupes au travers de financements structurés. Factofrance a financé 34 milliards d’euros de factures en 2017.

