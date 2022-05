Adoption et appétence des français pour les crypto-monnaies - Mesure n°1

En quelques années, les crypto-monnaies sont passées de l’ombre à la lumière. Ce phénomène a pris des proportions importantes, de par l’annonce de Facebook de frapper sa propre monnaies, suivi par la crise COVID, les investissements d’acteurs majeurs de la tech entrainant ainsi une montée de la valorisation des principales crypto-monnaies.



Mais au-delà d’un phénomène de mode, les crypto-monnaies représentent aujourd’hui une réelle alternative aux systèmes financiers traditionnels, et commencent à trouver des applications concrètes dans notre quotidien. Plus que des produits de trading ou des investissements, les crypto-monnaies sont également au coeur du web3.



Face à cet engouement mondial, les français ne dérogent pas à la règle et investissent largement sur cette nouvelle classe d’actifs.



Pour cette raison, Sia Partners et Finance Innovation ont lancé un baromètre permettant de mesurer de manière trimestrielle, l’évolution du niveau de connaissance des français sur les crypto-monnaies, ainsi que leur attrait pour cette classe d’actifs.



Cette première édition du baromètre, réalisé par Happydemics (1), permet de mesurer le niveau d’appétence, dans l’hexagone, pour les crypto-monnaies et les prochaines mesures révèleront l’évolution de celle-ci au fil du temps et des évènements.



Mesurer le niveau de connaissance des français sur les crypto-monnaies



L’étude révèle que 51% des français sont familiers avec le concept de crypto-monnaies. Ce niveau de maturité est révélateur d’un phénomène ayant largement été diffusé parmi la population française et notamment auprès des plus jeunes, puisque ce pourcentage atteint 61% chez les 18-34 ans.



L’étude révèle aussi que 9,6% de la population française a déjà investi dans les crypto-monnaies et presque 10% n’a pas encore investi, mais a l’intention de le faire.



Détecter le profil et les besoins des français crypto-enthousiastes



L’étude menée par Sia Partners et Finance Innovation révèle que près d’un français sur dix a déjà investi dans des crypto-monnaies. Ces personnes sont en majorité des hommes (à 68%) et sont plutôt jeunes (57% ont entre 15 et 34 ans). Fort de leurs connaissances sur les crypto-monnaies, ils perçoivent largement ces actifs comme étant dès à présent grand public (à 43%).



Enfin, pour 33% d’entre eux, la raison principale qui les pousserait à investir plus réside en la capacité de leur banque à proposer des crypto-monnaies. Ce chiffre révèle une forte attente de la part de ces investisseurs à pouvoir accéder plus facilement aux crypto-monnaies, chose que peu d’institutions bancaires proposent aujourd’hui.



Enfin, c’est aussi près d’un français sur dix qui projette d’investir un jour dans les crypto-monnaies. Si ces profils sont aussi plutôt jeunes (45% ont entre 15 et 34 ans), ils sont à 45% des femmes.



Pour ces profils, c’est une meilleure connaissance des crypto-monnaies qui est la première raison qui pourrait les convaincre d’investir (à 43%). En seconde place (23%), revient la capacité des banques à pouvoir proposer une telle typologie de produits.



Mesurer l’évolution des usages pour être au plus proche des besoins des français



En mesurant de manière trimestrielle l’appétence des français pour les crypto-monnaies, l’étude mettra en exergue les grandes évolutions de l’adoption des crypto-monnaies par les français, ainsi que ses catalyseurs.



(1) Étude Happydemics - avril 2022 - 1819 répondants représentatifs de la population française.



Vous trouverez ci-dessous le baromètre sous forme d’infographie