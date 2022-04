Adyen étend son offre au-delà des paiements et annonce de nouveaux produits financiers intégrés Adyen (AMS : ADYEN), la plateforme mondiale de technologie financière pour les grandes entreprises, annonce l’expansion de son offre au-delà des paiements avec la création de produits financiers intégrés.

Ces produits permettront aux modèles de plateformes et marketplaces de créer des expériences financières sur mesure pour leurs utilisateurs, dirigeants de petites entreprises ou vendeurs indépendants, mais aussi de débloquer de nouvelles sources de revenus et d'accroître la fidélité des utilisateurs.



« En construisant notre propre infrastructure bancaire, intégrée à notre plateforme unique, nous supprimons les limites des systèmes financiers traditionnels, et combinons la puissance d'une banque à l'adaptabilité d'une fintech », déclare Thom Ruiter, vice-président des produits bancaires et financiers chez Adyen. « Cette approche unique nous permet d’offrir à nos clients une flexibilité sans égal capable de répondre aux besoins changeants de leurs utilisateurs, sans les obstacles de la complexité réglementaire, du long développement de produits ou des restrictions bancaires. »



« Nous considérons cette étape de développement de notre plateforme technologique financière comme une évolution naturelle de notre activité. », déclare Pieter van der Does, PDG et co-fondateur d'Adyen. « Nous développons ces produits pour aider les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Pour les entreprises basées sur un modèle de plateforme, cela signifie que nous leur donnons les moyens de devenir un guichet unique pour tous les besoins de leurs utilisateurs. Nous sommes particulièrement bien placés pour les aider, en combinant notre technologie avec nos licences. »



Avec Adyen for Platforms, Adyen a permis aux plateformes et aux marketplaces d'intégrer les paiements dans leur offre et d'offrir une expérience de commerce unifiée sur l'ensemble des canaux de vente et des zones géographiques. Au fil du temps, de nouveaux besoins sont apparus pour mieux contrôler l'expérience de paiement. Adyen a donc lancé Issuing, permettant aux plateformes d’émettre des cartes de paiement virtuelles et physiques pour les transactions commerciales de leurs utilisateurs et d’optimiser la récolte des fonds.



À l'avenir, Issuing sera inclus dans une suite complète de produits financiers intégrés. Parmi les produits qui seront créés figurent des comptes multidevises, permettant aux utilisateurs de recevoir des paiements, d'initier des transferts d'argent et de stocker de l'argent en toute sécurité à partir d'un seul endroit.



Au sein même de la plateforme Adyen, ces comptes permettront aux plateformes et marketplaces de faciliter l'extension des fonds à leurs utilisateurs. Grâce à l'approche KYC (Know Your Customer) basée sur les données d'Adyen, ces offres de fonds sont pré-qualifiées et ne nécessitent aucune vérification ou intégration supplémentaire. Les plateformes pourront ainsi consolider leurs relations avec leurs utilisateurs, tout en leur fournissant les fonds nécessaires pour développer leur activité.



Associée aux paiements, cette suite de produits financiers intégrés offre aux plateformes un point d’accès central pour répondre à tous les besoins financiers de leurs utilisateurs, dans un écosystème unique. Ce développement répond à la volonté de nombreuses plateformes de réduire les complexités financières de leurs utilisateurs.



À propos d'Adyen

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme mondiale de technologique financière pour les grandes entreprises. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur les données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Avec des bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises telles que Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft. Adyen améliore et élargit en permanence son offre de produits dans le cadre de son activité commerciale ordinaire. Les nouveaux produits et fonctionnalités sont annoncés via des communiqués de presse et des mises à jour de produits sur le site web de la société.

www.adyen.com



