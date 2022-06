Accurafy lance son 1er fonds fermé : Seed 4 Good

Fin 2017, la société de gestion Accurafy Advisory (AA) avait lancé avec succès Accurafy4 (A4), son premier fonds de capital-risque dédié aux entreprises de croissance en Europe.



Alors qu’elle opérait jusqu'à présent via des compartiments dédiés à chaque club deal, Accurafy a décidé de lancer « Seed 4 Good », un fonds de plus de 30 millions d'euros, dédié à l'amorçage et à la pré-série A de startups européennes innovantes et à impact en capitalisant sur l'expérience de son équipe et de ses senior advisors.



S’adressant aux investisseurs qualifiés, le fonds propose un ticket d’entrée de 200 K€ et prévoit d’organiser plusieurs tours de table au cours des 12 premiers mois, durant la phase de levée. Cette dernière sera suivie d’une période d’investissement de 4 ans, avec une maturité totale de 8 ans prorogeable 2 ans.



Avec un pipeline de 150 deals, Accurafy prévoit de réaliser une quinzaine de deals par an via ce nouveau fonds et de maintenir sa stratégie d’accompagnement opérationnel de ses participations, au coeur de son ADN et qui fait sa réussite.



« Seed 4 Good » a un objectif de rendement de 30 % par an pour l’ensemble du portefeuille qui sera constitué d’une quarantaine de lignes, avec un investissement moyen par entreprise de 700 K€ environ.

En ligne avec sa base line « Invest for Good », Accurafy prévoit d’allouer 1 % des fonds à son compartiment « Sustainable Future », premier du genre et créé en partenariat avec sa startup EcoTree. Accurafy a déjà fait dans ce cadre l’acquisition de plusieurs milliers d’arbres dans la forêt de Saran, permettant ainsi de compenser en partie l’empreinte carbone des investissements, et de bénéficier d’un rendement annuel de 2 à 4 %.



Frédéric CARON, CEO d’Accurafy Advisory, a déclaré : « Avec Seed 4 Good, Accurafy prend une autre dimension. Son lancement s’intègre parfaitement à notre stratégie et aux ambitions générales d’Accurafy qui visent à atteindre 200 M€ d’actifs sous gestion et 200 investisseurs accrédités d’ici à fin 2025. »



A propos d’Accurafy 4 (A4)

Fondé fin 2017 par quatre « serial entrepreneurs-investisseurs » français, A4 est un fonds d’investissement alternatif enregistré au Luxembourg. A4 est géré par Accurafy Advisory, société enregistrée auprès de la CSSF au Luxembourg. A4 investit dans des entreprises en phase d’early stage, caractérisées par des innovations avérées, un business model évolutif et une traction du chiffre d’affaires prometteuse. Ses participations et sociétés cibles sont des start-ups qui disposent d’une approche ou d’une technologie de rupture, notamment dans la Regtech, la Greentech, la SporTech, la Fintech, la Sectech et l’Industrie 4.0. Accurafy assure un accompagnement opérationnel de ses participations.

Regroupant plus de 80 « investisseurs-entrepreneurs » qui disposent d’un solide track record, Accurafy Advisory offre à ses membres des clubs deals compartimentés, permettant ainsi de cloisonner le risque et la performance pour chaque investissement.

www.accurafy4.com



Accurafy Advisory est profondément portée par ses valeurs : passion de l’entreprenariat, des technologies et de la RSE.